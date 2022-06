Taas uusi sähköpotkulautayritys rantautui Tampereelle, tänä kesänä kaupungissa on noin 5 000 lautaa – Kaupungin liikenneinsinööri: ”Pidän tilannetta vielä jollain tavalla hallittavissa olevana”

Kaupungin liikenneinsinöörin mukaan lautamäärä on vielä hallittavissa.

Jälleen yksi uusi sähköpotkulautayritys on aloittanut toimintansa Tampereella. Norjalainen Ryde toi neonvihreitä lautojaan ympäri kaupunkia maanantai-iltana 20. kesäkuuta.

Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Pekka Stenman arvioi Ryden tuovan Tampereelle noin tuhat lautaa. Niiden lisäksi kaupungissa on Voin ja Tierin lautoja yhteensä noin 4 000 kappaletta. Tänä kesänä lautoja on siis Stenmanin arvion mukaan yhteensä noin 5 000.

Ryden perustajajäsen Johan Olovsson sanoo, että Tampereelle tuotavien lautojen lopullinen määrä elää kaupungin markkinatilanteen mukaan. Myös Tampereen kaupungin kanssa käydyt keskustelut vaikuttavat asiaan.

Olovsson kertoo Ryden sähköpotkulautojen olevan täysin uusia, kun monet Tampereella olevista laudoista voivat olla jo parikin vuotta vanhoja.

”Lisäämme lautoja vähitellen, kun saamme niitä toimittajaltamme”, Olovsson sanoo.

Ryde on aloittanut toimintansa myös Helsingissä toukokuussa ja Turussa muutama viikko sitten.

”Tampere on erittäin hyvä kaupunki infrastruktuuriltaan ja pyöräilyteiltään. Myös välimatkat ovat sopivat. Monissa Pohjoismaiden kaupungeissa automatkat ovat lyhyempiä kuin viisi kilometriä. Ne olisivat korvattavissa sähköpotkulaudoilla”, Olovsson sanoo.

Hinnoittelu samanlainen

Sähköpotkulaudoilla on keskenään lähes täysin sama hinnoittelu, joskin niiden tarjoamien vuorokausi- ja kuukausilippujen hinnat eroavat jonkin verran. Uudella Rydellä kyyti maksaa saman verran kuin Voilla ja Tierillä: aloitusmaksu on euron ja hintaa kertyy aina 0,22 euroa minuutilta.

Esimerkiksi kymmenen minuutin matka maksaa siis 3,20 euroa.

Ryden sovellus toimii QR-koodilla.

Yrityksellä on sähköpotkulautoja Suomen lisäksi Norjan ja Ruotsin kaupungeissa.

Ryde on etsimässä työntekijöitä Tampereelle. Duunitorista löytyy ilmoitus, jossa etsitään työntekijöitä skuuttien kuljettamiseen ja akkujen vaihtoon sekä työntekijöitä huoltotöihin. Olovssonin mukaan Ryde palkkaa noin 15–20 henkeä.

Lisäksi sillä on jo muutama työntekijä Tampereella ja toimintaa käynnistämään on saapunut Ryden työntekijöitä muista maista. He viipyvät Tampereella muutamista viikoista kuukausiin, kunnes paikallinen toiminta on käynnistynyt.

Hintavertailu Sähköpotkulaudat Tampereella kesällä 2022 Ryde Yksi matka: aloitusmaksu 1 euro + 0,22 euroa minuutilta. Päiväpassi: 100 minuuttia ajoaikaa, 4,70 euroa. Kuukausipassi: 750 minuuttia ajoaikaa, 69 euroa. Passeissa matkojen aloitus maksutonta. TIER Yksi matka: 1 euro + 0,22 euroa minuutilta. Päiväpassi: 120 minuuttia ajoaikaa, 7,99 euroa. Kuukausipassi: 300 minuuttia ajoaikaa 34,99 euroa. Passeissa matkojen aloitus maksutonta. Lisäksi saatavilla kuukausitilaus aloitusmaksuihin 5,99 euroa kuukaudessa. VOI Yksi matka: 1 euro, + 0,22 euroa minuutilta. Päiväpassi: 200 minuuttia ajoaikaa, korkeintaan yhdeksän ajoa, 4,90 euroa. Kuukausipassi: 300 minuuttia ajoaikaa 34,99 euroa, 750 minuuttia ajoaikaa, 79,99 euroa. Passeissa matkojen aloitus maksutonta. Hinnat on katsottu 21. kesäkuuta yritysten sovelluksista.

Mikä olisi liikaa?

Mikä olisi sähköpotkulautojen maksimimäärä Tampereella? Pekka Stenmanin mukaan on vaikea arvioida, mikä määrä lautoja olisi optimaalisin.

”Oleellista on yritysten määrä. Jos jokainen operaattori toisi noin 2 000 lauttaa, se rupeaisi näkymään. Pidän tilannetta vielä jollain tavalla hallittavissa olevana, mutta jos tulisi vielä lisää, en ole varma alkaisiko olla jo vähän liikaa”, hän sanoo.

Tällä hetkellä Tampereella toimii vain Voi, Tier ja Ryde, sillä viime kesänä toimineet Joe ja Lime eivät Stenmanin tietojen mukaan ole käynnistämässä toimintaansa Tampereella tänä kesänä lainkaan.

”Tunnusteluja eri yrityksiltä tulee aika-ajoin. Esimerkiksi Bird on alkuvuodesta pohtinut Tampereelle tuloa.”

Kaupungin liikenneinsinööri Pekka Stenman kuvattuna Tampereella syksyllä 2020. Tampereen kaupunki on viime päivinä muistuttanut lautojen käyttösäännöistä jakamalla lautojen ratteihin ohjelappusia. Niissä lukee esimerkiksi: vain yksi henkilö kerrallaan skuutilla ja jos otat, älä aja.

Säännöistä sovittu

Stenman kertoo, että Ryden kanssa pidetään palaveri, jossa käydään vielä yhdessä läpi kaupungin sähköpotkulaudoille laatimat säännöt. Esimerkiksi Hämeenkadulla on nopeusrajoitus on 20 kilometriä tunnissa ja Kuninkaankadulla ja Tammelantorilla 10 kilometriä tunnissa.

Lisäksi kaupunki on määritellyt esimerkiksi Tammerkosken rannoille ja Nokia-areenan seudulle pysäköintikiellon.

Ohjeet koskevat muitakin sähköpotkulautayrityksiä. Juridista velvoitetta säännöillä ei ole. Ei ole lakia tai asetusta, jonka perusteella kaupunki voisi puuttua yritysten toimintatapoihin. Yritykset ovat kuitenkin sitoutuneet yhteisiin pelisääntöihin.

Tampereen kaupunki on myös ottanut käyttöönsä ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottaman alustan, johon se saa potkulautojen sijaintitiedot. Toistaiseksi alustalla näkyy vain Voin laudat.

Stenman kertoo, että Voin jokaista lautaa käytetään keskimäärin 2–3 kertaa päivässä. Käyttökertoja on siis pelkästään Voilla parhaimmillaan päivässä noin 6 000.

Eetti selvitti eettisyyttä

Oikeudenmukaista maailmankauppaa ja kestäviä tuotantotapoja ajava kansalaisjärjestö Eetti selvitti sähköpotkulautayritysten vastuullisuutta 16. kesäkuuta julkaistussa selvityksessään.

Moni yrityksistä mainostaa sähköpotkulautailua ”vihreämpänä tapana liikkua”. Eetin mukaan suurin osa matkoista kuitenkin korvaa kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikennematkan, jolloin skuutin valinta ei ole ilmastoteko.

Kertavuokrattavista sähköpotkulautafirmoista mukana olivat Tier, Voi, Lime ja Dott.

Useimmat laudoista valmistetaan Kiinassa, jossa ihmisoikeustilanne on huono. Eetin mukaan yritysten työ ihmisoikeusriskin tunnistamiseksi on vielä alkutekijöissään.