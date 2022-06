Mikä? Vauvamyönteisyys­sertifikaatti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen imetyksen edistämisen seurantaryhmän myöntämä sertifikaatti.

Osoitus imetyksessä tukemisessa onnistumisesta.

Suomessa sertifikaatti on Taysin lisäksi voimassa viidessä sairaalassa. Tays on ensimmäinen yliopistosairaala, joka on saanut sertifikaatin.

Vauvamyönteisyys­ohjelma on WHO:n ja Unicefin käynnistämä maailmanlaajuinen näyttöön perustuva terveyden edistämisen ohjelma. Tavoitteena on edistää, tukea ja turvata imetystä.