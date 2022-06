Katso video: Tampereen Pyynikillä kävellyt Satu Eskelinen kohtasi ”hellyttävän otuksen” – karvainen ja suurisilmäinen olento paljastui liito-oravaksi

Eskelinen kertoi tavanneensa liito-oravan ensimmäistä kertaa. Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelijan mukaan yksittäiset ihmiset ovat aiemminkin tehneet Pyynikillä havaintoja liito-oravasta.

Liito-orava on Suomessa vaarantunut ja sen vuoksi luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji.

”Tällainen pieni hellyttävä otus tuli vastaan Pyynikillä kävelytiellä”, Satu Eskelinen kirjoitti sunnuntaina 19. kesäkuuta Facebookiin ja jakoi kuvia ja videon pienestä, harmaasta ja karvaisesta olennosta. ”Olisiko liito-oravan poikanen?” hän pohti.

”Kyllä kuvan eläin on liito-orava”, Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo vahvistaa sähköpostitse kuvat nähtyään.

Eskelisen ja liito-oravan kohtaaminen tapahtui minigolfradan eteläpuoleisella kävelytiellä, rantaan lähtevien portaiden kohdalla.

”Ensimmäisen kerran itsekin näin ko. pikkuotuksen. Toivottavasti se selvisi takaisin sinne, mistä lie oli tullut”, Eskelinen kirjoitti Aamulehdelle sunnuntaina sähköpostilla.

Mikä? Liito-orava Kuuluu EU:n luontodirektiiveissä tiukasti suojeltuihin lajeihin. EU:n alueella liito-oravaa esiintyy vain Suomessa ja Virossa. Luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi. Sitä uhkaavat metsähakkuut. Vuonna 2006 määräksi arvioitiin Suomessa 143 000 naarasta. Viihtyy varttuneessa sekametsässä. On suurisilmäinen ja harmaa yöeläin. Kooltaan oravaa pienempi ja sillä on etu- ja takaraajojen välissä liitopoimut. Liikkuu ulkona valoisan aikaan vain harvoin. Jos havainnon tekee, siitä kannattaa ilmoittaa laji.fi-tietokantaan, jotta havaintotiedot tulevat virallisesti paikkatietojärjestelmiin. Lähteet: Ympäristöhallinnon verkkosivut, WWF ja Tampereen ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo.

Useita havaintoja

Laihosalo kertoo, että yksittäiset ihmiset ovat tehneet liito-oravahavaintoja Tampereen Pyynikillä viime vuosina. Kaupungin kartoituksia alueella ei ole tehty.

”Voidaan olla melko varmoja, että Pispala-Pyynikki-alueella liikkuu ainakin yksi liito-orava. Ei voida tietää, pesiikö se siellä vai onko siellä vain yksi orava liikenteessä.”

Suomessa liito-orava on vaarantunut ja se on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Sen kanta on pienentynyt 1900-luvun puolivälistä lähtien, ja Ympäristöhallinnon mukaan vuonna 2006 naaraita arvioitiin olevan noin 143 000.

Laihosalon mukaan liito-oravan kohtaaminen Pyynikillä ei ole kuitenkaan harvinaislaatuinen tapaus vaan jopa odotettavissa oleva. Hän kertoo, että Tampereen kantakaupungissa on vankka liito-oravakanta. Niiden määrästä ei tosin ole tehty kanta-arviota. Aiemmin havaintoja on tehty Aleksanterin kirkkopuistossa, Tuomiokirkolla ja Näsinpuistossa.

”Liito-orava on voinut tulla joko keskustasta Pyynikille päin tai sitten rantoja pitkin välillä Villilä-Kaarila-Hyhky”, Laihosalo pohtii.

Liito-orava on kooltaan pienempi kuin tavallinen orava.

Rauha elellä

Ympäristösuunnittelija Laihosalo kertoo, että liito-oravat asuvat varttuneissa sekametsissä. Eläin viihtyy tyypillisesti alueella, jos siellä on vanhaa kuusikkoa sekä isoja haapoja, koivuja ja leppiä.

”Lehtipuut ovat liito-oravalle etenkin ruokailupuita, mutta haavan kolot, jotka tikka on hakannut, ovat hyvin tyypillisiä liito-oravan pesäpaikkoja. Toinen mahdollisuus on, että liito-orava tekee risupesän kuuseen”, Laihosalo selittää.

Ympäristöhallinnon verkkosivujen mukaan liito-oravan suojeluvaatimuksiin kuuluu, että sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

”Onneksemme Pyynikki on luonnonsuojelualuetta, joten siellä on rauha liito-oravan ja kaikkien muidenkin eliöiden elellä”, Laihosalo naurahtaa.