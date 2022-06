Useita mahdollisia laukauksia Härmälän leirintäalueella Tampereella yöllä – matkailuvaunusta löytyi luodinreiältä näyttävä vaurio

Leirintäalueella kuultiin laukauksia muistuttavia pamauksia kello 3–4 sunnuntain vastaisena yönä.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisi tutkii sunnuntain vastaisena yönä Tampereella Härmälän leirintäalueella kuuluneiden pamausten alkuperää. Rikoskomisario Ona Autere Sisä-Suomen poliisista kertoo, että poliisi on saanut aamulla ilmoituksen leirintäalueelta, ja partio on käynyt aamupäivällä paikalla.

”Viime yönä kello 3–4 kuulunut yksittäisiä pamauksia, ja aamulla on tullut ilmoitus, että yhden matkailuvaunun yläkulmaan on osunut mahdollisesti luoti. Luotia ei ole löytynyt, mutta havaintoja luodinreiäksi sopivasta vauriosta on tehty.”

Autere kertoo, että laukausten aiheuttajasta tai tapahtumista ei toistaiseksi tietoa. Pamauksista on tullut erilaisia ilmoituksia.

”Joku on sanonut että niitä on neljä, ja joku on sanonut, että kuulosti papattimatolta.”

Poliisi selvittää tapahtumia, mutta lähtötiedot ovat ohuita.

”Tällä hetkellä ei ole suuremmin lähtöjä. Jos jollakin on vihjeitä, niin meille päin saa huikata.”