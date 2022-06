Tamkin pääkampusta remontoidaan nyt yli 4 miljoonalla eurolla – ”Voin sanoa tätä edulliseksi”

Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksen C-siiven sisätiloissa on aloitettu purkutyöt jo keväällä. Jokaisesta kerroksesta on irroitettu yksi ikkuna, joiden kautta uutta tavaraa on tuotu sisälle. Uusituissa tiloissa opiskelee kesään 2023 mennessä monen eri alan opiskelijoita