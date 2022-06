Tampereen pormestari ikuistettiin kehyksiin – Tältä näyttää Anna-Kaisa Ikosen muotokuva: ”Tämä on henkilökuvan lisäksi ajankuva”

Muotokuvan Anna-Kaisa Ikosesta on maalannut taiteilija, professori Timo Vuorikoski.

Aamulehti

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on nyt kehystetty ikuiseksi osaksi kaupungin historiaa. Ikosen muotokuva paljastettiin Tampereen Raatihuoneella maanantaina.

Muotokuvan Ikosesta on maalannut arvostettu taiteilija, professori Timo Vuorikoski.

Tampereen kaupungilla on ollut tapana teettää muotokuvat valtuuston puheenjohtajista ja pormestareista liitettäväksi kaupungin omiin kokoelmiin. Maalaus tullaan sijoittamaan Tampereen kaupungin keskusvirastotalolle, kun uusi toimistosiipi valmistuu.

Rakennuksen valmistumiseen saakka taulu on sijoitettuna Raatihuoneen parvelle, jossa tällä hetkellä sijaitsevat entisten kaupunginjohtajien ja apulaiskaupunginjohtajien muotokuvia. Valtuuston puheenjohtajien muotokuvat sijaitsevat Tampereen kaupunginvaltuuston kokoussalin aulassa.

Edellinen Tampereen pormestarista tehty muotokuva on niin ikään Vuorikosken käsialaa, muotokuva Timo P. Niemisestä (kok.). Nieminen oli Tampereen pormestari vuosina 2007–2012.

Timo Vuorikoski paljastaa, että alkoi alunperin suunnitella Ikosen muotokuvaa pariksi Timo P. Niemisen muotokuvalle.

”Kun olin siinä ajatuksessa, että ainakin jossain vaiheessa Niemisen ja Ikosen kuvat ovat lähellä toisiaan, lähdin suunnittelemaan niitä niin, että ne muodostaisivat parin, jossa on pormestari kummassakin tietysti päähenkilönä, mutta taustalla Tampere ja nimenomaan Tampere muuttuvana prosessina.”

Anna-Kaisa Ikonen poseerasi muotokuvansa vierellä.

Anna-Kaisa Ikonen ja Timo Vuorikoski kilistivät tilaisuudessa.

Ikosen muotokuva pari Niemisen muotokuvalle

Nieminen seisoo omassa muotokuvassaan Hämeensillalla taustallaan Tampereen vanhaa keskustaa, kulttuurimaisemaa ja tietenkin koski. Ikonen seisoo muotokuvassaan virastotalon kattoterassilla. Ikosen taustalla näkyy esimerkiksi Nokia-areena nostokurkineen ja vanha kirkko sekä teatteri. Lisäksi muotokuvassa näkyy tietenkin ratikka sekä Takon ylväs piippu.

”Eli siellä on vanha Tampere, teollinen Tampere ja Tampere, joka on tätä päivää ja edustaa tämän päivän tärkeitä asioita. Kaikki muotokuvassa näkyvät asiat näkyvät oikeastikin virastotalon katolta, mutta tunnustettakoon että taiteilijan vapauksin siirsin Takon piippua hieman keskemmälle, koska sekin kuuluu osaksi teollisen Tampereen historiaa.”

Keskeisenä väriaksenttina muotokuvassa on punainen väri. Väriä näkyy esimerkiksi Ikosen helmassa, keskustoria ohittavassa ratikassa ja piipussa.

Anna-Kaisa Ikosen (oik.) muotokuva paljastettiin Tampereen Raatihuoneella. Kuvassa Ikosen lisäksi taiteilija Timo Vuorikoski ja puoliso Anna-Riitta Vuorikoski.

”Tampere on kerroksellinen kaupunki”

Ikonen on muotokuvasta luonnollisesti iloinen ja kiitollinen. ”Arvostan tätä erittäin korkealle. Kiitos Tampereen kaupungille, että tällaista perinnettä jatketaan. Se on taidehistoriallisesti hieno elementti, että muotokuvia on. Se, että sai Suomen parhaan muotokuvamaalarin tekemään tämän työn, oli kyllä kunnia.”

”Koen, että tämä muotokuva on merkityksellinen työ, joka tuo kaupunkia ja omaa persoonaa esiin. Itselleni oli hyvin tärkeää, että ei tehdä mitään yksiväristä taustaa, vaan tuodaan kuvaan kaupunkia. Ja se, että tämä ei ole kuva vain henkilöstä, vaan ennen kaikkea myös ajankuva. Sen lisäksi, että taustalla näkyy kulttuuria, teatteria, kirkkoa ja perinteistä Tamperetta, samaan aikaan toimitaan ja rakennetaan kerroksellista kaupunkia. Tampere on kerroksellinen kaupunki, jossa elää historia ja tulevaisuus rinnakkain.”

Vaikka Ikonen on toiminut Tamperen pormestarina myös aiemmin (2013–2017), nyt valmistunut muotokuva on hänestä ensimmäinen. Samalla muotokuvalla ”kuitataan” molemmat pormestarikaudet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus (2017–2021).

Tampereen edellisestä pormestarista Lauri Lylystä (sd.) (pormestarina 2017-2021) muotokuvaa ei vielä ole, sillä prosessi on vielä neuvottelujen alla eikä asiasta ole vielä kaupunginhallituksen päätöstä.