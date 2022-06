Tampereen rautatieasemalla nähtiin tunteikas kohtaaminen, kun ukrainalainen isä pääsi vihdoin perheensä luo – Puolan rajalla tapahtui jotain, jonka piti olla mahdotonta

18–60-vuotiaiden miesten ei ole lupa poistua Ukrainasta sotatilanteen vuoksi. Silti sieltä on paennut sotaa myös heitä. Tampereelle kevään aikana eri aikaan saapunut kiovalaispari kertoo Aamulehden haastattelussa, miten alle nelikymppisen miehen on mahdollista poistua maasta ja matkustaa Suomeen.

Kun kiovalaispari ottaa ensimmäiset tanssiaskeleensa jalkapallokentän soralla Tampereen Multisillassa valokuvaajaa varten, on aivan selvää, että näin on tehty yhdessä lukemattomia kertoja.

He tanssivat tahoillaan, kunnes askeleet sovitettiin yhteen kuusi vuotta sitten Trostyanetsin kaupungissa Koillis-Ukrainassa. ”Tarinamme on pitkä”, he sanovat ja katsovat toisiaan niin, että keskinäinen tunne ei jää epäselväksi.