Hervannan pyöräilybaanan rakentaminen etenee viimeisiin vaiheisiin – koko projektin hintalapuksi arvioidaan kolme miljoonaa euroa

Hervannan baana -pyöräilyreitin neljäs vaihe käynnistyi maanantaina Nekalassa. Koko projektin on tarkoitus valmistua ensi vuonna.

Hervannan baana -pyöräilyreitin rakentaminen Nekalantielle on alkanut tällä viikolla, kertoo Tampereen kaupunki.

Hervannan baana on Viinikasta Hervantaan johtava pyöräilyreitti, jonka rakentaminen on vaiheistettu usealle vuodelle. Baanasta on jo valmistunut osuudet Viinikassa ja Muotialassa sekä yhteys Hervannasta Suutalanraitille.

Valmistuessaan baanan reitti kulkee Viinikan liittymästä Nekalantien, Muotialan ja Korkinmäen kautta kohti Hallilaa ja Hervantaa. Baanan ensimmäinen osa rakennettiin vuosina 2018–2019 raitiotietöiden yhteydessä. Nyt Nekalantielle rakennettava tieosuus on baanaprojektin neljäs vaihe.

”Marraskuuhun mennessä olisi tarkoitus saada valmiiksi koko pätkä, eli Kuokkamaantien ja Hallilantien välinen tieosuus. Ja eiköhän se siihen mennessä valmistukin, ellei mitään yllättäviä muutoksia tule”, kertoo projektin urakoitsija Jesse Leppänen Terrawise oy:stä.

Väliaikaisia liikennejärjestelyitä

Rakennustöitä tehdään tällä hetkellä Hallilantien ja Uotilantien välillä. Kevytliikenne kulkee toisella ajoradalla rakentamisen aikana. Lisäksi Nekalantien ajorataa kavennetaan ja nopeusrajoitusta lasketaan kolmeenkymmeneen kilometriin tunnissa työmaan ajaksi.

”Saatamme tehdä myös satunnaisia yötöitä suojateiden saarekkeiden rakentamisen vuoksi. Silloin lähellä asustavat saattavat kuulla pientä meteliä koneista. Onneksi tässä ei ole asutusta kovinkaan liki”, urakoitsija Leppänen pohtii.

Hervannan baanan uuden tieosuuden rakentamisen ensimmäisiä vaiheita on vanhan asfaltin poiskuoriminen. Kaivinkonekuljettaja Harri Parikka näytti, kuinka homma sujuu.

Nekalantielle rakentuva baanapätkä on kauttaaltaan 5,8 metriä leveä. Leppäsen mukaan työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja aikataulussa.

"Ensiksi kuorimme vanhat pinnat pois. Sitten leikkaamme hiukan maata ja teemme uudet rakennekerrokset, jotka päällystetään. Lopuksi koko matkalle rakennetaan valkoinen betonikiviraita erottamaan pyörä- ja kävelytie toisistaan”, urakoitsija avaa työvaiheita.

Työmaa aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä Nekalassa.

Ensi vuonna valmista?

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttaja Tapio Lindströmin mukaan nyt valmistuva baanapätkä alkaa olla koko projektin viimeisiä vaiheita.

”Enää Nekalantien osuus on tekemättä, muut on tehty raitiotien rakentamisen yhteydessä. Myös Korkinmäen Suutalanraitille rakennettava osuus valmistuu aivan näillä hetkillä.”

Lindströmin mukaan baanaprojektin olisi tarkoitus valmistua ensi vuonna. Projektin työohjelma aikatauluineen vahvistetaan vuosittain kaupungin yhdyskuntalautakunnassa.

”Ensi vuoden työohjelma on parhaillaan hahmotteilla. Oletettavasti se vahvistetaan lautakunnassa vuoden alussa, jos mitään ongelmia ei ilmene.”

Kaupungin alustavan arvion mukaan koko projektin lopullinen hintalappu on noin 3 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä valmistuvaan Nekalantien baanapätkään on budjetoitu 1,3 miljoonaa euroa.