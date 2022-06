Yksiöiden myynti romahti Tampereella – Miksi rakennusliikkeet rakennuttavat niitä silti lisää?

Tampereella yksiömyynti on laskenut vuodessa lähes 14 prosenttia.

Tampereella kovin kysyntä on nyt sekä isoista perheasunnoista että omakotitaloista.

Tämä on aiheuttanut sen, että pienet asunnot eivät käy Tampereella kaupaksi entiseen malliin: vapaita tamperelaisyksiöitä oli Oikotiellä keskiviikkoaamupäivänä kaiken kaikkiaan yli 750 kappaletta. Mukana haussa olivat sekä vanhat kerrostaloyksiöt että uudisrakennuskohteet.

Huoneistokeskuksen laatiman asuntomarkkinakatsauksen mukaan yksiöiden myynti on pudonnut Tampereella tammi-toukokuun aikana lähes 14 prosenttia verrattuna viimevuotiseen. Samansuuntainen kehitys on myös muualla Pirkanmaalla.

Taustalla korona

Myyntipäällikkö Eva Palmroth OP kodilta uskoo ilmiön olevan koronan perintöä.

”Monelle kaupunkilaiselle koti on perinteisesti ollut paikka, jossa lähinnä nukutaan ja käydään kääntymässä. Korona muutti tämän: kun tuli liikkumiskieltoja ja siirryttiin etätöihin, huomattiin, että omaan kotiin halutaankin satsata aiempaa enemmän”, Palmroth kertoo.

Kotiin satsaaminen tarkoittaa Palmrothin mukaan usein vaihtamista isompaan asuntoon.

”Viime vuosien trendi on ollut se, että kaupungeissa on ollut tarve rakentaa nimenomaan pieniä asuntoja. Koronan vaikutuksia oli mahdotonta nähdä etukäteen, ja rakennusprojektit vievät suunnitelmista valmiisiin asuntoihin useita vuosia. Rakennuttajat eivät yksinkertaisesti ole ehtineet ottaa näin nopeaa muutosta huomioon.”

Samoilla linjoilla on Bo LKV:n myyntijohtaja Marko Lamu.

”Koronan tai Ukrainan sodan kaltaisia, äkillisiä muutoksia ei voi ennustaa. Kaavoitukset ja rakennettavien asuntojen kokoluokat on analysoitu todennäköisesti sen mukaan, että Tampere on jatkuvasti vahvasti muuttovoittoinen kaupunki, jossa on paljon opiskelijoita.”

Lamun mukaan Tampereen yksiökauppa on elänyt viimeisen vuosikymmenen ajan lähinnä sijoittajien ansiosta.

”En muista, koska viimeksi yksiö olisi ostettu omaan käyttöön. Ainakin oman kokemukseni mukaan yksinasujat ostavat mieluummin pieniä kaksioita, kun yksiöt myydään pääasiassa sijoituskäyttöön.”

Ostamista pohditaan entistä tarkemmin

Rakennuskustannusten ja asuntojen hintojen nousu sekä epävarma maailmantilanne on saanut monen pohtimaan asunnon ostoa aiempaa pitempään.

Koronatilanteen vuoksi yhä useammat opiskelijat ovat joko jääneet asumaan lapsuudenkotiin tai muuttaneet kimppakämppiin.

”Moni on halunnut säästää, kun palvelualoillakin työtilanne äkkiä huononi. Kun vuokralaisten saaminen on vaikeutunut, ehkä sijoittajatkin ovat halunneet ottaa paussia ja todenneet, että ihan vielä ei kannata ostaa.”

Lamun mukaan yksiöiden hinnat eivät ole laskeneet, vaikka kauppa käykin nyt huonommin.

OP kodin Palmroth sanoo, että ainakaan toistaiseksi paineita hintojen nostamiseen ei ole.

”Uskon, että nyt, kun koronan vaikutukset alkavat pikkuhiljaa lieventyä, myös yksiöiden kauppa pikkuhiljaa virkistyy. Usein ostopäätökset tehdään vähän jälkijunassa.”