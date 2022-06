Tampereen tunnetut kesäkohteet odottavat vielä kävijäryntäystä – yksi tekijä ratkaisee, onko ruuhkaa vai ei: ”Silloin kaikki juoksevat kuin pikkusopulit ympäriinsä”

Edelliskesiä kylmempi sää on vaikuttanut Tampereen maauimalan aloitukseen. Särkänniemessä luotetaan siihen, että kausi vielä vilkastuu juhannuksesta eteenpäin. Kesäkeitaalla sen sijaan riitti väkeä jo MM-kisojen aikaan.

Kesä on alkanut Tampereen tunnetuissa kesäkohteissa pääosin maltillisesti, eikä kävijöitä ole vielä riittänyt päivittäiseksi tungokseksi asti Tampereen maauimalassa ja Särkänniemessä. Yksi syy rauhalliseen alkuun on ollut edelliskesiä kylmemmät säät. Keskustorin kesäkeitaan aloitus sen sijaan oli vauhdikas, ja väkeä riitti jääkiekon MM-kisojen aikaan.

Aamulehti selvitti, kuinka kausi on alkanut Tampereen maauimalassa, Keskustorin kesäkeitaalla ja Särkänniemessä.

Keskiviikkona 15. kesäkuuta kello 15.30 maauimalassa oli yhteensä 400 ihmistä.

Fanni Pällijeff ja Petrus Vänskä kertoivat ottavansa kesäisin paljon aurinkoa. Vaikka maauimala ei ole heidän vakipaikkansa, he olivat ehtineet käydä siellä jo aiemmin tänä kesänä.

Hellepäiviä yhä odotellaan

Tampereen maauimalassa kesä on käynnistynyt säiden puitteissa niin hyvin kuin mahdollista, uimalan Aqua Kahvion yrittäjä Santeri Siitola kertoo.

Enimmillään kävijöitä on ollut noin 2 500 ja vähimmillään muutama sata. Kaikkein vilkkain päivä oli samalla myös kesän lämpimin. Maauimalan alueelle mahtuu yhtä aikaa muutama tuhat kävijää, kun nurmialue lasketaan mukaan.

”Meillä ei ole ollut vielä yhtään sellaisia päiviä kuin viime vuoden kesä- ja heinäkuussa, jolloin meillä oli pitkälti toistatuhatta ihmistä koko ajan”, Siitola kertoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi kahviomyynti on vajaa kolmasosa siitä, mitä se oli viime vuonna samaan aikaan.

”Odotamme hellepäiviä. Siinä vaiheessa, kun lämpöä on 25 astetta tai yli, meillä on koko päivä ihan pakattu. Silloin kaikki juoksevat kuin pikkusopulit ympäriinsä: valvojat koittavat pitää järjestystä ja me katsoa, että kahvio- ja lipunmyyntitoiminta toimisi mallikkaasti.”

Kesälomalaiset Aino Niiniaho (vas.) ja Julia Kääriäinen olivat olleet ”koko päivän” maauimalassa.

Maauimala on Elias Pajamäen (vas.), Jaakko Myllärin, Lauri Emil Pajulan ja Sebastian von Baghin vakipaikka. ”Ollaan aika sisukkaita pilvien kanssa, ne eivät haittaa”, Pajamäki lausahti. Eetu Mantere seisoo taustalla.

MM-kisoissa vilkasta

”Lähtö oli varsin vauhdikas ja mielenkiintoinen. Eikä vähiten sen takia, että täällä oli jääkiekon MM-kisat ja satuimme olemaan kaupungin sykkeessä keskeisellä paikalla alusta loppuun”, kesäkeitaan operaattori Rami Lehtinen tuumaa.

Lehtisellä ei ole tarkkoja kävijämääriä, mutta hänen mukaansa MM-kisojen aikaan 500-paikkaisella keitaalla saattoi olla täyttä jo kolme tuntia ennen pelin alkua. Vaikka jääkiekkokatsojat kansoittivat toukokuussa torin, heidän ensisijaisena kiinnostuksenkohteenaan ei ollut tarjolla oleva ruoka ja juoma.

”Kyllä siinä myytiinkin totta kai, mutta ei jääkiekkoporukka sellaista porukkaa ollut, että se tulisi sinne viihtymään ja maistelemaan erinäköisiä tuotteita, joita ruoka- ja juomapuolella on. Se on vähän erilaista väkeä. Mutta ei sillä, etteivät ravintolat olisi tyytyväisiä.”

Myös edellisenä viikonloppuna Lehtisen mukaan kaikki paikat olivat koko ajan täynnä. Maauimalan lailla päivän sää vaikuttaa myös terassin kävijämääriin.

”Viime viikonloppu taas osoitti, että heti kun ilma on hyvä, se on kaupunkilaisten olohuone”, Lehtinen sanoo.

Clara Hämäläinen oli tullut maauimalaan jo kello 11 aikoihin. Hän kertoi olevansa kesälomalla ja jatkavansa lukiossa taas elokuussa.

Toiveissa hyvä loppukausi

”Luokkaretkikausi oli mainio, olimme samoissa lukemissa kuin ennen koronaa luokkaretkien osalta. Muuten alkukesällä on hyvin rauhallista ja väljää juhannukseen saakka”, Särkänniemen kaupallinen johtaja Heikki Ihanamäki kertoo. ”Olemme jääneet hiukan omista odotuksistamme, mutta ihan mainiosti kuitenkin alkukesä on täyttynyt.”

Kesän alussa kävijämäärä vaihtelee, mutta päivittäin huvipuistossa on ollut ihmisiä muutama tuhat. Ihanamäen mukaan pääsesonki kestää juhannuksesta koulujen alkuun saakka. Sen jälkeen voidaan arvioida, miten onnistunut ja vilkas kesä on ollut. Hän kuitenkin ennakoi hyvää loppukautta.

”Luotamme, että tänä kesänä on vielä kotimaanmatkailukesä. Nyt kun lomasesonki alkaa juhannuksena, uskomme, että ihmiset haluavat lähteä, tulla ja iloita.”