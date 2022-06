Tampereella liikennöi ratikka, jollaista ei ole missään muualla maailmassa – käytössä ainutlaatuinen järjestelmä: ”Monia kolareita olisi voitu välttää”

Tampereelle on rakennettu kansainvälisestikin ainutlaatuista testausympäristöä, joka mahdollistaa erilaisten kaupunkiliikkumiseen liittyvien ratkaisujen testaamista, kokeilemista ja kehittämistä todellisessa toimintaympäristössä.

Tampereen raitiotieliikenteessä kulkee ainutlaatuinen Lyyli -niminen testiratikka, joka on sekä normaali ratikka että elävä laboratorio. Lyylin peräosaan sisälle asennetaan naamioitu laitekaappi, jonka tarkoituksena on tehdä mahdollisimman helpoksi erilaisten laitteiden tuominen ja testaaminen.

Aamulehti

Tampereen raitiotieliikenteessä kulkee yksi ratikka, joka on ainutlaatuinen koko maailmassa. Kyseessä on Lyyli -niminen testiratikka, joka on muuten samanlainen kuin kaikki muutkin Tampereen ratikat, mutta se toimii samaan aikaan elävänä laboratoriona.

Lyyli-raitiovaunu on osa ”Lyyli Living Lab” -ympäristöä, joka mahdollistaa erilaisten kaupunkiliikkumiseen liittyvien ratkaisujen testaamisen, kokeilemisen ja kehittämisen todellisessa toimintaympäristössä. Todelliseen toimintaympäristöön kuuluu Lyyli-ratikan lisäksi koko Tampereen raitiotiejärjestelmä sekä ratikan mallikappale eli maketti.

Lue lisää: Näin ratikassa pitäisi matkustaa, jos matkustajilta kysytään: Älä syö ja juo, pysy aiheessa ja matkusta ratikassa muut huomioiden

”Koko hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa matkustajille tarjottavien uusien palveluiden ja matkustuskokemusta parantavien innovaatioiden ja teknologisten kokeilujen tekeminen normaalissa liikenteessä operoivassa testiratikassa”, kertoo Tampereen Raitiotie oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Lyylin kaltaisia pilottiraitiovaunuja ei samanlaisia maailmalta löydy.

”Tai jos löytyy, niin huomattavasti pienemmässä mittakaavassa”, sanoo tietohallintopäällikkö Kai Hermonen Škoda Transtechilta.

Ratikan toiminta on monen asian summa

Miksi tällainen pilottiratikka sitten on niin uniikki?

”Tavalliselle kansalaiselle ratikka ehkä näyttäytyy sellaisena, että istutaan kyytiin ja teräspyörät vievät eteenpäin, välillä pysähdytään ja sitten taas jatketaan matkaa. Mutta raitiovaunu on itse asiassa hyvinkin monimutkainen järjestelmä, jossa on lukemattomia eri laitteita, ohjelmia ja kriittisiä toimintoja”, Hermonen kertoo.

Hermonen lisää, että raitiovaunujen saumaton toiminta vaatii jatkuvaa kommunikointia joko ulkoisten palveluiden tai sisäisten palveluiden puolelle. Tämä ja kaikki laitteet sekä ohjelmistot yhdistettynä olosuhteisiin, kuten erilaisiin lämpötiloihin, tärinään ja sähköön ja toimintavarmuuden vaatimustasoon eivät ole yksinkertaisia asioita.

”Järjestelmän pitää toimia 12–15 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa ja 365 päivää vuodessa eli sen pitää olla hyvinkin varmatoiminen järjestelmä. Näiden kaikkien yhteistoiminnan testaaminen jossakin toimistoympäristössä on täysin mahdotonta, kaikki on saatava testattua ja toimimaan oikeassa toimintaympäristössä.”

Škoda on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Škodan lisäksi hanketta toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin, Business Tampereen ja Tampereen yliopiston kanssa.

Lyyli-ratikan etuosassa olevassa pienessä aukossa on sensoreita ja lidar-kamera, joiden avulla viedään eteenpäin ympäristön havainnointijärjestelmään liittyvää testausta. Kai Hermonen näyttää paikan, josta liikkuvan Lyyli-ratikan avulla kerätään dataa Tampereen raitiotieliikenteestä.

Ympäristön havainnointijärjestelmällä turvallisuutta

Yksi käytännön esimerkki siitä, mitä Lyyli Living Labissa Tampereella tällä hetkellä testataan on Škoda Groupin ja GIM Roboticsin yhteistyössä kehittämä ympäristön havainnointijärjestelmä, jolla haetaan raitiovaunun turvallisuutta parantavia ominaisuuksia. Lyylin etuosaan on asennettu antureita ja kehitetty ohjelmistoa paikannukseen ja erilaisten esteiden tunnistukseen.

”Škoda on asentanut keväällä Lyyliin anturit, joita olemme käyttäneet testaamiseen varikolla viime viikolla. Sitten, kun varikolla toimii, voimme liikenteessä etänä katsoa, miten ohjelmisto toimii. Ensimmäiset tulokset ovat olleet lupaavia, sillä käytännössä kaikki relevantit esteet tunnistetaan tällä tekniikalla”, sanoo GIM Roboticsin Tommi Tikkanen.

”Raitiovaunuissa on tapahtunut valitettavan paljon kolareita. Jos tällainen toimiva järjestelmä olisi ollut, monia niistä olisi voitu välttää. Ei kaikkia, mutta etenkin kaikkia sellaisia, missä ajoneuvot ovat olleet liian lähellä ja kuljettaja ei ole nähnyt niitä riittävän tarkasti. Tällainen järjestelmä voisi varoittaa sellaisista ennakolta,” Ali Huttunen pohtii.

Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttusen (vasemmalla) mukaan Tampereen Raitiotien suurimpana motiivina on halu saada raitiovaunuliikenteeseen älykkäitä toiminnallisuuksia ja palveluja, jotka tekevät ratikasta entistä paremman liikkumismuodon. VTT:n erikoistutkija Olli Pihlajamäen mukaa testauksen avulla etsitään kaupunkilaisia palvelevia ratkaisuja ja toivotaan kaupunkilaiset myös kehittämiseen mukaan antamalla palautetta aina silloin, kun vaunuissa on testattavaa.

Syksyllä kehitetään palautejärjestelmää

Lyyli liikennöi koko ajan Tampereen raitiotieliikenteessä, mutta sen lisäksi sitä voi varata erikseen sovittaessa erilaisiin testeihin tai tarkastuksiin. Lyyliä käytetäänkin jatkuvasti pieniin kokeiluihin, kuten esimerkiksi muuttuvien toiminnallisuuksien testaukseen. Kaikki muutokset siirtyvät liikenteeseen aina Lyylin kautta.

”Me esimerkiksi olemme testanneet matkustajalaskennan neuroverkkojen hyödyntämistä ja matkustajien monitorointia. Ei matkustajien seuraamista, vaan erilaisten uhkatekijöiden löytämistä varten”, Kai Hermonen sanoo.

Olennainen osa koko hanketta on referenssien ja yhteistyökumppaneilta sekä raitiovaunun käyttäjiltä saadun palautteen hyödyntäminen jo varhaisessa vaiheessa.

”Kehitämme syksyn aikana palautejärjestelmää. Toiveena on, että talven aikana palauteympäristön ensimmäinen versio olisi valmis. Siellä käyttäjät voisivat nähdä, mitä tapahtuu, mitä milläkin hetkellä testataan ja antaa palautetta.”

Lyyli Living Labista löytyy raitiovaunun mallikappale eli maketti, jossa puolestaan on kuljettajienkin kouluttamiseen käytettävä raitiovaunusimulaattori. Simulaattorin avulla voidaan testata esimerkiksi ohjaamoa ja kuljettajia koskevia uudistuksia tai korjauksia ennen kuin ne viedään liikenteeseen. Simulaattoria esitteli Tampereen Raitiotie oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Simulaattorilla koulutetaan ja kokeillaan

Lyylin lisäksi keskeinen testauspaikka Lyyli Living Labissa on raitiotien mallikappale eli maketti, jonka perusteella esimerkiksi lopulliset ratikkapysäkit tehtiin.

”Maketti voi olla yksi askel siinä, kun yritykset ja VTT tekevät omissa laboratorioympäristöissä kokeiluja. Niitä voi tässä ympäristössä sitten kokeilla ennen kuin mennään Lyyliin ja oikeaan vaunuun”, Ali Huttunen kertoo.

Lisäksi maketista löytyy kuljettajien koulutuksessakin käytettävä raitiovaunun ohjaamo simulaattoreineen.

”Sillä kun ajaa niin ajaa ihan kuin oikeaa raitiovaunua. Sitä voidaan hyödyntää kuljettajille suunnatuissa kokeiluissa ja ratkaisuissa. Uusia välineitä kannattaa kokeilla täällä ennen kuin ne viedään varsinaisiin ohjaamoihin. Samalla ne voidaan hioa mahdollisimman hyviksi ja turvallisiksi”, sanoo puolestaan VTT:n erikoistutkija Olli Pihlajamaa.