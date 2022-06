Omakotitalojen hinnat ovat nousseet Tampereella koko maan kovinta vauhtia, mutta kauppamäärissä tapahtui dramaattinen pudotus – tällaisia koteja nyt erityisesti etsitään

Tampereella omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat suurista kaupungeista eniten. Pula myytävistä kohteista vähensi kauppamääriä neljänneksen.

Omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat Tampereella alkuvuoden aikana suurista kaupungeista eniten. Tämä näkymä kuvattiin Tampereen Vuoreksessa 31. toukokuuta. Vuoreksen alueelle on viime vuosina rakennettu paljon.

Kesä on yleensä parasta omakotitalojen myyntiaikaa. Nyt pulmia aiheuttaa myytävän puute.

Omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat ovat nousseet pari vuotta eli koko korona-ajan. Nousu johtuu osittain siitä, että kaupaksi käyvät uudehkot ja kalliimmat omakotitalot. Toinen syy on kysynnän ja tarjonnan epäsuhta.

”Kysyntä on niin kovaa, ettei myytävää tule tarpeeksi”, sanoo yrittäjä Minna Nyström Kiinteistömaailma Klingendahlista Tampereelta.

Kaupankäyntiin vaikuttaa myös se, ettei kukaan halua kahden asunnon loukkuun. Oma asunto halutaan myydä pois ennen kuin uutta ostetaan. ”Se on jonkinlaisena tukkeena”, kuvaa Nyström.

Hinta nousi 16 prosenttia

Tampereella omakotitalojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat tammi–toukokuussa suurista kaupungeista eniten. Nousua oli 16 prosenttia.

Kauppamäärissä suunta oli toinen, Tampereella määrä laski neljänneksen eli 25 prosenttia viime vuodesta.

”Hyvistä omakotitaloista on pulaa. Jos myytävää olisi enemmän, kauppoja syntyisi”, sanoo tamperelaisen Huoneistokeskus Hallituskadun myyntipäällikkö Teija Koskinen.

Tampereella ja pääkaupunkiseudulla jäädään omakotitalojen kauppamäärissä jopa poikkeusaikaa edeltävistä vuoden 2019 luvuista.

Mitä? Omakotitalojen neliöhintojen muutos Tampere +15,96 prosenttia Oulu +13,62 prosenttia Helsinki +8,39 prosenttia Espoo +4,72 prosenttia Kuopio +4,49 prosenttia Pori +4,38 prosenttia Jyväskylä +3,48 prosenttia Lahti +2,77 prosenttia Vantaa +0,88 prosenttia Turku -1,33 prosenttia Neliöhintojen muutos verrattuna tammi-toukokuu 2021 ja tammi-toukokuu 2022. Lähde: Huoneistokeskus asuntomarkkinakatsaus

Tällaisia taloja halutaan

Kaikki omakotitalot eivät ole yhtä helppoja myytäviä. Kysyntää on nimenomaan uudehkoista ja hyväkuntoisista taloista.

”Energiatehokkuus, lämmitysmuoto ja sijainti vaikuttavat haluttavuuteen”, sanoo Huoneistokeskuksen Teija Koskinen.

”Kysyntää on erityisesti 2000-luvulla rakennetuista omakotitaloista”, liiketoimintajohtaja Marina Salenius Huoneistokeskuksesta sanoo.

Niistä on Saleniuksen mukaan pulaa ehkä siksi, että halutunlaisia taloja ei ole paljon ja nykyisillä asukkailla ei ole tarvetta muuttaa pois.

Öljylämmitys ei houkuttele. Omakotitaloa haluavat hakevat hyväkuntoista taloa, jossa ei ole tarvetta kuin korkeintaan kevyellä pintaremontille.

Kuntotarkastus on tärkeä osa kaupantekoa.

”Huonokuntoiset ja öljylämmitteiset omakotitalot eivät mene niin hyvin kaupaksi”, sanoo Koskinen. Hänen mukaansa aina on ollut niin, että ostajakunta on rajallinen, kun kyseessä on isoja remontteja vaativa omakotitalo.

Omakotitalon sijainnilla on myös merkitystä. Pirkanmaalla kysyttyjä alueita ovat Tampere ja muut muuttovoittokunnat, mutta maakunnan laitamilla kauppa käy heikommin.

”Talo halutaan turvalliselta ja pientalovaltaiselta alueelta”, Salenius kertoo.

Oulussa vilkasta

Oulussa omakotitalojen keskimääräisissä neliöhinnoissa kasvua oli 13,6 prosenttia. Oulussa myös kaupankäynti oli vilkasta. Kymmenestä suurimmasta kaupungista vain Oulussa omakotitalojen kauppamäärät ovat tammi-toukokuussa viime vuotta korkeammat, kasvua oli 14 prosenttia.

Helsingissä neliöhinnat nousivat viime vuoteen verrattuna 8,4 prosenttia, Espoossa 4,7 ja Vantaalla 0,9 prosenttia. Turussa 1,3 ja Kuopiossa 4,4 prosenttia.

Suurimmat laskut kauppamäärissä ovat Jyväskylässä ja Espoossa, luvut ovat 28 ja 27 prosenttia.

Mitä? Omakotitalokaupat Jyväskylä -27,71 prosenttia Espoo -27,30 prosenttia Tampere -25,00 prosenttia Turku -18,25 prosenttia Helsinki -15,49 prosenttia Kuopio -10,95 prosenttia Pori -9,79 prosenttia Vantaa -7,89 prosenttia Lahti -6,67 prosenttia Oulu +14,17 prosenttia Luku kuvaa muutosta tammi-toukokuun 2021 ja tammi-toukokuun 2022 välillä. Lähde: Huoneistokeskus asuntomarkkinakatsaus

