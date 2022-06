Kaupunginhallitus päätti: Ruotulan golfkenttä siirtyy, frisbeegolf jää alueelle

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina, että Alasjärven alueen suunnittelua jatketaan yhdistämällä kaksi seitsemästä etenemisvaihtoehdosta. Kaupungin mukaan golfkentän siirtämistä aletaan valmistella.

Kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukaan frisbeegolf jää Ruotulaan ja golftoiminnot siirtyvät uuteen sijaintiin Nurmi-Sorilaan. Kuva on otettu Tammer-Golfin kentältä perjantaina 10.6.2022.

Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan maanantaina, että uuden Alasjärven alueen suunnittelua jatketaan esityksen mukaan. Kaupunginhallitukselle esitettiin, että raitiotie toteutetaan Tenniskadulle Teiskontien suuntaisesti, ja alueelle tulee uusi asuinalue. Esityksen mukaan frisbeegolf jää Ruotulaan, ja golftoiminnot siirtyvät uuteen sijaintiin Nurmi-Sorilaan.

Tampereen kaupunki tiedottaa, että uudelle Alasjärven alueelle on tulossa alustavasti noin 10 000 asukasta. Golfilta vapautuva alue suunnitellaan osittain asumiseen ja osittain Media-parkin sekä Alasjärven uusia asukkaita palvelevaksi kaupunginosapuistoksi.

Tiedotteen mukaan golfkentän sijoittamisesta Nurmi-Sorilaan on tehty esiselvitys. Nurmi-Sorilassa kentälle on tutkittu noin 110 hehtaarin aluetta, josta puolet on tällä hetkellä kaupungin omistuksessa. Vaihtoehtoja Alasjärven alueen suunnitteluun pohdittiin pormestari Anna-Kaisa Ikosen nimittämässä yhteistyöryhmässä, jossa oli mukana alueen toimijoita, kuten frisbeegolfin ja Tammer-Golfin edustajat.

Kaupunki tiedottaa, että hyväksyttyyn ratkaisuun liittyy lisäselvitystarpeita alueen luonto- ja ympäristöarvojen turvaamiseksi jatkosuunnittelussa ja rakennusaikana. Myös golfin ja frisbeegolfin toimintojen jatkuminen alueen rakentamisen aikana vaatii suunnittelua ja erilaisia toimenpiteitä.