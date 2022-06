Nokia-areenassa järjestetään nyt ensimmäinen messutapahtuma – tämä etu areenalla on messukeskukseen verrattuna

Nokia-areenan valtaa kaksi ict-alan ammattitapahtumaa. Paikalle odotetaan kolmeatuhatta osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Aamulehti

Nokia-areenassa järjestetään tiistaina ja keskiviikkona yhtä aikaa kaksi ict-alan ammattitapahtumaa, kun Tampere smart city week -konferenssi ja Digitre valtaavat areenan. Kyseessä on samaan aikaan myös Nokia-areenan ensimmäinen messutapahtuma.

Digitre on Tampereen messut -konsernin oma tapahtuma, joka keskittyy ict-alan ratkaisuihin. Tämän vuoden teemoja ovat esimerkiksi tietoturva, liiketoiminnan modernisointi sekä älykkäät ratkaisut.

Tampere smart city week -konferenssi on puolestaan Tampereen kaupungin ja Business Tampereen järjestämä, älykaupunkikehitykseen keskittynyt tapahtuma. Älykaupungilla tarkoitetaan kaupunkia, jossa digitaalista teknologiaa käytetään tehostamaan palvelujen toimintaa asukkaiden ja liike-elämän hyödyksi.

Tapahtumakokonaisuuteen odotetaan jopa 3 000 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Näytteilleasettajia on yhteensä noin kuusikymmentä.

Samankaltaiset teemat, eri kohderyhmät

Tampere smart city week -tapahtuman teemoja ovat muun muassa kestävä kehitys, terveysteknologiat, liikkuvien koneiden tulevaisuus, älykäs data ja tekoäly.

”Tapahtumassa käsitellään esimerkiksi liikkumiseen liittyviä asioita, kuten autonomisia autoja. It-palveluiden puolelta esillä on esimerkiksi tekoälyyn liittyvää mallinnosta, eli miten vaikkapa ruuhkia voidaan ennakoida”, kertoo projektipäällikkö Sami Siurola Tampereen messut -konsernista. Tampereen messut tuottaa Tampere smart city week ja Digitre -tapahtumakokonaisuuden Tampereen kaupungille.

Siurola kertoo, että vaikka tiistain ja keskiviikon päätapahtumien teemat ovat pitkälti samat, niiden kävijäkohderyhmät eroavat toisistaan.

Business Tampereen koordinaattori Katri Schulze ja tampereen messujen projektipäällikkö Sami Siurola ovat tyytyväisiä siihen, miten sujuvasti messut ovat Nokia-areenaan rakentuneet.

Siurolan mukaan Digitre on suunnattu ensisijaisesti esimerkiksi firmojen ict-ratkaisuista päättäville henkilöille. Tampere smart city week on puolestaan suunnattu juuri ict-alalla työskenteleville henkilöille. ”Keskiviikko-iltapäivänä tavalliset kaupunkilaiset voivat kuitenkin tulla Tampere smart city weekiin ihmettelemään, mitä kaikkea älykaupunkiin liittyy”, Siurola kertoo.

Molempiin tapahtumiin vaaditaan osallistujilta ennakkoilmoittautuminen, myös kaupunkilaisilta.

Messutilana Nokia-areena on monipuolinen, mutta haastava

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nokia-areenalla järjestetään messutapahtuma. Siurolan mukaan haastavinta tilassa on sen koko. ”Areena on melko pieni. Tilaa on suurin piirtein saman verran, kuin Tampereen messukeskuksen pienimmässä hallissa.”

Näytteilleasettajat ja tapahtuman päälava on sijoitettu alueelle, jossa viime aikoina on totuttu näkemään jääkiekkokaukalo. Muuta ohjelmistoa on ripoteltu ympäri rakennusta yhteensä kolmeentoista ohjelmatilaan. ”Areenalle on ollut mielenkiintoinen rakentaa messuja. Olemme kuitenkin mielestäni saaneet otettua tiloja käyttöömme monipuolisesti”, Business Tampereen koordinaattori Katri Schulze kertoo.

Messukeskukseen verrattuna Nokia-areenalle messut on täytynyt rakentaa myös tiukemmalla aikataululla, sillä areenan tapahtumakalenteri on varsin täysi. Yksi selkeä etu Nokia-areenalla kuitenkin on.

”Sijainti. Tähän pääsee julkisilla helposti ja lähellä on paljon hotelleja”, Siurola sanoo.