Main ContentPlaceholder

Tampere

Tällaiselle paikalle suosittu golf-kenttä halutaan siirtää Tampereella – Katso kartta ja 10 miljoonan euron suunnitelmat

Tammer-Golfin kentälle on hahmoteltu uutta sijaintia Pohjois-Tampereelle Nurmi-Sorilaan. Alueelta on löydetty kolme mahdollista golf-kentän paikkaa, joista yksi on noussut parhaaksi vaihtoehdoksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Kaupunginhallitus teki päätöksen Tammer-Golfin siirrosta Nurmi-Sorilaan 13. kesäkuuta 2022. Tällaiselta näyttää golfkentän todennäköisimmällä uuden sijainnilla: alue on vielä pitkän nurmikon ja voikukkien valloittama.