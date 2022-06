Tampere pakkolunasti perinteisen laivayhtiön kokonaan omakseen – maksoi muille osakkaille yhden sentin osakkeelta

Tampereen kaupungin mukaan kukaan tavoitetuista osakkaista ei vastustanut Hopealinjojen osakkeiden lunastusta tai esittänyt vastalauseita hinnasta. Yhtiölle toivotaan löytyvän ostaja.

Hopealinjat hoitaa muun muassa Viikinsaaren reittiliikennettä. Kuva on otettu Saarihelvetti-festivaalin aikaan elokuussa 2021.

Aamulehti

Tampereen kaupunki on hankkinut omistukseensa koko laivayhtiö Hopealinjojen osakekannan. Yhtiö järjestää sisävesiristeilyjä lähijärvillä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Tamperelainen.

Kaupunki omisti ennen pakkolunastusta yli 99 prosenttia Hopealinjojen osakkeista.

”Vuodenvaihteessa 2020–2021 Hopealinjat järjesti osakeannin, ja merkkasimme silloin osakkeita. Meille tuli osakeyhtiölain mukainen oikeus ja myös velvollisuus tehdä osakkeista lunastustarjous vähemmistöosakkaille”, sanoo liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen kaupungilta.

Lunastushinta oli yksi sentti osakkeelta eli yhteensä 424 euroa. Sentti per osake on sama hinta, jonka kaupunki itse maksoi vuodenvaihteen osakeannissa.

”Ei osakkeen arvo ole varmasti tämän enempää. Tosiasia on, että yhtiölle koronavuodet ovat olleet vaikeita. Liikennöintiä ja matkailua ei ole pystynyt pitkiin aikoihin järjestämään ollenkaan tai on ollut valtavia rajoituksia.”

Kulut olivat 60 000 euroa

Vähemmistöosakkaita oli kymmeniä. Joukossa oli niin yrityksiä, kuntia kuin yksittäisiä ihmisiä. Vuojolaisen mukaan kukaan tavoitetuista osakkaista ei asettunut vastahankaan myynnin tai hinnan osalta.

”Ei ole ainakaan meille asti tullut mitään negatiivista palautetta.”

Kaikkia yksityisiä osakkeenomistajia ei löydetty. Heidän saamansa kauppahinta on talletettu aluehallintoviraston tilille odottamaan.

”Hopealinjat on vanha yhtiö. Jos jollain on ollut osakkeita ja on tullut vaikka perinnönjakoa, ei ole ilmoitettu yhtiölle, kuka osakkeet tänä päivänä omistaa. Sen takia ei ole olemassa ajantasaisia osakasluetteloja.”

Osakkeiden lunastushinnan lisäksi kaupunki joutui maksamaan lunastusprosessin kustannukset, kuten uskotun miehen ja välimiehen palkkiot. Niihin kului noin 60 000 euroa.

Myydäänkö sentillä per osake?

Kaupungin mukaan yhtiön myyminen on helpompaa, jos sillä on vain yksi omistaja. Vuojolainen sanoo, että kaupunki on valmis myymään yhtiön, kun sopiva ostaja löytyy.

”Pakkoa myymisen ei ole, mutta Hopealinjat olisi luonteva olla yksityistä liiketoimintaa.”

Onko kaupunki valmis myymään yhtiön sentillä per osake? Ei välttämättä.

”Emme ole määritelleet yhtiölle etukäteen myyntihintaa. Meidän intressissä on osoittaa, että normaaliaikana yhtiö kykenee kannattavaa liiketoimintaa harjoittamaan, mikä auttaisi myynnissä ja varmaan nostaa kauppahintaa myös.”