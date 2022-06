Tätä mieltä kentän mahdollisesta siirrosta ovat Ruotulan golfaajat: ”35 vuotta olen tässä pelannut ja kyllä olen tykännyt”

Tammer-Golf pyrki ensin säilyttämään kentän nykyisellä paikallaan Ruotulassa, mutta myöntyi lopulta siirrolle muun muassa tilanpuutteen takia. Kokeneet golfaajat kiittelevät Ruotulan kenttää keskeisestä sijainnistaan kaupungin laidalla.

Pitkäikäinen ja tunnettu Tammer-Golfin kenttä Ruotulassa joutunee siirtymään uuden Alasjärven kaupunginosan sekä raitiotien tieltä.

Kaupunginhallitus käsittelee Alasjärven rakentamista ja Tammer-Golfin kohtaloa kokouksessaan maanantaina 13. kesäkuuta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että golftoiminnat siirtyisivät alueelta, mutta frisbeegolf jäisi.

Ari Nikkilä edustaa Tammer-Golf ry:tä alueen käyttöä suunnittelevassa yhteistyöryhmässä. Hänen mukaansa päätös kentän siirtämisestä aiheuttaa haikeutta, mutta hän on silti innostunut kentän tulevaisuudesta.

”Meillä on pitkä historia Ruotulassa, mutta nyt pääsemme rakentamaan sellaista, mitä Tampereella ei lajin piirissä vielä ollut.”

Tammer-Golf piti pitkään kiinni siitä, että kenttä saisi jäädä Ruotulaan. Nyt uutta kenttää ollaan suunnittelemassa Nurmi-Sorilan alueelle, jossa golfkentälle varattu alue olisi Nikkilän mukaan noin 80 hehtaaria. Ruotulan nykyinen golfkenttä on 47,5 hehtaarin kokoinen.

Nikkilän mukaan alkuperäisen suunnitelman pysäyttivät kaupungin päätöksenteko raitiotielinjan ja asuinalueen rakentamisesta, mutta myös Ruotulan luontoarvot sekä tilanpuute.

”Alue, jonka tarvitsemme toiminnan ylläpitämiseen pitäisi olla nykyistä suurempi. Nykyajan vaatimukset golfkentän koolle ovat vähintään 65 hehtaaria, jotta se olisi turvallisuuden kannalta toimiva. Alkuperäisen suunnitelman mukaan olisimme tarvinneet tilaa frisbeegolfkentän alueelta, mikä ei ollut mahdollista”, Nikkilä kertoo.

Mikä? Tammer-Golf Ruotulan kentän ykkösväylä valmistui vuonna 1967. Valmiina oli yhdeksän rataa, kun kenttä vihittiin käyttöön virallisesti 29. elokuuta 1969. Kauden 1987 elokuussa pelattiin ensimmäistä kertaa 18-väyläisellä kentällä. Ruotulan golfkenttä on nyt 47,5 hehtaarin kokoinen. Tammer-Golfin nykyinen vuokrasopimus 60 hehtaarin alueesta on voimassa 31.12.2029 asti. Klubina oli aluksi VR:n vanha junanvaunu nykyisten väylä ykkösen ja kakkosen välissä lähellä Teiskontietä. Arkkitehti Ilkka Pyykön suunnittelema klubi vihittiin käyttöön 24.5.1983. Pyykkö suunnitteli myös uuden klubitalon. Se valmistui vuonna 1993.

Uusi sijainti mietityttää

Tiistaina aamupäivällä tieto Ruotulan golfkentän siirtämisestä oli jo tavoittanut kokeneet golfin harrastajat. Nikkilä on toiveikas sen suhteen, että jäsenistö jatkaa pelaamista uudellakin kentällä. Hän korostaa, että uusi kenttä sijaitsee vain seitsemän kilometrin päässä Ruotulan kentästä, joka saa käyttäjiltään kiitosta etenkin keskeisestä sijainnistaan.

Antti Kauppila on harrastanut golfia kymmenen vuotta. Hän ei ole mielissään kentän siirtämisestä, koska pääsee Ruotulaan kätevästi polkupyörällä.

”Riippuu tietenkin ajankohdasta, milloin kenttä siirtyy. Kyllä tämä on kaupungille tärkeää ja hienoa, että kenttä löytyy melkein keskeltä kaupunkia”, Kauppila kertoo.

Antti Kauppilalla on lyhyt matka Ruotulan kentälle, joten suunnitelmat sen siirrosta mietityttävät häntä.

Myös Eija Isojunno jatkaisi mielellään Ruotulan kentällä, koska asuu aivan sen lähellä.

”Toisaalta onhan uusi kenttä aina uusi kenttä, eli sen kunto olisi parempi ja siellä voisi olla uusia palveluita. Vanhassa kentässä on kyllä puutteita kunnon suhteen.”

Isojunnon kanssa nyökkäilee Olavi Viitanen.

”35 vuotta olen tässä pelannut ja kyllä olen tästä tykännyt. Tämä on minulle ihan riittävä”, hän toteaa.

Eija Isojunno puhdistaa jäljet aamupäivän pelin jälkeen. Hän kertoo harrastaneensa golfia 20 vuotta, ja aikoo jatkaa uudella kentällä, jos vain kuntoa riittää.

Olavi Viitanen kertoo lähestyvänsä jo sellaista ikää, että uskoo golfpelien päättyvän Ruotulan kentälle.

Sivert Westergård pohtii, että uuden kentän sijainti voi olla haaste esimerkiksi nuorille pelaajille, joilla ei ole omaa autoa.

”Tietenkin on ollut hyvä, että tämä on niin lähellä kaupunkia verrattuna muihin kenttiin Suomessa. Olen pelannut täällä aika paljon, mutta tällä hetkellä tämä on aika huonossa kunnossa. Lähden siis tietenkin testaamaan uutta kenttää.”

Tarja ja Sivert Westergård ovat pelanneet Tammer-Golfin kentän lisäksi muualla Suomessa, mutta myös Espanjassa. Parin mielestä Suomen golfkausi on melko lyhyt.

Siirtymiselle kolme ehtoa

Vaikka päätös ei ollut Tammer-Golfin alkuperäisen tavoitteen mukainen, tehtiin se Ari Nikkilän mukaan kaupungin kanssa ”hyvässä hengessä”. Nikkilä nimeää kuitenkin kolme ehtoa, joiden täytyy toteutua, jotta Tammer-Golf voi siirtyä Ruotulasta Nurmi-Sorilaan: riittävän suuri ja olosuhteiltaan hyvä maa-alue, oikea aikataulu sekä tarvittava rahoitus.

”Kustannusarvio kentälle on 10–12 miljoonan luokkaa, joten on selvää ettei Tammer-Golf seurana pysty kantamaan taloudellista vastuuta yksin”, Nikkilä kertoo.

Tammer-Golfilla on vuokrasopimus nykyisestä 60 hehtaarin alueesta Ruotulassa vuoteen 2029 saakka. Nikkilä sanoo, että uuden asuinalueen ja raitiotien rakennustyöt vaativat Tammer-Golfilta erikoisjärjestelyitä pelaamisen suhteen.

”Olemme olleet tuolla paikalla 55 vuotta, mutta vuokrasopimukset rupesivat yksi kerrallaan loppumaan ja kaupungin kanssa neuvoteltiin vain lyhyitä sopimuksia. Olemme tavallaan olleet löysässä hirressä monta vuotta, joten meillä ei ole ollut mahdollisuuksia tehdä suuria investointeja.”