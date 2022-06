Tämä nainen on pyörittänyt kolmen pormestarin ja yhden kaupunginjohtajan arkea Tampereella – Nyt hän kertoo työstä kulissien takana: ”Ei pidä hätkähtää eikä mennä kipsiin”

Tampereen johtajat ovat vaihtuneet, mutta Ritva Vakkuri on toiminut kaupungin ylimmän johdon sihteerinä vuodesta 1999 alkaen. Jo tätä ennen hän oli kaupungin palveluksessa vuodesta 1978 alkaen, ensin toimistonhoitajana Sara Hildénin taidemuseossa ja sitten sihteerinä kaupungin henkilöstöyksikössä. Nyt Vakkuri saa huolehtia vain omasta kalenteristaan.

Ritva Vakkuri on toiminut kaupungin ylimmän johdon sihteerinä vuodesta 1999 alkaen ja huolehtinut kaikkien pormestareiden aikatauluista ja päivän ohjelmasta. Nyt hän jää eläkkeelle ja saa vastata vain omasta ajastaan. Vakkuri kuvattiin Tampereella Wilhelm von Nottbeckin puistossa.

Aamulehti

Tampereen ”Valkoisen talon” kulmahuoneessa istuu kaupungin johtaja eli pormestari. Pormestarin valtakausi kestää kuntavaalikauden eli neljä vuotta kerrallaan. Kaupungin johtajat ovat vaihtuneet, mutta harva tietää, että heidän taustavoimanaan on jo vuosikymmenet vaikuttanut sama nainen.

Ritva Vakkuri on toiminut kaupungin ylimmän johdon sihteerinä vuodesta 1999. Hän on pitänyt rautaisella otteella huolta ensin kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen ja sitten kolmen eri pormestarin, Timo P. Niemisen (kok.), Lauri Lylyn (sd.) sekä Anna-Kaisa Ikosen (kok.) aikatauluista ja päivän ohjelmasta.

Jos toimittaja on halunnut saada haastattelun pormestarilta, on ollut viisainta kääntyä Vakkurin puoleen. Omaan haastatteluunsa Vakkuri tulee hieman hämillään, sillä hän on tottunut olemaan taustalla eikä huomion keskipisteenä.

Viimeistään nyt sen aika on, sillä Vakkuri jäi juhannuksesta pitkälle lomalle ja sen jälkeen ansaitulle eläkkeelle palveltuaan Tampereen kaupunkia yhteensä lähes 44 vuotta.

Kuka? Ritva Vakkuri Syntynyt: 1956 Soinin kunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Koulutus: Ylioppilas 1975, merkonomi 1977. Työura: Sara Hildénin taidemuseon toimistonhoitaja 1978–1996. Tampereen kaupungin henkilöstöyksikön osastosihteeri 1996–1999. Tampereen kaupungin ylimmän johdon sihteeri 1999–2022. Perhe: Aviomies ja aikuinen poika, joka asuu jo omillaan. Koira Pina ja kissa Mosku. Asuu: Tampereen Annalassa. Harrastukset: Aikoo eläkkeelle päästyään aloittaa kuntokuurin ja golfin peluun.

Ei paljasjalkainen

Ritva Vakkuri syntyi pienessä eteläpohjalaisessa Soinin kunnassa vuonna 1956. Perhe muutti vanhempien työn perässä Pirkanmaalle ja Nokialle, kun Vakkuri oli nelivuotias.

”Muutimme Tampereelle, kun menin kolmannelle luokalle Lamminpään kansakouluun. Tampereella minä olen varttunut ja kouluni käynyt. ”

Vakkuri kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1975 ja jatkoi opintojaan Tampereen kauppaopistossa. Valmistuttuaan laskentatoimen merkonomiksi hän ryhtyi hakemaan vakituista työtä. ”Sara Hildénin taidemuseolla avautui toimistonhoitajan paikka, johon minut valittiin. Museo oli aivan uusi eikä sitä ollut vielä edes avattu, kun menin sinne joulukuussa 1978.”

Museoon tuotiin säätiön kokoelman teoksia Ateneumista ja valmisteltiin ensimmäistä peruskokoelman näyttelyä. Myös rouva Hildén kävi museolla joka päivä.

”Se oli mielenkiintoista aikaa ja upea kokemus. Toimistonhoitajana työskentely tarjosi peruskattauksen kaikista kaupungin tehtävistä: henkilöstöstä, taloudesta ja hallinnosta. Bonuksena tuli vielä jännittävä taidepuoli.”

Sara Hildénin museo avattiin helmikuussa 1979. ”Sain olla mukana historiallisissa avajaisissa ja nähdä kaikki Suomen eturivin upeat modernin taiteen edustajat ja taiteilijat.”

Pesti taidemuseolla jatkui 17 vuotta, kunnes kaupungin henkilöstöyksikössä virastotalolla aukesi osastosihteerin paikka vuonna 1996. ”Olin siellä kolme vuotta, kun viran vakituinen hoitaja oli hoitovapaalla.”

Johdon sihteeriksi

Vuonna 1999 Suomi oli ensimmäistä kertaa EU:n puheenjohtajamaana, myös Tampereella pidettiin useita merkittäviä kokouksia. Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen etsi itselleen uutta sihteeriä, koska hänen silloinen sihteerinsä siirtyi suhdetoimintasihteeriksi valmistelemaan EU-kokouksia. Tehtävään valittiin Ritva Vakkuri.

”Se oli luonnollinen siirtymä, koska määräaikainen sopimukseni henkilöstöosastolla oli päättymässä.”

Timo P. Nieminen tuli pormestariksi, kun pormestarimalli alkoi vuonna 2007. Hänen kautensa kesti kuusi vuotta vuoteen 2012. Niemisen jälkeen seurasi Anna-Kaisa Ikosen ensimmäinen kausi 2013–2017 ja toinen kausi kesästä 2021 alkaen. Siinä välissä pormestarina ja Vakkurin esihenkilönä oli Lauri Lyly 2017–2021.

Ajan hallintaa

Johdon sihteerin perustehtävä on johtajan ajan hallinta. Vakkuri on pitänyt huolen siitä, että pormestarille tulevat lukemattomat kutsut, tapaamiset ja kokoukset löytävät paikkansa kalenterista.

”Sihteerin harteille jää aika pitkälle, miten päivät pyörivät. Totta kai kuuntelen myös pormestaria, ja hän sanoo viimeisen sanan. Aina tulee myös yllättäen jotain tärkeää, joka pitää ehdottomasti hoitaa. Sille sitten raivataan tilaa kalenterista.”

Vakkuri toteaa, että julkishallinnossa hoidetaan kaikki vauvasta vaariin, joten myös käsiteltävät asiat koskevat kaikkea mahdollista. ”Eri kautta tulee moninainen tiedon tulva, joka vuosi vuodelta vain kiihtyy ja kiihtyy.”

Pormestarimalli toi mukanaan myös politiikan ja pormestarille paljon erilaisia kokouksia. Myös kuntalaiset ottavat yhteyttä ja lähettävät viestejä, joihin pyritään vastaamaan tai välittämään viestiä eteenpäin.

Ritva Vakkuri on viihtynyt työssään, koska mikään päivä ei ole ollut samanlainen. Vakkurin mukaan kaikki pormestarit ovat olleet toimeen tarttuvia ja mukavia ihmisiä, joiden kanssa on ollut mutkatonta tehdä töitä.

Korvaamaton apu

Ylimmän johdon sihteerinä pärjää vain todellinen moniosaaja. Sihteerin pitää osata priorisoida ja ottaa vastaan tietoa. Hänen täytyy omaksua asioita nopeasti ja muodostaa niistä kokonaisnäkemyksiä. Sihteeriltä vaaditaan organisointikykyä, pitkäjänteisyyttä, tilannetajua ja ratkaisukeskeisyyttä.

”Tarvitaan myös rauhallisuutta. Ei pidä hätkähtää eikä mennä kipsiin äkillisten tilanteiden edessä. Kokemus auttaa ja tuo varmuutta. Jos ei jotain tiedä, tietää ainakin kehen ottaa yhteyttä. Ihmisenkokoisia asioita ne lopulta ovat.”

Vakkuri ei itseään kehu, mutta hänen osaamisensa on epäilemättä ollut korvamaton apu uusille pormestareille. Tästä kertoo myös se, että ylimmän johdon sihteerin tehtävä on ollut pysyvä ja puolueeton, vaikka kukin pormestari on vuorollaan muodostanut oman esikuntansa.

Kun pormestari vaihtuu ja uusi esikunta aloittaa työnsä, ensimmäinen vuosi menee opetteluun. ”Alkuvaiheessa sihteerin osuus korostuu, sitten asiat alkavat mennä rutiinilla. Olen vähän sellainen huolehtija ja äitihahmo.”

Persoona vaikuttaa

Aluksi Vakkurin työvälineinä olivat kirjoituskone ja paperinen kalenteri, nykyään tietokone ja kännykkä. ”Aloitan päivän yleensä sillä, että käyn katsomassa sähköpostit. Postia tulee ehtymätön tulva koko ajan, ja kaikki odottavat vastauksia mahdollisimman pian.”

Vakkurin työhuone on pormestarin huoneen vieressä. Korona-aikanakin hän oli pääsääntöisesti lähitöissä.

”Tulimme Lauri Lylyn kanssa yleensä heti seitsemän jälkeen töihin, Lyly oli paikalla aina ensimmäisenä. Olemme molemmat aamuihmisiä, joten se sopi hyvin.”

Pormestarin persoona vaikuttaa siihen, miten päivittäisiä asioita hoidetaan. ”Anna-Kaisa Ikonen on liikkuvainen. Hän edustaa ja kulkee paljon, eikä kasvokkaista aikaa juuri jää. Meidän välillämme kulkevat kansiot, joihin kerään asioita hänen toimenpiteitään ja kommenttejaan varten. Se on toiminut hyvin.”

Vakkurin mukaan kaikki pormestarit ovat olleet toimeen tarttuvia ja mukavia ihmisiä, joiden kanssa on ollut mutkatonta tehdä töitä. ”Aikaa on vähän, joten menen yleensä suoraan asian ytimeen. Kaikesta on voinut puhua suoraan, ja huumorintaju auttaa aina.”

Ehdoton luottamus

Keskinäinen luottamus on tärkeää. Siksi on turha odottaa, että Vakkuri kertoisi meheviä paljastusjuttuja vallan kulisseista, vaikka monenlaista on varmasti vuosien varrella sattunut.

Mukavia muistoja vuosiin kuitenkin mahtuu. Vakkuri kertoo, että Timo P. Nieminen harrasti vanhoja autoja. Automuseo Mobiliassa oli vanha vuoden 1951 Chrysler, jonka Nieminen kunnostutti kaupungin edustusautoksi. Sitä käytettiin vip-vieraiden kyyditsemiseen ja kaupungin edustustilaisuuksissa.

”Ihailin autoa ulkoa päin, mutta kyytiin en koskaan ehtinyt. Timo P. Niemisen mukaan siellä olisi ollut sihteerillekin oma, pieni istuin.”

Pormestari Timo P. Niemisen aikaan Tampereen kaupungin edustusautona palveli tämä Chrysler Windsor de Luxe vuosimallia 1951.

Ylitöitä Vakkuri ei ole laskenut, vaikka päivillä on ollut tapana venyä aamuseitsemästä iltapäiväviiteen. ”Työpäivät ovat kestäneet sen aikaa, että olen ehtinyt tehdä kaiken.”

Vakkuri on viihtynyt työssään, koska mikään päivä ei ole ollut samanlainen. ”Vaikka kuinka aamulla mietin kaiken valmiiksi, väliin tulee aina sykkeitä, jotka muuttavat päivän kulkua. Tykkään siitä, että on vähän hektistä ja pöydällä paljon erilaisia asioita, joihin ei ole valmista mallia. Saa itsekin vähän purtavaa.”

Oma aika alkaa

Juhannuksen alla Vakkuri teki viimeisen työpäivänsä ja sulki kaupungin virastotalon oven takanaan. ”Ajatus vapaudesta tuntuu hyvältä. Olen tehnyt kaikki nämä vuodet töitä tavallaan toisten ajan mukaan. Nyt saan itse määrätä oman aikatauluni.”

Eläkepäivillään Vakkuri aikoo aloittaa kuntoilun. ”Kun jään pois työelämästä, haluan tehdä jotain uutta ja kivaa, omaan hyvinvointiin liittyvää. Haluan nostaa kuntoani ja kokeilla golfia ihan alkeista lähtien. Jos se ei lähde sujuman, niin sitten jotain muuta.”