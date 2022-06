Suosittu golf-kenttä siirtymässä asuinalueen ja ratikan alta Tampereella – Näin kävisi viereiselle frisbeegolf-radalle

Uuden asuinalueen myötä Ruotulassa ei olisi tilaa sekä golf- että frisbeegolfkentälle. Tampereen kaupunginhallitus käsittelee golfkentän kohtaloa maanantaisessa kokouksessaan.

Aamulehti kuvasi Tampereen Ruotulan golfkentän 150 metrin korkeudesta vuonna 2019. Oikealla Teiskontie, jonka vasemmalle puolelle raitiotie ja asuinaluetta on suunniteltu.

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee maanantain 13. kesäkuuta kokouksessaan Alasjärven rakentamista, ja Tammer-golfin kohtaloa alueella. Nyt näyttää todennäköiseltä, että golfkenttä siirtyy pois Ruotulasta.

Alasjärven rakentaminen on herättänyt närää, sillä uutta kaupunginosaa on suunniteltu Ruotulaan nykyisen golfkentän ja frisbeegolfkentän alueelle, eikä molemmille ole tilaa. Nyt yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä frisbeegolfin että Tammer-golfin edustajat, on saanut valmiiksi eri vaihtoehtojen pohdinnan. Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään maanantaina, että frisbeegolf jäisi alueelle ja golfkenttä siirrettäisiin muualle.

Tammer-golf Golfia jo 1960-luvulla Ruotulan kentän ykkösväylä valmistui vuonna 1967. Valmiina oli yhdeksän rataa, kun kenttä vihittiin virallisesti 29. elokuuta 1969. Kauden 1987 elokuussa pelattiin ensimmäistä kertaa 18-väyläisellä kentällä. Ruotulan golfkenttä on nyt 47,5 hehtaarin kokoinen. Tammer-Golfin nykyinen vuokrasopimus 60 hehtaarin alueesta on voimassa 31.12.2029 asti. Klubina oli aluksi VR:n vanha junanvaunu nykyisten väylä ykkösen ja kakkosen välissä lähellä Teiskontietä. Arkkitehti Ilkka Pyykön suunnittelema klubi vihittiin käyttöön 24.5.1983. Pyykkö suunnitteli myös uuden klubitalon. Se valmistui vuonna 1993.

Kaupunki on jo aiemmin tilannut konsulttityönä selvityksen siitä, voisiko golfkentän siirtää Nurmi-Sorilaan. Nurmi-Sorilassa on tutkittu golfkentälle noin 110 hehtaarin aluetta, josta noin puolet on tällä hetkellä kaupungin omistuksessa.

Esityksen mukaan golfkentältä vapautuva alue suunnitellaan osittain asumiseen, osittain kaupunginpuistoksi. Rakennettava alue on Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ja Alasjärven välillä. Uusi 10 000 asukkaan kaupunginosa perustuisi raitiotiehen ja Kauppi-Niihaman virkistysalueeseen.

Esityksen mukaan Tampereen raitiotie jatkuisi Taysilta Tenniskatua Ruotulaan, ylittäisi Teiskontien Alasjärven kohdalla ja jatkaisi Heikkilänkadun keskellä Linnainmaan päätepysäkille Koilliskeskukseen.

Tämä on päivittyvä uutinen.