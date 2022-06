Näsijärven rannalla saattaa sijaita rautakautinen kylä – alueen kehittämissuunnitelmat jäädytetään arkeologisten tutkimusten ajaksi

Ideakilpailun tarkoituksena oli lähteä kehittämään järvi- ja luontomatkailua Maisansalossa. Tampereen kaupungin projektiarkkitehdin mukaan on mahdollista, että alueella on rautakautisen kylän paikka.

Tampereen kaupungilla oli vielä loppuvuodesta 2021 tarkoitus julkaista idea- ja tontinluovutuskilpailu Maisansalon kehittämistä varten. Ajatuksena oli lähteä kehittämään ravintola Country Bistro Maisan ympäristöä. Alue sijaitsee Näsijärven rannalla Teiskossa, noin 40 kilometriä Tampereen keskustasta.

Suunnitelmat kuitenkin lykkäytyivät, sill vanhoista kartoista ilmeni, että paikalla on mahdollisesti ollut vanha kylä. Tampereen kaupungin projektiarkkitehdin Vesa Kinttulan mukaan on mahdollista, että kylä on jopa rautakautinen.

Nyt alueella suoritetaan arkeologisia tutkimuksia. Niiden tavoitteena on selvittää, onko alueella todella ollut kylä, ja jos on, kuinka laajalla alueella se on sijainnut. Tarkoituksena on myös tutkia, onko Kinttulan sanoin ”muita löydöksiä mahdollista tulla”. Hänen mukaansa tutkimukset valmistuvat kesän aikana.

”En osaa ihan varmasti sanoa, mutta tämän alueen nimi on Polso, ja luulisi, että nimi on tullut kylästä”, hän kertoo.

Kaikki riippuu löydöksistä

Idea- ja tontinluovutuskilpailu päätettiin siirtää loppuvuodesta 2021, kun selvisi, että aluetta pitäisi tutkia. Arkeologiset tutkimukset alkoivat vasta keväällä, kun maa oli sulanut.

”Kyllä tästä nyt ainakin vuoden viive tulee”, Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm sanoo. ”Toivomme, että saamme kilpailun ensi syksynä julkaistua.”

Arkeologisen selvityksen tulokset vaikuttavat siihen, miten kilpailu voidaan lopulta toteuttaa. Vesa Kinttulan mukaan on mahdollista, että löydösten kohdalle ei pääse lainkaan rakentamaan tai että kilpailusta rajataan alueita pois.

”Tietysti vähän riippuu löydöksestä, tehdäänkö kaivauksia, jonka jälkeen voidaan lähteä rakentamaan. Riippuu nyt siitä, millaisia tuloksia saadaan”, hän kertoo.

Toiveena edistää matkailua

Kilpailu oli tarkoitus järjestää, jotta Country Bistro Maisan aluetta alettaisiin kehittää matkailua varten ja sen maankäyttöä voitaisiin uudistaa. Kilpailualue on ravintolalle vuokrattujen rakennuksien aluetta laajempi, noin 15 hehtaarin kokoinen.

Kilpailualueella on kaavatontteja ja kaupungin omistamaa maa-aluetta. Alue on laadittu voimassa olevan asemakaavan pohjalta. Siihen kuuluu myös venevalkamiksi kaavoitettuja vesialueita Näsijärveltä. Alue rajautuu etelässä Koljonseläntiehen ja Jyväkorventiehen, idässä Kuorannantiehen, pohjoisessa tunnistettuihin luontoarvoihin sekä lännessä Näsijärven venevalkamiin.

”Toivomme tietenkin, että alueelle tulisi järvi- ja luontomatkailua ja ylipäätään Teiskon matkailua edistävää toimintaa”, Virpi Ekholm toteaa.

Hänen mukaansa ideana olisi saada ”sekä ideat että polku siihen, miten Maisansalon kehittämisen kanssa edetään”.

On alueella tehtävistä arkeologisista tutkimuksista kiinni, mitä kilpailun toteutukselle käy.