Alkon kioski tulee Tampereelle kesäkuussa – Valikoima rajattu noin kymmeneen tuotteeseen

Alkon alkoholiton kioski kiertää kahdeksalla paikkakunnalla kesän aikana. Tampereen Jugendtorille se pysähtyy kesäkuun puolivälissä.

Tampereella Alkon kioskin sijaintipaikka on Keskustorin Jugendtori. Kuva torista on elokuulta 2021.

Aamulehti

Alkon kioski lähtee kesäkiertueelle perjantaina. Ensimmäinen kioski-Alkon pysähdyspaikka on Turku, ja kaikkiaan kioski kiertää kahdeksan paikkakuntaa. Kioski on poikkeuksellinen myymälöiden joukossa siksikin, että siellä myydään vain alkoholittomia juomia. Tuotteita kioskissa on keskimäärin kymmenen.

Tampereelle kioski tulee Pispalan Sottiisin aikaan 17.–18.kesäkuuta ja se parkkeerataan Keskustorin Jugendtorille.

Turun ja Tampereen lisäksi kiertuepaikkakuntia ovat Kuopio, Nilsiän Tahko, Helsinki, Jyväskylä, Pori ja Oulu. Kiertue jatkuu elokuun alkuun saakka. Kiertueen aikataulu on sovitettu kesätapahtumien aikatauluihin.

Alkoholittomien myynti on kasvanut tasaisesti

Alko kertoo tiedotteessa, että kioski on vastaus alkoholittomien juomien kysynnän kasvuun. Alkoholittomien juomien myynti on kasvanut tasaisesti ja vuonna 2021 myynti kasvoi 17 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoteen 2012 verrattuna alkoholittomien myynti on nelinkertaistunut.

Alkon myyntitilastoista selviää, että vaikka myynti on kasvanut, alkoholittomien tuotteiden osuus kokonaismyynnistä on noin 0,7 prosenttia. Alko myi vuonna 2021 alkoholittomia tuotteita 665 220 litraa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 93 000 litraa.

Alko myi vuonna 2021 väkeviä alkoholijuomia 23,9 miljoonaa litraa, viinejä 56,1 miljoonaa litraa ja panimotuotteita 8,4 miljoonaa litraa. Yhteensä myynti oli 89 miljoonaa litraa.

Tilastojen mukaan alkoholittomien myynti kasvoi, ja sekä väkevien että viinien myynti laski verrattuna edelliseen vuoteen: viinien 2,8 miljoonaa litraa ja väkevien 0,8 miljoonaa litraa.