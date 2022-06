Tampereen punkeista on löytynyt tuttujen tautien lisäksi pilkkukuumetta aiheuttavaa bakteeria – Näissä paikoissa on nyt syytä varoa punkkeja

Tampereen Näsinpuistossa on tutkitusti paljon punkkeja. Suolijärven ympäristöstä Hervannasta on myös raportoitu lukuisia punkkihavaintoja. Sitä saattaa selittää osaltaan myös havainnoijien suuri määrä, sillä paikka on suosittua ulkoilualuetta. Näsinpuisto kuvattuna kesällä 2021 ja Suolijärven ranta kesällä 2020.