Kuvat: Näin otetaan ilo irti auringosta Tampereen keskustassa – innokkaimmat saapuivat rannoille ja puistoihin jo aamupäivällä: ”Olen auringon rakastaja”

Tampereen keskustassa Koskipuiston, Sorsapuiston ja Mältinrannan nurmikolla oli auringonottajia tai muuten lämmöstä nauttivia ihmisiä runsaasti, vaikka puolen päivän aikaan ei ollut vielä ruuhkaa.

Aamulehti

Tampereen puistot houkuttelivat auringosta ja lämmöstä nauttivia jo puolen päivän aikaan. Auringossa oli todennäköisesti enemmän asteita kuin Siilinkarin sääasemalla, jossa oli lämmintä noin 18 astetta. Härmälän ja Tampere-Pirkkalan lentoasemalla mittari oli noussut noin 20 asteeseen.

Mältinrannan nurmikolla Tammerkosken kupeessa makoili Jenny Kangasvieri. Mältinranta on vakiopaikka, koska se on lähellä hänen asuntoaan. Hyviä puolia ovat myös kosken yläjuoksun maisemat ja se, ettei rannalla oli tungosta.

Hän suosii Mältinrantaa myös siksi, että siellä on uimamahdollisuus.

”Viime kesänä uin, vaikka vesi on kylmempää kuin järvissä. Se on hyvä asia, jos tarvitsee virkistystä.” Tänä kesänä Kangasvieri ei ole vielä uinut Mältinrannassa.

Mältinrannan nurmikolla kesästä nautti Jenny Kangasvieri. ”Olin täällä ensimmäistä kertaa pari viikkoa sitten, kun oli lämmintä.”

Mältinranta ei ole kaupungin uimaranta. Pukukoppi on vain avantouintiseura Norpan jäsenten käytössä ja pieni uimapaikka on rajattu puomilla Tammerkoskesta.

”Olen ensimmäistä kertaa Mältinrannassa tänä vuonna”, sanoo Silvia Castano-Jokinen. Myös hän asuu lähistöllä.

”Olen auringon rakastaja.” Castano-Jokinen sanoo, että parasta auringossa on lämpö ja miltä se tuntu iholla. Pitkän talven jälkeen se on hienoa.

Lue lisää: Onko täällä Tampereen viilein uimavesi? – Moni suuntaa hellettä pakoon suositulle vilvoittelupaikalle: "Ihan sairaan kylmää!"

Julia Lahtinen (oik.) ja Jenni Oksa nauttivat lämmöstä ja valosta Koskipuiston nurmikolla. Lahtinen käy puistossa usein, koska asuu lähellä.

Äänikirjan parissa meni monta tuntia

Koskipuisto on suosittu vapaa-ajanviettopaikka aamusta yöhön. Keskellä aurinkoista tiistaita nurmikolla ei ole ruuhkaa, mutta ei siellä tyhjääkään ole.

Koskipuiston nurmikolla loikoilevat ystävykset Julia Lahtinen ja Jenni Oksa. Oksa on ensimmäistä kertaa nauttimassa auringosta. Lahtinen oli paikalla myös maanantaina.

Kummankin mielestä aurinko vaikuttaa mielialaan positiivisesti.

”Tykkään tulla Koskipuistoon, koska täällä näkee ihmisiä ja maisemat ovat kauniit”, sanoo Lahtinen.

Oksa sanoo, että kun puistossa on ihmisiä, siitä tulee hyvä fiilis itselle, vaikka vain kävelisi ohi.

Oksan mukaan auringonotto ei ole varsinaisesti hänen juttunsa. Hän ei viihdy kauaa paikoillaan. Koskipuistoon Oksan sai kuitenkin tiistaina päivällä ystävän hyvä seura.

Maanantaina Lahtinen oli Koskipuistossa yksin, silloin aika kului äänikirjaa kuunnellen. Useampi tunti meni Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt -kirjan parissa. ”Se sopi jotenkin hyvin hetkeen, jolloin ei suorittanut mitään.”

Oksalle ja Lahtiselle uiminen on tärkeää, mutta vielä ei ole niin kuuma, että pitäisi hakeutua rannalle.

Koskipuisto on rakennettu jo 1800-luvun loppupuolella ja siellä on vielä jäljellä muutamia 1900-luvun alkupuolella istutettuja puita. Yksi niistä on Hämeensillan kupeessa oleva kanadanpoppeli.

Lue lisää: Uskoisitko, että nyt ollaan Tampereen keskustassa? Katso laaja puistolistaus ja vinkit vaikkapa juhannukseen: täällä sijaitsevat hedelmäpuutarhat, ja mistä löytyy harvinainen lonkeropuu?

Lue lisää: Koskipuiston yli 100-vuotias puuvanhus sai nuorennusleikkauksen – Näin sujuivat työt Suomen suurimman poppelin juurella: ”Leikkaaminen on aina stressi”

Jaana Brinck, Anni Brinck ja Tiina Räsänen viettivät Koskipuistossa aikaa jäätelön ja kahvin merkeissä. Kuvanottohetkellä jäätelöt oli jo syöty.

Porrastusta museoiden aukioloon

Kolmikko Jaana Brinck, Anni Brinck ja Tiina Räsänen tuli Koskipuiston nurmikolle, koska lähellä oli jäätelökioski. Kun jäätelöt oli syöty, he jäivät nauttimaan virtaavasta vedestä ja kauniista miljööstä.

Nurmijärvellä ja Vantaalla asuvat Tiina Räsänen ja Jaana Brinck ovat kaupunkilomalla Tampereella, Anni Brinck asuu kaupungissa.

Ohjelmassa on ollut Vapriikki, Kauppahalli, kirpputoreja ja seuraavaksi he menevät kissakahvilaan. ”Museot olivat kiinni maanantaina, eikö siinä voisi olla porrastusta?”

Ahkerassa käytössä olevat puistot ovat heidän mieleensä. ”Puistot ovat helppoja paikkoja tulla,” sanoo Anni Brinck. Hänen äitinsä Jaana Brinckin mielestä puistojen hyvä puoli on myös, ettei ole autiota vaan näkee ihmisiä.

Nora Anaddam (sylissä) pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan, miltä nurmikko tuntuu paljaisiin jalkoihin. Reetta Onnia sanoo, että Sorsapuisto on heidän kotipuistonsa.

”Olemme puistoilijoita”

Yli neljän hehtaarin kokoinen Sorsapuisto on saanut nimensä Sorsalammesta, jonne kaupunki alkoi tuoda lintuja vuonna 1939.

Sorsapuiston ruohikolla heinikkoa ihmettelee Nora Anaddam. Kymmenkuukautinen lapsi on ensimmäistä kertaa paljain jaloin nurmikolla. Anaddam ja hänen äitinsa Reetta Onnia ovat puistojen suurkäyttäjiä. ”Olemme puistoilijoita”, sanoo Onnia.

Puistoissa pääsee lähelle luontoa, vaikka on keskustassa, sanoo Sorsapuiston lähellä asuva Onnia. ”Puistoon pääsee kävellen, ei ole lähtemisen vaivaa.” Onnia toteaa Sorsapuiston olevan heidän kotipuistonsa.

Onnia kehuu myös puistokokonaisuutta, jossa hän lenkkeilee usein. Reitti kulkee Tampellan rannasta Hämeenpuiston kautta Eteläpuistoon.

Petri Heikkilä on nauttinut lounaan Sorsapuistossa. ”Työpaikka on lähellä, siksi tulee syötyä puistolounaita täällä.” Näin lounastauolla yhdistyy ulkonaolo, auringosta ja lämmöstä nauttimien ja samalla saa vatsansa täyteen.

Puistot ovat tärkeä osa kaupunkikulttuuria. Heikkilästä on hienoa, että Tampereella on niin paljon puistoja. Ne lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja ylläpitävät yhteyttä luontoon ilman, että tarvitsee lähteä erikseen jonnekin kauemmas.