Reilu tuhat ukrainalaista on hakenut tilapäistä suojelua Tampereelta – hakemuksia saapuu enää vain joitain kymmeniä viikossa

Tilapäinen suojelu antaa oleskeluluvan noin vuodeksi. Luvan turvin Suomessa saa tehdä töitä, hakeutua koulutukseen ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita.

Aamulehti

Tampereelta on tähän mennessä hakenut tilapäistä suojelua reilu tuhat sotaa pakenevaa ukrainalaista.

”Koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelle hakemuksia on tullut vähän yli 2 000. Minulla ei ole antaa tarkkoja lukuja, mutta niistä vähän toistatuhatta on tullut Tampereelle ja vähän alle tuhat Jyväskylän alueelle”, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaistutkintaryhmän johtaja, rikosylikonstaapeli Klaus Rauva.

Toukokuun alussa Rauva kertoi Aamulehdelle hakemusten määrän vähentyneen selvästi ja että puhuttiin enää joistain kymmenistä hakemuksista viikossa.

”Nyt on vielä vähemmän. On yksittäisiä päiviä, jolloin hakemuksia on saattanut tulla parikymmentä, mutta keskimäärin hakemuksia on tullut kymmenkunta per päivä. Välillä on päiviä, ettei tule ainuttakaan”, Rauva kertoo.

EU:n linjaus

Rauva kertoo, että esimerkiksi Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen hakemuksia saapuu edelleen melko paljon. ”Turku on ollut alusta asti sellainen paikka, johon sotaa pakenevia ukrainalaisia on tullut paljon.”

Maahanmuuttoviraston 5. kesäkuuta päivittämien tilastojen mukaan Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen Suomessa on jätetty 26 437 tilapäisen suojelun hakemusta. Niistä valtaosa on Ukrainan kansalaisten jättämiä. Päätöksiä hakemuksiin oli 5. kesäkuuta mennessä tehty 23 944.