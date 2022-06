Tampere suunnittelee Kauppiin kaupungin suurinta sote-keskusta – Sen toteuttamisesta päättää kuitenkin hyvinvointialue

Tampereen Kaupin uuden sote-keskuksen rakentaminen riippuu siitä, miten se sijoittuu hyvinvointialueen tärkeysjärjestyksessä ja miten ministeriö myöntää siihen rahaa. Keskus on suunniteltu palvelemaan 60 000 asukasta.

Kauppiin suunnitellusta uudesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta on tulossa Tampereen suurin. Terveyskeskuksen ajatellaan palvelevan 60 000 tamperelaista vuonna 2035.

Suunnittelun lähtökohta on, että nykyisen Tammelakeskuksen palvelut siirtyvät Kauppiin. Uuteen sote-keskukseen tulisi terveyskeskuspalvelujen lisäksi laajasti eri palveluita: suun terveydenhuollon palvelut, lasten- ja aikuisten sosiaalityötä, avokuntoutusta, äitiys- ja lastenneuvolapalveluita ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) apuvälinekeskus. Keskeisellä sijalla ovat myös opetus ja palveluiden kehittäminen.

Ajatus on, että sote-keskuksessa tehtäisiin myös tutkimusta, opetettaisiin tulevia ammattilaisia ja kehitettäisiin palveluita. ”Asiakkaiden mahdollinen uusi rooli on olla mukana palveluiden kehittämistyössä. Eli ei vain korkeakoulut ja henkilöstö, vaan myös asiakkaat”, hankkeen suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio summaa.

Alustava kustannus 55 miljoonaa euroa

Hankkeen alustava kustannusarvio on 55 miljoonaa euroa.

Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen sanoo, että rakennuskustannukset ovat nousseet sellaista tahtia, että kustannusarvio on todennäköisesti alakanttiin. ”Tämä on paljon kiinni siitä, miten hanke etenee, ja sitä joudutaan hyvinvointialueella arvioimaan.”

Tarveselvityksen aikatauluesitys on, että hanke suunniteltaisiin ensi vuonna, rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024 – 25 ja valmista olisi 2026.

Korkeakoulujen osallistuminen investointikustannuksiin on vielä avoinna. Hankkeen viemisestä yhteistyössä eteenpäin on sovittu, mutta korkeakoulujen osuus yhteiskäyttötilojen kustannuksista on vielä avoin. ”Ajatus on, että tilat ovat yhteiskäytössä. Korkeakoulut hakevat vielä mallia, millaisille toiminnoille he tiloja tarvitsevat”, Lumio sanoo.

Tarveselvityksen mukaan käyttökustannuksista tulee myös säästöjä, sillä osittain vanhoista tiloista voidaan luopua.

Uuteen keskukseen siirtyisi toimintoja Tipotieltä, Tammelakeskuksesta ja Sarviksesta sekä myös Taysin apuvälinekeskus. Kuosmanen sanoo, että Tammelakeskukseen on ajateltu sijoittuvan perhepalveluita, jotka nyt ovat hajallaan eri puolilla Tamperetta.

Uudesta keskuksesta arvioidaan tulevan noin 280 sote-ammattilaisen työpaikka. Lisäksi rakennukseen sijoittuu nelisenkymmentä yhteistyökumppaneiden työntekijää.

Siirtyy hyvinvointialueen valmisteluun

Päätös Kaupin sote-keskuksesta osuu kohtaan, jossa palvelut siirtyvät hyvinvointialueille ensi vuoden alusta alkaen. Käytännössä tämä näkyy niin, että Tampereen kaupunki on tehnyt tarveselvityksen, josta kaupunginhallitus päättää 6.6. Sen jälkeen valmistelu siirtyy hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen aluehallitus on esittänyt Kuosmasta hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajaksi. Valinnasta päätetään aluevaltuustossa 6.6.

Kuosmanen on jäävännyt itsensä sote-keskusasian esittelystä kaupunginhallituksessa ja valmisteluvastuu sote-keskuksesta on Jarkko Lumiolla.

Jotta Kaupin sote-keskusta alettaisiin toteuttaa nyt esitetyn aikataulun mukaan sen on oltava mukana hyvinvointialueen investointiohjelmassa, jonka on oltava 1.10.2022 sosiaali- ja terveysministeriössä.

”Meillä ei ole näyttöä, menevätkö investointisuunnitelmat sellaisena kuin hyvinvointialueet niitä esittävät”, Lumio sanoo. Hän kuitenkin jatkaa, että Kaupin sote-keskus on kansallinenkin kärkihanke juuri opetus- ja tutkimusulottuvuutensa vuoksi.

Kuosmanen sanoo, että Tampere tarvitsee välttämättä uusia tiloja väestönkasvun vuoksi. Lisäksi Kaupin palvelut kytkeytyvät Koilliskeskuksen palveluihin ja edelleen Ojala-Lamminrahkan ja Nurmi-Sorilan alueisiin.

