Taysin nuorisopsykiatrian pahat ruuhkat saatiin rauhoitettua – Nyt jono kasvaa kaupungin mielenterveyspalveluissa

Tampereen kaupungin nuorisovastaanoton lähetteiden määrä on lisääntynyt tammi-maaliskuussa 71 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Se ei näy Taysin nuorisopsykiatrian puolella, jonne ohjautuvat vain vakavimmat tapaukset. ”Nuoret ovat yhteiskunnassa aika kovilla”, sanoo nuorisovastaanoton apulaisylilääkäri Laura Linkosalo.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja ja ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala kertoo, että erikoissairaanhoidossa akuuttihoidon ruuhkatilanne on saatu rauhoittumaan.

”Tilanne on nyt parempi kuin viime vuonna. Nyt viikko-osasto pyörii ja kesä on sijaistettu. Juuri nyt osastolla ei ole ylipaikkatilannetta. Vasta pidemmällä tähtäimellä näkee, onko tässä tapahtunut käänne.”

Kaltialan mukaan vuosina 2016–2020 nuorisopsykiatrian lähetteiden määrä kasvoi yli 40 prosenttia ja viime vuonnakin kymmenisen prosenttia. Myös tänä vuonna lähetemäärät ovat kasvaneet pikkuhiljaa. ”Pidemmän ajan trendihän on se, että osastohoidon tarve on lisääntynyt ja varsinkin avohoidon potilasmäärät ovat lisääntyneet joka vuosi vähän. Juuri tällä hetkellä meillä ei ole ylikuormaa osastolla, mutta se on aaltoilua.”

Vuosi sitten nuorisopsykiatrian akuuttiosastolla oli pahoja ruuhkia. Potilaita oli usein enemmän kuin potilaspaikkoja, ja osa potilaista joutui nukkumaan patjoilla lattioilla. 12 paikan osastolla oli pahimmillaan 20 potilasta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) sai Taysin nuorten psykiatrisen hoidon tilanteesta runsaasti epäkohtailmoituksia, ja osastolle tehtiin marraskuussa 2021 tilanteeseen liittyvä, ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti. Ylitarkastaja Toni Honkakorpi kertoo Aamulehdelle sähköpostitse, että ratkaisu epäkohtailmoituksista valmistunee ensi viikolla.

Viime lokakuussa Taysiin nuorisopsykiatrian vastuualueelle avattiin uusi kuusipaikkainen osasto, niin sanottu yöksi kotiin -osasto. Nuoret ovat siellä aamusta iltaan, mutta yöpyvät kotona. ”Hoitajien lakon kohdalla jouduimme sen hetkeksi sulkemaan, mutta se on saatu taas toimintaan”, Kaltiala kertoo.

Kaupungilla jonot pidentyneet

Tampereen kaupungin tarjoamissa nuorten mielenterveyspalveluissa jonot ovat pidentyneet. Nuorisovastaanoton lähetteiden määrä on lisääntynyt tammi-maaliskuussa 71 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Asia selviää Tampereen toiminnan ja talouden katsauksesta, joka on esillä kaupunginvaltuustossa 13. kesäkuuta.

Nuorisovastaanoton apulaisylilääkäri Laura Linkosalo kertoo, että tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana lähetteitä tuli 247. Koko viime vuoden aikana lähetteitä tuli 579. ”Tämä on trendi, joka on jatkunut pitkään, mutta nyt se on ryöpsähtänyt astetta haasteellisemmaksi. Siellä on pakko-oireisuutta ja ahdistusta, nuoret ovat yhteiskunnassa aika kovilla.”

Lähetteellä tulevien yksilökäynneille on kuukausien jonot, mutta odotusajalle nuorille tarjotaan ryhmämuotoista hoitoa.

Uutena palveluna mukaan on tullut walk-in-työskentely. Nuoret pääsevät ilman lähetettä mukaan terapeuttiseen työskentelyyn. ”Siinä asetetaan selkeästi fokus, mihin halutaan muutos. Ensimmäisen viiden kerran aikana myös arvioidaan nuoren kykenevyys terapeuttiseen työskentelyyn, että hän on valmis siihen. Edellytämme nuorilta joitakin asioita.”

Linkosalon mukaan työnjako Taysin kanssa on muuttunut lähetemäärien kasvun myötä. ”Tällä hetkellä me hoidamme vaikeammin oireilevia nuoria kuin 10 vuotta sitten. Se kriteeri on aika paljon tiukempi, millä voimme laittaa nuorta eteenpäin.”

Mitkä? Nuorten mielenterveyspalvelut Pirkanmaalla Lieviä ja keskivaikeita häiriöitä hoidetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, terveyskeskuksissa ja kuntien nuorten mielenterveystyöryhmissä. Tampereen kaupungilla on erikoislääkärijohtoista psykiatrista hoitoa nuorisovastaanotolla. Myös walk-in-palvelu 13–17-vuotiaille Hatanpäällä Sarviksella. Vakavia nuorisopsykiatrisia häiriöitä hoidetaan Taysissa. Taysissa 12-paikkainen akuuttiosasto, kaksi tehostetun avohoidon yksikköä ja lokakuussa 2021 avattu kuusipaikkainen päiväosasto. Taysin nuorisopsykiatrian poliklinikka vastaa lähetteellä tulevien uusien potilaiden tutkimuksesta. Lähde: Tays ja Tampereen kaupunki.

Pitkäjänteistä hoitoa

Suuret lähetemäärät ja pidentyneet jonot kaupungin nuorisovastaanotolla eivät näy suoraan Taysin nuorisopsykiatrian puolella, jonka palvelut on varattu vaikeille häiriöille. ”Niiden määrähän ei vaihtele nopealla tahdilla. Totta kai jos tulee huomattavia vaikeuksia peruspalveluissa ja kuntien väliportaan palveluissa, niin voi käydä niin, että jotkut menevät huonompaan kuntoon”, ylilääkäri Kaltiala kertoo.

Taysin nuorisopsykiatriseen osastohoitoon ei jonoteta, vaan se toimii päivystävänä akuuttiosastona. Nuorille on myös päiväsairaalatyyppisiä tehostetun avohoidon paikkoja, joihin on kertynyt jonoa. Jono aiotaan purkaa syksyyn mennessä. ”Aiomme tähdätä siihen, että ne paikat tulevat akuuttiin pahenemisvaiheeseen. Tarjoamme muita hoitovaihtoehtoja sellaisille potilaille, joiden ongelma onkin pitkäaikaisempi luonteeltaan. Kaltialan mukaan nuorisopsykiatrinen avohoito kestää useimmiten ainakin vuoden.

Hoitohenkilökunnasta on puutetta koko terveydenhuollossa, mutta Taysin nuorisopsykiatriaan on tulevalle kesälle saatu kesäsijaisia. ”Ihan keskellä kesää meillä aina kysyntä vähän vähenee. Sinne on lomia keskitetty, mutta palvelut ovat auki ja hätätilanteessa saa apua.”