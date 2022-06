Nuorten päättäjäisjuhlintaa seuraa Rosendahlissa iso joukko aikuisia: ”Juttelemme ja autamme” – näin alkuilta on sujunut Tampereella

Paikalla olleet aikuiset kuvailivat iltaa tavanomaiseksi. Ranta ja Jalkasaari on pääosin yläasteikäisten koulunpäättäjäisten juhlapaikka.

Aamulehti

Tampereen Rosendahlin rannassa ja Jalkasaaressa oli alkuillasta lauantaina ennen kahdeksaa juhlimassa pari tuhatta nuorta. Lisää juhlijoita valui paikalle harvakseltaan.

Ylikonstaapeli Juha Hyttinen kertoi alkuillasta, että rannassa oli ollut hyvin rauhallista ja tilanne vaikutti samalta kuin aiempinakin vuosina.

Suurin osa nuorista oli yläasteikäisiä tai vähän vanhempia ja moni viettämässä peruskoulun päättäjäisiä. Niin myös nokialaiset Kerttu Marttila,16, ja Jenna Saari,15 joilla päättyi peruskoulu. He kertoivat olevansa rannalla ensimmäistä kertaa. ”Ei kummemmalta”, Marttila vasta, kun häneltä kysyy, miltä juhlinta hänestä näyttää. Nuoret naiset aikoivat suunnata kotiin kymmenen aikaan.

Nokialaiset Kerttu Marttila ja Jenna Saari kertoivat juuri päättäneensä peruskoulun. Syksyllä edessä on lukio.

Rannan konkariosastoa edusti Tampereen nuorisopalveluiden johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti, joka kertoi juhlineensa rannalla aikanaan itsekin ja olleensa jo pitkästi toista vuosikymmentä töissä turvaamassa nuorten koulun päätäisjäisbiletystä. Hänen kokemuksensa on, että pääosin kaikki sujuu hyvin. ”Nuoret ovat kivoja ja ihania ja haluavat tulla kohdatuksi. Juttelemme ja autamme, mutta suurin osa ei tarvitse meitä.”

Johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti sanoo, että nuorilla on ihan yhtä suuri oikeus viettää aikaa kaupungissa kuin aikuisillakin. Hän kuitenkin sanoo, että vanhempien olisi ehkä hyvä käydä katsomassa, mitä rannalla tapahtuu.

Iso joukko aikuisia

Nuoria auttamassa on iso joukko aikuisia, Tampereen kaupungilta paikalla olivat nuorisopalvelut ja sosiaalipäivystys ja lisäksi joukko vapaaehtoisia. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten joukko piti yllä ensiaputelttaa ja selviämisasemaa. Paikalla olivat myös poliisi ja pelastuslaitos.

SPR:n vapaaehtoiset Pia Saloniemi, Kia Pollari ja Aki Järvinen kertoivat tulevansa rannalle mielellään. ”Tämä on kivaa, ja siksi tulen vuodesta toiseen”, Saloniemi sanoo. Kolmikko summaa, että nuorilta tulee paljon kiitosta siitä, että rannalla on joukko vastuullisia aikuisia, joiden puoleen voi tarvittaessa kääntyä.

SPR:n operaatiota paikalla johtava Jose Mäntylä kertoi, ettei alkuiltaan mennessä tehtävää ollut tavanomaista enempää.

Moni kokeilee ensimmäisen kerran

Vehkalahti sanoo, että koulun päättäjäiset ovat usein tilanne, jossa nuori tulee kokeilleeksi alkoholia ensimmäisen kerran. ”Valtaosa on jossakin päihtymyksen tilassa” hän sanoo.

Hervantalainen Nea Niemi, 17, kertoi, että on rannalla ensimmäistä kertaa ja katsomassa pikkusiskonsa perään. Juhlintaa katsellessaan Niemi sanoo ajatelleensa, että päätös oli hyvä. ”Herää huoli, kun katsoo, että on täällä on tosi pieniä ja huonossa kunnossa ja näimme pari tappeluakin.”

Hervantalainen Nea Niemi, 17, sanoo tulleensa rannalle katsomaan pikkusisknsa perään.

Ylikonstaapeli ja poliisin kenttäjohtaja Juha Hyttinen kertoi illalla yhdeksältä, että juhlinta oli sujunut toistaiseksi rauhallisesti. Poliisi oli puuttunut pariin rähinään. Sisä-Suomen poliisi tviittasi myös, että rannalla oli ammuttu ilotulitteita.

Ylikonstaapeli Hyttinen kuvaili illalla yhdeksän aikaan, ettei poliisilla ollut mitään isompia tehtäviä: pari rähinää, joista on kirjattu pahoinpitelyilmoitukset ja pari henkilöä viety putkaan.

Myös väkeä oli tuntuvasti alkuiltaa enemmän, poliisin arvio juhlijoiden määrästä oli ilta yhdeksältä noin kymmenen tuhatta.