Tänä vuonna ilmaista ruokaa jaetaan lapsille ja nuorille Tampereen Peltolammin, Tesomajärven, Hervannan Suolijärven ja Kaukajärven Riihiniemen uimarannoilla. Viime kesänä Peltolammilla kävi noin 65 ruokailijaa päivässä, mutta nyt kävijämäärän odotetaan ylittyvän esimerkiksi Hervannassa.

Puistoruokailu jatkuu Tampereella tiistaista 7. kesäkuuta alkaen. Maksutonta ruokailua tamperelaisille lapsille ja nuorille järjestetään Peltolammilla, Hervannassa, Tesomajärvellä ja Kaukajärvellä. Ruokailu on laajentunut viime kesästä, jolloin sitä järjestettiin vain Peltolammilla.

Tampereen kaupunki järjestää puistoruokailun, ja sen toimintaa koordinoi Tampereen Me-talo. Me-talon projektipäällikön Jarno Koskisen mukaan hän on saanut pelkästään positiivista palautetta ruokailun laajenemisesta.

”Parhaassa tapauksessa tämä kehittää alueiden yhteisöllisyyttä, ja itse ruokailu on varmasti monille lapsiperheille aika hyvä juttu”, Koskinen uskoo.

Ideana on, että tamperelaisille lapsille ja nuorille jaetaan arkipäivinä ilmaista ruokaa. Ennen ruokailua voi osallistua ohjattuun toimintaan, joka käsittää muun muassa liikuntaa, askartelua ja musiikkia.

Miten? Näin osallistut puistoruokailuun Puistoruokailua järjestetään 7. kesäkuuta – 29. heinäkuuta Tampereen Peltolammin, Hervannan Suolijärven ja Kaukajärven Riihiniemen uimarannoilla. Tesomajärven uimarannalla puistoruokailu alkaa myös 7. kesäkuuta, mutta loppuu jo 15. heinäkuuta. Ruokaa on tarjolla tiistaista perjantaihin kello 12 – 13. Juhannusaattona 24.6. ruokailua ei järjestetä. Syömään voivat tulla alle 16-vuotiaat tamperelaiset. Ilmoittautumista ei tarvita. Osallistujalla pitää olla mukana omat ruokailuastiat ja -välineet. Oma juomapullo kannattaa ottaa mukaan. Tarjolla on sekä kasvis- että liharuokia. Lähes kaikki ruoat ovat saatavina sekä gluteiinittomina että laktoosittomina. Ruokalistat löytyvät netistä Tampereen kaupungin sivujen kautta. Ennen ruokailua voi osallistua ohjattuun toimintaan, joka alkaa kello 11. Rannoilla ohjataan esimerkiksi leikkejä, askartelua ja liikuntaa. Kesän aikana järjestetään muun muassa sirkustyöpaja, ja jokaisessa puistossa keikkailee lastenkulttuuriyhdistyksen Sirkusrakkauspumpumin pellebändi. Lähteet: Tampereen kaupungin verkkosivut ja Me-talon projektipäällikön Jarno Koskinen.

Ruokalistalle mahtuu niin liha- kuin kasvisruokaa. Kuva otettu Peltolammilla 8. kesäkuuta 2021.

Hervannassa voi olla vilkasta

Viime vuonna Peltolammilla kävi päivittäin syömässä keskimäärin 65 lasta ja nuorta. Koskisen mukaan on vaikea arvioida, kuinka paljon syöjiä on tänä kesänä odotettavissa. Hän arvioi, että kävijämäärät vaihtelevat alueittain asukkaiden ja lapsiperheiden määrän mukaan. Esimerkiksi Hervanta on näillä mittareilla suuralue.

”Odotettavissa on, että on puistoja, joissa kävijämäärät tulevat olemaan suurempia”, Koskinen pohtii ja viittaa juuri Hervantaan.

Myös sää vaikuttaa ruoan menekkiin. Koskisen mukaan hyvällä säällä uimarannalle löytää enemmän ihmisiä, mutta ateria on tarjolla myös sateen ropistessa.

Työntekijöiden määrä vaihtelee puistoittain paljon, mutta Koskinen arvioi, että puistoruokailussa on mukana monia kymmeniä, ellei jopa sata, ihmistä. Ruokailua on järjestämässä muun muassa kaupungin ja järjestöjen työntekijöitä sekä vapaaehtoisia.

Peltolammin rannalla sijaitsevaa rakennusta käytetään tänäkin kesänä ruoan jakamisessa. Kuva otettu 3. kesäkuuta 2021.

Joulutorin mökit kesäkäyttöön

Peltolammilla kalustoa säilytettiin viime kesänä uimarannalla sijaitsevassa rakennuksessa. Rakennusta hyödynnetään tänäkin kesänä, ja sen lisäksi käytössä on myös kevytrakenteinen telttakatos.

Sen sijaan muilla rannoilla ruoka jaetaan Tampereen Joulutorin mökeistä. Niihin varastoidaan myös tarpeellisia kalusteita. ”Oli loistava juttu, että saimme ne tähän mukaan”, Koskinen sanoo.

Viime vuoden kokeilusta Peltolammilta on tarttunut paljon uusia oppeja matkaan, Jarno Koskinen kertoo. Käteen on jäänyt käytännönniksejä, joita tänä kesänä aiotaan hyödyntää. ”Tässä mittakaavassa Tampereella ei ole koskaan tehty tätä. Aina tulee oppeja matkan varrella”, hän muistuttaa.

Uusilla alueilla, joilla puistoruokailu nyt aloitetaan, asuu keskimääräistä enemmän pienituloisia perheitä. Koskinen uskoo, että Tampereelta löytyy edelleen alueita, joissa vastaavalle ruokailulle olisi tarvetta.

”Katsotaan, miten tämä menee, ja sen jälkeen suunnataan katseita ensi vuoteen. Toivottavasti pääsemme laajentamaan vielä tästäkin eteenpäin”, hän sanoo.