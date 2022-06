Mataliin siltoihin jumiin rysähtävät rekat ovat jo ilmiö näissä paikoissa Tampereella: Tällaisilla merkeillä varoitetaan kuljettajia – ovatko kyltit liian huomaamattomia?

Tampereella irrotetaan vuosittain mataliin siltoihin juuttuneita kookkaita ajoneuvoja.

Kuvassa näkyy yksi Mustalahden rautatiesillan läheisyyteen kiinnitetyistä liikennemerkeistä, jotka kertovat, että suurin sallittu ajoneuvon korkeus sillan alittamiseen on 3,7 metriä.

Varoitetaanko kookkaiden ajoneuvojen kuljettajia riittävän näkyvästi matalista silloista? Tuttu puheenaihe kuumeni torstai-iltana, kun raskas ajoneuvo­yhdistelmä rysäytti päin Viinikankadun ylittävää rautatiesiltaa Tampereella.

Edellisen kerran Aamulehti uutisoi vastaavasta kolarista toukokuussa. Silloin kuorma-auto jäi kiinni toiseen Tampereella mataluudestaan tunnettuun siltaan, Mustalahden rautatiesiltaan. Vastaavanlaisesta uutisoitiin myös päivälleen neljä kuukautta sitten, kun rekka jäi jumiin samaan siltaan. Myös helmikuussa keskusteltiin siitä, ovatko alikulkujen korkeuksista kertovat merkit riittäviä.

Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen vastaa kysymykseen liikennemerkeistä samalla tavalla kuin neljä kuukautta sitten: merkit siltojen läheisyydessä ovat paikallaan ja niitä on riittävästi. Hän kertoo, että Mustalahden rautatiesillan läheisyydessä on myös tuliterä liikennemerkki.

”Tietysti jos ei katso liikennemerkkejä tai toimi liikennesääntöjen mukaisesti, kyllä siinä kolahtaa.”

Erityisesti kahteen rautatiesiltaan täräyttäneistä raskaista ajoneuvoista on uutisoitu usein. Tässä silloista toinen: Mustalahden rautatiesilta.

Tässä toinen usein osumaa ottavista silloista: Viinikan rautatiesilta.

Hintojen nousu estää remontin

Tämän vuoden puolella sattuneet kolarit eivät ole ainutlaatuisia vaan suorastaan ilmiö. Aamulehti on uutisoinut vastaavista raskaiden ajoneuvojen kolareista Tampereella muun muassa tammikuussa 2016 ja maaliskuussa 2020. Myös naapurikunnissa on tapahtunut: Nokialla esimerkiksi joulukuussa 2016 ja heinäkuussa 2017 ja Ylöjärvellä huhtikuussa 2021.

Tampereella on etsitty ratkaisuja ongelmaan. Viinikankadun ylittävän Pinninkadun rautatiesillan alikulun korkeutta oli tarkoitus kasvattaa kadun pintaa madaltamalla jo tänä kesänä. Nyt hanke on kuitenkin jäissä. Maailmantilanteen ja kustannusten rajun nousun vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei töihin ryhdytä ainakaan tänä vuonna.

”Meillä oli kyllä suunnitelmissa, että olisimme tänä vuonna päässeet aloittamaan, mutta jotta pysymme budjetissa, joudumme nyt lykkäämään hankkeita”, Tietäväinen sanoo.

Mustalahden rautatiesiltaa keskustasta lähestyvä kohtaa monta kertaa ajoneuvon suurin sallittu korkeus 3,7 metriä -liikennemerkin. Kuvassa liikennemerkki näkyy molempien kaistojen yläpuolella. Kuvassa näkyvien merkkien lisäksi 30 metrin päässä Mustalahden rautatiesillasta liikennemerkki on kiinnitetty pylvääseen ja sillassa on tieto suurimmasta sallitusta ajoneuvon korkeudesta.

Kylteistä huolimatta Mustalahden rautatiesillan reunan kunto kertoo, että kookkaat ajoneuvot ovat kolhineet sitä kerran jos toisenkin.

Näin ongelma ratkaistaan

Hankkeessa aiotaan madaltaa kadun korkeusasemaa. Sen jälkeen normaalit, lain mukaiset kookkaatkin ajoneuvot voivat kulkea Pinninkadun alikulkusiltaa, eikä korkeusrajoituksia tarvita.

Pinninkadun alikulun alikulkukorkeus on neljän metrin luokkaa. Se on lähes 80 senttiä vähemmän kuin nykypäivän tavoitekorkeus 4,8 metriä. Jos alikulkukorkeus olisi 4,8 metriä, alikulusta voisi kulkea ilman erikoiskuljetuslupaa. ”Madalluksen jälkeen lain mukaiset ajoneuvot voivat siitä karauttaa ilman erikoisjärjestelyä ja ongelma poistuisi.”

Mustalahden ja Viinikan rautatiesillat eivät ole ainoita paikkoja, joista kookkaita ajoneuvoja joudutaan vuosittain irrottamaan Tampereella. ”Oma lukunsa on myös rautatieaseman asematunneli, jossa välillä jumissa ovat myös bussit”, Tietäväinen sanoi helmikuussa.

Myös rautatieaseman asematunnelin sillan kohdalle on suunnitteilla muutoksia.

Tietäväinen sanoo, että vaikka raskaiden ajoneuvojen törmäyksistä aiheutuu ylimääräistä harmia, onneksi useimmiten tilanteista selvitään aineellisin vahingoin ilman vakavia henkilövahinkoja.

Viinikan rautatiesillan alitti perjantaina iltapäivällä ongelmitta raskas ajoneuvo. Osalle kookkaista ajoneuvoista silta on kuitenkin liian matala. Rautatiesillassa on kyltti, joka kertoo, että suurin sallittu ajoneuvon korkeus on 4 metriä.