Rekka rysäytti päin Viinikan rautatiesiltaa Tampereella – ”Se on kuljettajan selkeä virhe, jos on käynyt noin”

Raskas ajoneuvoyhdistelmä oli Tampereella kuljetuksessa jakamassa kappaletavaraa ja kukkia.

Aamulehti

Raskas ajoneuvoyhdistelmä rysäytti päin Tampereen Viinikankadun ylittävää rautatiesiltaa torstai-iltana. Täysperävaunullinen rekka pääsi kuitenkin jatkamaan matkaansa onnettomuuden jälkeen. Kyseessä oli O. Jylhä oy:n kuljetus.

”Sain juuri ilmoituksen kuljettajalta, että hän on osunut johonkin. Ajoasennossa on ilmeisesti ollut jotain virhettä tai muuta, koska sillan korkeus on riittävä. Se on kuljettajan selkeä virhe, jos on käynyt noin,” kertoo ajojärjestelijä Anton Härkönen Jylhältä Helsingin Vuosaaresta.

Härkösen mukaan ajoneuvoyhdistelmä oli Tampereella kuljetuksessa jakamassa kappaletavaraa ja kukkia.

”Saamme tarkempaa tietoa tapahtuneesta ja teemme vahinkoilmoituksen, kunhan kuljettaja saapuu ja voimme haastatella hänet”, Härkönen toteaa.