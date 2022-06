Rantamaisemaan Tampereen keskustassa halutaan uusia asuntoja 400 ihmiselle – vanha toimistorakennus puretaan pois alta

Alueen asukasluku nousee kaavamuutoksen toteutuessa noin 400 hengellä. Vanhat punatiiliset arvorakennukset ovat kaavassa suojeltuja.

Tampereen Ratinanrannassa sijaitsevan sähkölaitoksen paikalle Pyhäjärven rantamaisemiin halutaan rakentaa asuntoja. Alueen asukasluku nousee kaavamuutoksen toteutuessa noin 400 ihmisellä.

Nähtävillä olevaan asemakaavaan sisältyy vuonna 1997 rakennetun toimistorakennuksen purkaminen ja korttelin käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen.

Vanhat punatiiliset arvorakennukset ovat kaavassa suojeltuja. Vanha muuntamotorni jää asuinkorttelin pihamaalle asukkaiden yhteistilaksi. Tampereen valtatien ja Voimakadun varteen on suunnitteilla liiketiloja. Pysäköinti rakennetaan alueen pihakannen alle. Muuten suunnittelualue on kaavoitettu pääosin asumistarkoitukseen.

Suunnittelualue sijaitsee nykyisen Ratinanrannan asuinalueen itäpuolella Tampereen keskustassa. Linnuntietä matkaa Keskustorille on 650 metriä. Alue sijaitsee Tampereen valtatien ja Voimakadun välissä. Kaavamuutos koskee yhtä korttelia, jossa on neljä tonttia. Kaksi niistä on kaupungin omistamia ja kaksi yksityisessä omistuksessa.

Valmisteluvaiheessa

Asemakaavoituksella halutaan mahdollistaa täydentävä rakentaminen niin, että alueen kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat. Korttelin kehittämisen lähtökohtia ovat liittyminen Ratinan kokonaisrakenteeseen ja rantasiluettiin, yhteinen maanalainen pysäköintilaitos ja yhtenäinen viihtyisä korttelipiha.

Asemakaavamuutos tuli vireille kesällä 2020, jolloin julkaistiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mielipiteissä ja kommenteissa otettiin kantaa muun muassa rakennusten korkeuteen ja liikenteeseen.

Tällä hetkellä kaava on valmisteluvaiheessa. Nyt nähtävillä olevaan aineistoon liittyvän mielipiteen voi toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon 23. kesäkuuta mennessä. Kaavaluonnosta muokataan saadun palautteen ja tarkentuneen tiedon perusteella, minkä jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville.