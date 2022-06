Neljältä alueelta Tampereella kertynyt paljon havaintoja rotista – asiantuntija antaa karkotukseen tärkeän muistutuksen

Rottien määrässä Tampereella ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia, kun kovat pakkaset puuttuivat ja runsas lumikerros antoi rotille suojaa.

Rotta on epämiellyttävä vieras omassa pihapiirissä. Jos rottia ei halua tontille, on pidettävä huoli siitä, että niille ei ole tarjolla mitään ruokaa.

Tampereella on tehty rottahavaintoja suurin piirtein yhtä paljon kuin parin edellisen vuoden aikana. Talvi on saattanut jonkin verran pienentää rottakantaa, mutta ei merkittävästi.

Viime talven aikana yhteydenottoja rotista tuli paljon, sanoo terveystarkastaja Matti Naukkarinen Tampereen kaupungin ympäristöterveysyksiköstä. Havaintoja on tullut runsaasti muun muassa Härmälästä, Pappilasta, Raholasta ja Tahmelasta. ”Yleisin näky on rotta lintujen talviruokintapaikalla.”

Keväälläkin havaintoja rotista on ilmoitettu jonkun verran. Kevään rottatilannetta Naukkarinen ei pysty vielä tarkkaan arvioimaan, sillä viimeisimmät tilastot eivät ole vielä valmistuneet. ”Ei tässä ole kuitenkaan pariin vuoteen mitään käännettä rottakannassa tapahtunut puoleen tai toiseen.”

Suojaa paksusta hangesta

Jos talvella on runsaasti kovia pakkasia, rottakanta saattaa romahtaa lähelle kymmenesosaa tai jopa nollaan. Viime talvi oli Tampereen seudulla runsasluminen, mutta kovia pakkasia oli harvakseltaan.

”Vaikuttaa siltä, että rotat ovat saaneet suojaa paksusta lumipeitteestä. Samaan aikaan pakkasta ei ole ollut niin paljon, että rottakanta olisi kovin paljon pienentynyt”, Naukkarinen sanoo.

Myös tuholaistorjuntaa Tampereen seudulla tekevän Rentokil initial oy:n tarkastajan Arsi Ahopellon mielestä rottien määrä on Tampereella pysynyt aika lailla samalla tasolla kuin parina edellisenä vuotena. ”Vaihtelua ei ole ollut oikeastaan kumpaankaan suuntaan.”

Jopa ongelmaksi asti

Rottia on Tampereella ollut parin viime vuoden aikana paikoin jopa ongelmaksi asti. Esimerkiksi Hervannassa rottien loukutusta tehtiin viime vuoden huhtikuussa vapaa-aikakeskuksen ympäristössä monella alueella.

Elokuussa rottaongelmaa torjuttiin myös Hatanpään arboretumin alueella ja Hatanpään sairaalan rakennusten ympäristössä. Rotat oli ilmeisesti ajanut liikkeelle koloistaan alueella tehdyt Sulkavuoren keskuspuhdistamoon liittyvät kaivaukset ja maansiirrot.

Myös yhä useampi tamperelainen omakotitaloasuja on nähnyt rotan vilahtavan pihapiirissään.

Rottia torjuttiin Hervannassa myös tammikuussa 2020.

Lauhat talvet suojelevat

Naukkarisen mukaan yksi keskeinen tekijä rottakannan kasvun taustalla on poikkeuksellisen leuto talvi 2019–2020. ”Se oli rotille hyvin suotuisa talvi, ja rottakanta pääsi kasvamaan. Sen jälkeiset kaksi talvea eivät ole rottakantaa romahduttaneet.”

Rottakantojen kasvua on saattanut pitää yllä myös koronapandemia, kun etätöitä tehneet ihmiset ovat ruokailleet enemmän kotona, ja roska-astioihin on kertynyt tavallista enemmän ruokajätettä.

Havaintojen lisääntymiseen on voinut vaikuttaa myös se, että ihmiset näkevät rottia useammin kotinsa liepeillä, kun kotona on vietetty enemmän aikaa. Kaupunkirotista on parin viime vuoden aikana myös puhuttu ja tiedotettu tavallista enemmän.

”Nykyään ihmiset ilmoittavat rottahavainnoista aktiivisemmin. Esimerkiksi taloyhtiöt ilmoittavat rotista aika hanakasti”, Arsi Ahopelto sanoo.

Ei mitään ravintoa

Rottakannan harventamisessa oleellista on, että rotilla ei saa olla tarjolla ruokaa missään muodossa.

”Rotalle hengissä selviämisen edellytys on, että se löytää ravintoa itselleen. Kun rotalle ei ole tarjolla ravintoa, se pysyy poissa”, Naukkarinen sanoo. Hänen mukaansa rottia houkuttavat erityisesti lintujen talviruokintapaikat sekä rikkinäiset ja ylitäytetyt jäteastiat, joissa on biojätettä, kuten esimerkiksi ruuantähteitä.

Rottia saattaa ilmaantua tavallista enemmän näkösälle silloin, kun alueella tehdään esimerkiksi viemäriverkoston kaivaustöitä. Kun viemäriverkkoa avataan, siellä lymyävät rotat pakenevat ulkomaailmaan.

Lintujen talviruokintaa voi tehdä Naukkarisen mielestä vain termisen talven aikana. Silloinkin ravinto on ripustettava ja suojattava niin, että rotat eivät pääse siihen käsiksi. Jos omalle tontille ilmaantuu rottia, kannattaa poistaa risukasat ja muut rotille suojaa antavat materiaalit tontilta.

Mitä? Näin pidät rotan loitolla Jos ruokit lintuja pihallasi, pidä huoli, että rotat eivät pääse lintujen ravintoon käsiksi. Siivoa myös ruokintapaikan alusta säännöllisesti. Ruoki lintuja vain termisen talven aikana. Varmista, että sekä jäteastia että komposti, ovat ehjiä. Rotta mahtuu pujahtamaan sisään hyvin pienestä koloista. Poista pihapiiristä risukasat ja muut paikat, jotka antavat rotille suojaa. Yksittäisiä rottia voi loukuttaa itse. Jos rottia alkaa parveilla enemmän, ota yhteys tuholaistorjunnan ammattilaiseen. Tampereen kaupungilta rottaneuvoja voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: asumisterveys@tampere.fi.

Neofobinen rotta

Yksittäiset ruokaa etsivät vaeltajat kannattaa pyydystää maukkaalla syötillä varustetulla rotanloukulla. Niitä saa muun muassa hyvin varustetuista rautakaupoista ja puutarhaliikkeistä.

Loukuttajan on hyvä tietää, että rotta on neofobinen otus eli se pelkää kaikkea uutta. Siksi voi kestää kaksikin viikkoa ennen kuin rotta lankeaa loukkuun. ”Loukutus vaatii malttia. Parin päivän jälkeen ei pidä luovuttaa”, Matti Naukkarinen sanoo.

Ammattilainen kannattaa pyytää paikalle, jos huomaa rottien pesivän kiinteistössä. Silloin rotilla on yleensä koloja, ja alueella voi nähdä useampia rottia. Vieläpä keskellä päivää.

Naukkarinen muistuttaa, että rottien hävittämisvelvollisuus on aina kiinteistön omistajalla.