Tampereen Hämeenpuisto täyttyi Puolustusvoimien järeästä kalustosta – näin nyt esiteltyä kalustoa käytettäisiin sodassa

Puolustusvoimien kalustonäyttely täytti Tampereen Hämeenpuiston keskiviikkona. Kiersimme näyttelyn kaluston yhdessä everstiluutnantti Janne Rautakorven kanssa.

Rytmikästä rumpujen pärinää, ilmaista hernekeittoa, kookasta sotakalustoa. Puolustusvoimien kesäkiertue täytti Tampereen Hämeenpuiston keskiviikkona aina Vapaudenpatsaalta Minna Canthin patsaalle saakka.

Keskimääräinen kalustonäyttelyn kävijä oli jo keski-iän ylittänyt mies, mutta myös nuoria perheitä ja lapsia löytyi väkijoukosta. Näyttelyn johtaja, everstiluutnantti Janne Rautakorpi Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta kertoo, että näyttelyn tarkoituksena ei ole sotapropaganda, vaan esimerkiksi asevelvollisten, armeijasta kiinnostuneiden ja reserviläisten tapaaminen sekä suomalaisten maanpuolustushengen ylläpitäminen.

Rautakorpi oli jo tapahtuman puolessa välissä tyytyväinen kävijämäärään. ”Pelkäsimme ennen tapahtumaa, että löytävätkö ihmiset Hämeenpuistoon, kun olimme viimeksi Keskustorilla. Pelko osoittautui vääräksi.”

Kiersimme Rautakorven kanssa Hämeenpuistossa esitellyn kaluston läpi:

Hämeenpuistossa rumpurytmeistä vastasivat panssariprikaatin reserviläisistä koottu ryhmä.

Sotilaskodin tiskillä kävi keskiviikkona kuhina.

Taistelupanssarivaunu Leopard 2A6

Suomi osti Hollannista vuonna 2014 sata modernisoitua Leopardia noin kahden miljoonan euron kappalehintaan. Kaupan ajoitus oli jälkikäteen ajateltuna täydellinen, sillä sen jälkeen Venäjä valtasi Krimin ja maailmanpoliittinen tilanne kiristyi.

”Maailmanlaajuisesti vaunu on erittäin suorituskykyinen ja se on uusinta uutta. Se on mekanisoitujen taisteluosastojen keihäänkärki ja kaikkein suorituskykyisin osa. Vaunu on erittäin hyvin panssaroitu, lämpökamerat ovat viimeistä huutoa ja ampumatarvikkeiden läpäisy on huippuluokkaa”, everstiluutnantti Janne Rautakorpi sanoo.

Puolustustilanteessa tosipaikan tullen Saksassa valmistetuilla vaunuilla tehdään vihollisen panssarivaunujoukkoihin vastahyökkäyksiä. ”Näitä käytetään ratkaisutaisteluihin, kun vihollinen pyritään pysäyttämään ja lyömään.”

Aseistus: 120 millimetrin panssarivaunukanuuna, kaksi 7,62 millin panssarivaunukonekivääriä.

Taistelupaino: 59 900 kiloa.

Miehistö: Vaunun johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja.

Leopard 2A6.

Panssarihaupitsi K9 ”moukari”

Eteläkorealainen panssarihaupitsi edustaa Suomen kaikkein suorituskykyisintä tykistöä, everstiluutnantti Rautakorpi sanoo.

Se on ampumavalmiudessa alle minuutissa asemaan saavuttaessa. Haupitsi pystyy siirtymään seuraavaan paikkaan nopeasti väistäen näin vihollisen tykkiasemien sijainnin paljastavan vastatykistötutkan. Perinteisillä vedettävillä kanuunoilla liikkuminen ja ampuminen on huomattavasti hitaampaa.

Tosipaikan tullen K9 ei liiku etulinjassa, sillä se pystyy ampumaan jopa 40 kilometrin päähän. Sillä tuetaan niin hyökkäystä, puolustusta kuin viivytystaistelua.

Pääase: 155 millimetrin haupitsi.

Tulinopeus: kolme laukausta 15 sekunnissa ja kahdeksan laukausta 60 sekunnissa.

Miehistö: viisi henkilöä.

Panssarihaupitsi K9.

Hämeenpuistossa vierailleet pääsivät näkemään myös haupitsissa käytettävän ammuksen.

Raskas partioajoneuvo RG32M

Autoa käytetään pääasiassa kriisinhallintatehtävissä ja se on suojattu miinoja silmällä pitäen. Everstiluutnantti Rautakorven mukaan auto on pelastanut monia suomalaisia rauhanturvaajia eri operaatioissa. Sen katolle voidaan laittaa esimerkiksi ilmatorjuntakonekivääri.

Paino: 9 500 kiloa.

Miehistö: Kuljettaja ja matkustajapaikat neljälle henkilölle.

Valmistusmaa: Etelä-Afrikka.

Raskas RG32M-partioajoneuvo.

Lähivalvontatutka

Liikuteltavilla tutkilla pyritään paikkaamaan esimerkiksi rikkoutuneita tutkia tai mahdollisia katvealueita. Se on sijoitettu Sisu-kuorma-auton päälle.

Hämeenpuistossa esitellyllä Ilmavoimien tutkalla näkee noin sadan kilometrin päähän ja noin viiden kilometrin korkeuteen. Se on tarkoitettu valvomaan matalalla lentäviä helikoptereita tai rynnäkkökoneita. Valvonnasta saatava data lähetetään johtokeskukseen, jossa se analysoidaan ja yhdistetään muuhun dataan.

Tutkan perävaunussa mukana kulkee aggregaatti.

Everstiluutnantti Janne Rautakorpi esitteli Aamulehdellä Puolustusvoimien näyttelyn kalustoa. Taustalla lähivalvontatutka.

Lähivalvontatutka.

Kranaattikonekivääri 40 KRKK 2005

Kranaatteja ampuva konekivääri on tarkoitettu vihollisen jalkaväkeä ja kevyesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan. Konekivääri ampuu 40 millisiä kranaatteja.

Se voidaan asentaa esimerkiksi maihinnousualuksen aseeksi. Sitä käytetään erityisesti kaupunkisodankäynnissä sen suuren tulivoiman vuoksi.

Kranaattikonekivääri 40 KRKK 2005.

Ilmavoimien pelastusyksikkö

Satakunnan lennostosta näyttelyyn tullut pelastusyksikkö on varustettu muun muassa nosturilla, jolla voidaan kriisissä nostaa tai vetää esimerkiksi hajonneita lentokoneita pois kiitotieltä.

Yksikkö on varustettu myös muulla raivauskalustolla ja sen avulla pystyy myös pesemään kemiallisista aseista saastuneita ajoneuvoja.