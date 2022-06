Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereen Nokia-areenan vetovoima on ylittänyt odotukset – kaupunki arvioi saavansa lainat korkoineen takaisin 15 vuodessa

Tampere on myöntänyt areenalle niin sanottua junior-lainaa noin 26 miljoonaa euroa. Se on lainaa, joka lyhennetään korkoineen vasta sitten, kun muu vieras pääoma on maksettu pois.

Kuvassa jääkiekon MM-kisojen yleisöä suuntaa Nokia-areenalle 13. toukokuuta 2022.