Millaista on deittailla Tampereella? Aamulehti etsii haastateltavia kertomaan treffailukokemuksistaan

Aamulehti tekee juttua, millaisena romanttinen tapailukulttuuri näyttäytyy eri ihmisille Tampereella.

Löytävätkö kaikki nykyään romanttista seuraa Tinderistä vai jostain muualta? Aamulehti selvittää, millaisia treffailukokemuksia ihmisillä on. Kuva otettu huhtikuussa 2014.

Aamulehti

Oletko etsimässä rakkautta, mukavaa treffiseuraa, jotain kevyttä, seksiseuraa tai kenties jotain ihan muuta? Tai ehkä olet jo löytänyt jotain tällaista. Kerro meille kokemuksistasi!

Aamulehti on tekemässä juttua Tampereen tapailukulttuurista ja siitä, millaisena se näyttäytyy erilaisille ihmisille.

Juttua varten etsitään henkilöitä, joilla on kokemuksia aiheen parissa. Miten hyvin esimerkiksi Tinderin algoritmi toimii eri ihmisillä vai etsitäänkö treffiseuraa jostain ihan muualta? Millaista seuraa etsit?

Entä mikä on mieleenpainuvin deittikokemuksesi? Mikä on Tampereen suosituin treffipaikka? Miten deittailu on muuttunut Tampereella 2000-luvun aikana oman kokemuksesi mukaan?

Kerro vapaasti treffikokemuksistasi alla olevassa kyselyssä.