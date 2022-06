Tampere on panostanut kaupungin turvallisuuteen useiden vuosien ajan. Jääkiekon MM-kisojen turvallisuustoimet onnistuivat järjestäjien mukaan yleisesti hyvin, mutta myös arvioitavaa jäi.

Jääkiekon sunnuntaina päättyneiden MM-kisojen turvallisuustoimet olivat järjestäjien mukaan yleisesti ottaen onnistuneet. Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulan mukaan yleiskuvana voisi sanoa, että ”kaikki meni tosi hyvin.”

”Ei se mitään sattumaa tai säkää kuitenkaan ollut. Teimme asian eteen vuoden verran määrätietoisesti töitä. Kutsuimme kaupunkina keskeiset toimijat yhteen, kysyimme vinkkejä esimerkiksi Helsingistä ja eri skenaarioiden kautta mietimme kaikkia mahdollisia asioita.”

Perttulan mukaan turvallisuus on merkittävä osa kaupungin strategiaa ja aiheen parissa on työskennelty vuosia.

Keskustorin kesäkeitaan alueelle jäänyt suihkulähde oli suojattu torijuhlien ajaksi. Järjestyksenvalvojat suuntasivat ihmisiä Raatihuoneen ahtaalta edustalta kohti Frenckellin aukiota, mutta jossakin vaiheessa iltaa kesäkeitaan aidoista tultiin väkisin läpi.

Torijuhlaa puidaan päätöskokouksissa

MM-kisojen onnistumista turvallisuuden näkökulmasta arvioidaan tarkemmin vielä varsinaisissa päätöskokouksissa. ”Sellainen asia, jota varmasti taas tullaan miettimään on se, että jos Suomi voittaa ensi vuonnakin MM-kultaa ja kaupungille kokoontuvat jälleen valtavat väkimassat.”

Sunnuntaisen finaalin jälkeen Tampereen keskustan kadut, Keskustori ja Frenckellin aukio täyttyivät juhlakansasta. Ratikkapysäkkien, jäätelökioskien ja Frenckellin aukion parkkihallin sisäänajokatoksen katot olivat täynnä ihmisiä samoin kuin sähkö- ja valopylväät.

”Aina jos on jokin järjestetty yleisötapahtuma, on paremmat edellytykset, kun on tarkkaan suunniteltu järjestyksenvalvojat ja niin edelleen. Mutta siinä, kun väki yhtäkkiä kokoontuu keskustaan, turvallisuuden kannalta herää paljon kysymyksiä. Haluan kuitenkin kiittää juhlijoita Tampereella, että pääsääntöisesti täällä käyttäydyttiin fiksusti”, Perttula sanoo.

Helsingissä poliisi on kirjannut kolme MM-juhlintaan liittyvää rikosilmoitusta. Turussa puolestaan torilla aiheutetuista vaurioista aiottiin maanantaina tehdä rikosilmoituksia. Tampereen kaupunki suojasi Keskustorin suihkulähteen, koska tiesi sen olevan isoja vaaranpaikkoja.

”Mutta emme voi kaikkia puita kaataa tai sähkötolppia ja valoja suojata. Joidenkin ihmisten on silti aina pakko kiivetä tolppiin ja katoille, joten jotain suunnitelmia ensi vuotta varten pitää tehdä”, Perttula sanoo. ”Toinen pohdittava asia on se, millä tavalla ihmisiä voi parhaiten ohjata kohti toivottua juhlimispaikkaa ja mikä sellainen toivottu juhlimispaikka olisi.”

Ihmiset kiipeilivät muun muassa valotolppiin MM-juhlinnan aikana. Yksi ihminen loukkaantui vakavasti pudottuaan valotolpasta asfalttiin.

Miten yleisötapahtuma määritellään?

Missä tällaisissa tilanteissa sitten menee yleisötilaisuuden raja? Miksi torijuhlat Frenckelillä eivät olleet yleisötilaisuus, vaikka sinne oli rakennettu väliaikainen, tanssiva suihkulähde, kaiuttimista kuului teemaan sopivaa musiikkia ja juontaja nostatti tunnelmaa ja ohjeisti ihmisiä pois katoilta?

Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteisen mukaan yleisötilaisuudella pitää olla jokin järjestäjä. ”Tässä MM-juhlinnassa on kyse ilmiöstä, vähän samanlaisesta kuin vappu tai uusivuosi. Sitten taas jos uutenavuotena haluaa järjestää vaikka ilotulituksen, se vaatii toimenpiteitä.”

Saarteinen huomauttaa, että MM-kisojen finaaliottelun tapauksessa juhlimaan lähdetään spontaanisti ja päätös lähteä juhlimaan voi ratketa sekunneissa suuntaan tai toiseen ottelun lopputuloksen perusteella.

”Keskustassa ihmisiä suunnattiin tiettyyn paikkaan turvallisuussyistä.”