Tampere valmistautuu koulujen päättäjäisiin lisäämällä valvontaa tutuilla juhlapaikoilla – poliisilta tärkeä muistutus vanhemmille

Poliisi tehostaa nuorten päihteiden käytön valvontaa tänä viikonloppuna koko maassa. Tampereen sosiaali- ja kriisipäivystys puolestaan varautuu koulujen päättymiseen muun muassa jalkauttamalla työntekijöitä Rosendahlin rantaan.

Aamulehti

Poliisi valvoo tulevan viikonlopun ajan nuorten päihteiden käyttöä koko maassa. Koulujen päättäjäisviikonloppuna valvonnan kohteina ovat nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö. Monin paikoin valvontaa tehdään yhdessä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä aluehallintovirastojen alkoholitarkastajien kanssa.

Tampereella yhteen kokoontuvat nuoret ovat tyypillisesti päättäjäis­viikonloppuisin täyttäneet puistot ja Rosendahlin rannan Pyynikillä. Tampereella koulujen päättyminen on otettu huomioon ja valvontaa aiotaan keskittää tutuille juhlapaikoille, kerrotaan Sisä-Suomen poliisista.

Viikonloppuna muun muassa juuri Rosendahlin rantaan jalkautuu myös sosiaalityöntekijöitä ja kriisityöhön koulutettuja sairaanhoitajia, kertoo sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Taru Herranen Tampereen kaupungilta. Lauantaina Rosendahlissa on myös Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoistyöntekijöiden ylläpitämä teltta, joka toimii tarvittaessa väliaikaisena selviämisasemana nuorille.

Mitä? Alkoholi ja alaikäiset Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät nämä välittäisi alkoholia alaikäisille. Poliisin haltuun on päättäjäisjuhlien tehovalvonnoissa tullut viikonloppuisin noin 2 000–2 500 litraa alkoholijuomia. Tehovalvontaa on tehty vuodesta 2010 lähtien. Alkoholin hallussapitorikkomuksiin syyllistyneiden sekä lastensuojelu­ilmoitusten määrät ovat viime vuosina olleet laskussa. Lähde: Poliisi.

Kohtuullisen rauhallisesti

Tulevaan päättäjäis­viikonloppuun on varauduttu myös muilla tavoin. Sosiaali- ja kriisi­päivystyksen päivystystyötä on vahvistettu ja nuorten selviämisaseman aukioloaikaa on laajennettu. Asema aukeaa lauantaina kello 18 ja sulkeutuu kello 8. Lisäksi aseman työntekijöiden määrää on lisätty.

Viime vuonna nuorten juhlinta oli Tampereella Herrasen mukaan kohtuullisen rauhallista. Erityisesti Rosendahlin rannassa ollut SPR:n vapaaehtois­työntekijöiden ylläpitämä teltta koettiin hyväksi ratkaisuksi.

Lue lisää: Nuorisotyöntekijät ohjasivat Rosendahlin rannasta 130 nuorta kotiin, ensiapuun ja poliisin hoteisiin – rikostutkijan näkökulmasta ilta oli Tampereella rauhallinen

”Se toimi väliaikaisena selviämisasemana nuorille ja sieltä vanhemmat saivat hakea lapsensa kotiin. Nuoria ei tarvinnut siirrellä ja viedä aina selviämisasemalle. Tänä vuonna ihmisiä voi olla liikkeellä enemmän, mutta varautuminen on aika samalla tasolla tänä vuonna kuin ennen korona-aikaa”, Herranen kertoo.

Lue lisää: Aamulehti vieraili keskellä nuorten juhlahumua Rosendahlin rannalla – ”Juhlinta tuntuu pitkän koronavuoden jälkeen erittäin mukavalta”

Katsotaan tilannekohtaisesti

Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden alkoholin käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille ja lastensuojelu­viranomaisille. Lisäksi seurauksena on useimmiten 40 euron rikesakko. Valvonnalla pyritään estämään ennalta alkoholin välitys alaikäisille sekä alaikäisten alkoholin hallussapito ja käyttö.

Taru Herranen kertoo, että poliisi ilmoittaa heille tavoittamistaan päihtyneistä ja alkoholia hallussa pitäneistä nuorista. Sosiaalityön puolelta ollaan yhteydessä kaikkiin nuoriin ja heidän perheisiinsä, mutta kaikista ei kirjata lasten­suojelu­ilmoitusta.

”Lastensuojeluilmoituksen kirjaamista pitää arvioida tapauskohtaisesti ja katsoa, minkälainen huoli nuoresta kokonaisuudessaan on. Tietoomme eivät tule kaikki nuoret, jotka ovat käyttäneet alkoholia. Kaikkien niiden nuorten, joista meille on tullut tieto, perheisiin kuitenkin otetaan yhteyttä”, Herranen sanoo.

Lastensuojeluilmoitus ei aina tarkoita, että lapsesta tai perheestä tulee automaattisesti lastensuojelun asiakas. Kun lasta koskeva lastensuojeluilmoitus tulee sosiaalityön tietoon, on sosiaalityöntekijän velvollisuus tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun tukea.

Vaarana alkoholimyrkytys

Poliisin mukaan monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään koulujen päättyessä. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa aina arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys. Päihtyneellä lapsella tai nuorella myös riski rikoksen uhriksi joutumiselle sekä erilaisille humalavahingoille kasvaa.

Poliisi haluaakin muistuttaa, että vastuu lapsista, nuorista ja heidän tekemisistään on vanhemmilla. Poliisin kehottaa koulujen päättymisjuhliin valmistautuvien lasten ja nuorten vanhempia sopimaan lasten kanssa juhlintaan selvät pelisäännöt ja olemaan yhteydessä lapsiin illan aikana.