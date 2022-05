Tampereen Hämeenpuisto täyttyy pian sotilaskalustosta: saattue hidastaa liikennettä ja aiheuttaa viivettä ratikoille, Hornet jylisee jälleen – katso aikataulut tästä

Hämeenpuistoon Nokian moottoritien suunnasta etenevä sotilaskalustoa kuljettava kolonna aiheuttaa pieniä häiriöitä liikenteeseen keskiviikkona aamupäivällä ja alkuillasta.

Puolustusvoimien kesäkiertueella Tampereella on keskiviikkona mahdollista nähdä Hornet-monitoimihävittäjän ylilennon lisäksi muun muassa taistelupanssarivaunu Leopard 2A6 (vas.) ja panssarihaupitsi K9, lempinimeltään Moukari (oik.).

Aamulehti

Tampereen seudulla liikkuu keskiviikkona aamupäivällä raskasta sotilaskalustoa kuljettavia isoja ajoneuvoja. Kyse ei ole sotaharjoituksesta vaan Puolustusvoimien kesäkiertueesta, joka käynnistyy keskiviikkona 1. kesäkuuta Tampereelta.

Tampereelle saapuvan kesäkiertueen yhteydessä on mahdollista nähdä jo toinen Hornet-ylilento Tampereella kuluvalla viikolla, kun ainakin yksi Satakunnan lennoston Hornet-monitoimihävittäjä jylisee Tampereen keskustan yli keskiviikkoiltana kello 18.

Lue lisää: MTV:ltä meni ohi Hornetien ylilento Hakametsän kultajuhlassa, Kalervo Kummolakin älähti – lue tästä kaikki maanantain Leijona-hurmoksesta

Maanantaina kaksi Hornetia lensi Leijonien MM-kultajuhlan ylitse Hakametsässä. Silloin lentokorkeus oli noin 300 metriä. Ilmavoimat on jakanut videon maanantain ylilennosta sosiaalisen median kanavissaan, esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä:

Metson kulmilla tapahtuu

Hämeenpuistoon sotilaskalustoa kuljettava, usean ajoneuvon saattue saapuu Tampereelle keskiviikkona Nokian moottoritietä pitkin. Moottoritiellä kolonna etenee 60 kilometrin tuntinopeudella.

Moottoritieltä saattue kääntyy Pispalan valtatielle ja etenee sen jälkeen kohti Hämeenpuistoa Pirkankatua pitkin. Kolonnan arvioidaan hidastavan liikennettä jonkin verran kello 11.20–11.40 välillä. Myös ratikkaliikenteessä saattaa tuolloin olla pieniä viivästyksiä. Vaikutusten ei pitäisi olla merkittäviä.

Lue lisää: Luuletko tuntevasi Puolustusvoimien ajoneuvot ja aseet? Testaa Aamulehden visassa, oletko korpraali vai kenraali

Aikataulun mukaan saattueen tulisi olla pääkirjasto Metson ja Aleksanterinkirkon kohdalla kello 11.30. Tällöin liikenne alueella katkaistaan muutamaksi minuutiksi, kun kolonna kulkee liikenteenjakajan ylitse Hämeenpuistoon.

Varsinainen tapahtuma Hämeenpuistossa päättyy kello 18. Arvioiden mukaan ensimmäiset ajoneuvot poistuvat Hämeenpuistosta samaa reittiä kuin tullessa, mutta päinvastaiseen suuntaan noin kello 18. Liikenteessä voi tällöin olla pientä hidastetta.

Mikä? Puolustusvoimien kesäkiertue Tampereella Järjestetään 12 paikkakunnalla Suomessa. Kiertue alkaa Tampereelta keskiviikkona 1. kesäkuuta. Kalustoesittely ja muuta ohjelmaa on tarjolla Hämeenpuistossa Hämeenkadun ja Puutarhakadun välisellä alueella kello 14–18. Panssariprikaatin Leijona-rumpuryhmä esiintyy Hämeenpuiston tapahtuma-aukiolla kaksi kertaa: kello 14.30 ja kello 16.30. Tapahtuma jatkuu Kirjastonpuiston Laikunlavalla alkaen kello 18. Lavalla esiintyvät Ilmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen (kello 18), Kaartin Combo ja Souls of Women -trio (kello19) ja Varusmiessoittokunnan Show Band (kello 20). Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Jo viikon toinen ylilento

Puolustusvoimien kalustoesittely on esillä Hämeenpuistossa keskiviikkona kello 14–18. Näyttely on esillä Hämeenkadun ja Puutarhakadun välisellä alueella. Hämeenpuistossa on tarjolla ohjelmaa ja nähtävää kaiken ikäisille.

Logistiikkalaitoksen lisäksi toimintaansa ja kalustoaan esittelevät muun muassa Satakunnan lennosto, panssariprikaati ja Puolustusvoimien tutkimuslaitos.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen osastolla voi suorittaa tietokoneella lyhennetyn osatestin hävittäjälentäjätestistä sekä kokeilla voimiaan mittauspenkissä. Lapset pääsevät tutustumaan maastoskootteriin ja muihin ajoneuvoihin ohjaamosta käsin.

Kaksi Satakunnan lennoston Hornet-monitoimihävittäjää lensi Leijonien MM-kultajuhlan ylitse Tampereen Hakametsässä maanantai-iltana 30. toukokuuta.

Tapahtumassa on tarjolla paljon tietoa Puolustusvoimien toiminnasta, varussotilaspalveluksesta, erityistehtävistä ja maanpuolustustyön mahdollisuuksista. Toimintaansa esittelee myös Pirkanmaan aluetoimisto.

Koska kyseessä on Puolustusvoimien tapahtuma, saatavilla on tietenkin myös hernekeittoa ja sotilaskodin kenttäleipomon tuoreita munkkeja.

Kalustoesittely päättyy kello 18. Tämän jälkeen tapahtuma siirtyy Satakunnan lennoston Hornet-ylilennon saattamana Laikunlavalle Kirjastonpuistoon. Siellä tarjolla on musiikkia sotilasmusiikista bluesiin, rockiin, poppiin, funkiin kuin rap-musiikkiin. Tapahtuman käynnistää Ilmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen.