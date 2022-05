Tampereen keskustassa oli sunnuntai-iltana jääkiekon MM-kultajuhlien aikana aika ajoin verkko-ongelmia. Myös Nokia-areenan langaton verkkoyhteys kyykkäsi finaalin loppusuoralla syystä, joka ei vielä ole tiedossa.

Leijonien kultajuhlien valtava väkimäärä näkyi sunnuntaina verkko-operaattorien tilastoissa. Tietyillä alueilla, kuten Tampereen Frenckellin aukiolla, lisääntynyt datan käyttö näkyi selvästi, kertoo verkko-operaattori Elisan mobiiliverkoista vastaava osastopäällikkö Tiina Höckert.

”Joinakin hetkinä on voinut olla niin runsaasti käyttöä, että on voinut olla viivettä puhelun läpimenemisessä”, hän sanoo. ”Isossa kuvassa näyttää siltä, että käyttäjät ovat saaneet palvelua. Tilanteessa, jossa on todella paljon todella pienellä alueella käyttäjiä, voi yksittäisillä käyttäjillä esiintyä viivettä.”

Höckertin mukaan esimerkiksi puheluiden ongelmat olivat hetkellisiä. Tavalliseen sunnuntaihin verrattuna käyttäjämäärä on voinut olla jopa monisatakertainen.

Timo Saxén Telian viestinnästä kertoo kuitenkin, ettei väkijoukko aiheuttanut Telialle suurta kasvua dataliikenteeseen. Hänen mukaansa MM-juhlinnan datapiikki kalpenee vielä sille päivälle, kun Suomeen julistettiin koronaepidemian vuoksi poikkeusolot vuonna 2020.

”Se ei sulje pois sitä, etteikö juuri näissä paikoissa, kuten Helsingin Kauppatorilla ja Frenckellin aukiolla, olisi ollut hetkellisiä kuormitustilanteita”, Saxén sanoo. Esimerkiksi ottelun jälkeen puheluiden määrässä Telian verkoissa oli piikki, kun kansa siirtyi toreille juhlimaan kultaa.

Hakametsä ”varmasti hotspot”

Saxénin mukaan verkkoja rakennettaessa otetaan huomioon paikat, joissa väkijoukot kokoontuvat ja suorituskykyä tarvitaan paljon. Muun muassa maanantai-illan kultajuhlan paikka, Hakametsän jäähallin parkkialue, on Saxénin mukaan ”varmasti yksi hotspot” ja tunnistettu kokoontumis­paikkana.

”En ole nähnyt sitä, kuinka suuria yleisömääriä odotetaan, mutta on mahdollista, että esimerkiksi dataliikenne on aika kovaa.”

Myös Elisan Höckertin mukaan Hakametsässä on mitoitus isoille väkijoukoille. ”Tietenkin nyt tulee olemaan poikkeuksellinen ilta. Valvomme erityisesti verkon tilannetta siellä ja pyrimme varmistamaan yhteyksien toimimisen sellaisilla toimenpiteillä, mitä nopeasti on tehtävissä.”

Tarvittaessa tapahtumapaikoille voidaan tuoda erillinen tukiasema, mutta Höckertin mukaan se ei nyt ole mahdollista, koska kultajuhlan sijainti selvisi myöhään.

”Yritämme onkia tietoa etukäteen, mutta kultajuhlien pitämisestä Hakametsässä meillä ei tainnut olla etukäteen tietoa”, Höckert sanoo. ”Niitä vähän tupataan pitämään jopa vähän salassa.”

Mahdollisissa hätätilanteissa pelastustoimen ja poliisin toiminta on turvattu, sillä niillä on käytössään toinen verkko.

Areenan langaton ei toiminut

Verkkoyhteyksissä oli häiriöitä myös itse Nokia-areenalla. Langaton verkkoyhteys kyykkäsi kriittisellä hetkellä Suomen ja Kanadan MM-finaalin loppupuolella sunnuntaina. Areenan digitaalisen liiketoiminnan päällikkö Jussi Maaniitty kertoo, että häiriön syytä selvitetään verkko-operaattori Elisan kanssa.

”Saimme yhteyden ymmärtääkseni palautumaan kohtuullisessa ajassa, mutta varmaan vasta tapahtuman päätyttyä”, Maaniitty sanoo.

Vika oli areenan omassa langattomassa verkossa eli wifissä, eikä esimerkiksi mobiiliverkon tai kiinteiden verkkojen toiminnassa.

Maaniityn mukaan uudenkarheassa Nokia-areenassa ei ole ollut aiemmin verkkohäiriöitä tässä mittakaavassa. Hän uskoo, että vian syy selviää ennen seuraavaa suurta tapahtumaa, jottei vastaavaa tapahtuisi uudelleen.