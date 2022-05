Vaikka suihkulähde on tyhjä, uidaanko kultajuhlissa sittenkin Tampereella? Kaupunki ei vielä paljasta, mitä yllätystä Frenckellin aukiolle rakennetaan: ”Pelataan ensin”

Keskustorin viereen Frenckellin aukiolle on finaalipelin alla rakennettu vesielementtiä, josta ei hiiskuta ennen iltaa.

Saadaanko Tampereelle MM-finaalin päälle sittenkin kaivattu vesielementti? Tampereen kaupunki on toivonut, että mahdollista voittoa kokoonnuttaisiin juhlimaan Keskustorin sijaan viereiselle Frenckellin aukiolle.

Aukiolta puuttuu ilmiselvät patsaat, vesielementit ja veistokset, jotka yleensä houkuttelevat voitonhuuman riehaannuttamia faneja puoleensa. Näyttää kuitenkin siltä, että kaupungilla on jonkinlaisia suunnitelmia kiekkojuhlinnan varalle. Sunnuntai-iltapäivänä Frenckellin alueella oli nimittäin useita autoja ja työntekijöitä, ja vesisuihkut lensivät ajoneuvojen keskeltä korkealle ilmaan. Keskellä aukiota oleva, muutaman metrin kanttiinsa oleva alue levytettiin piiloon testien jälkeen.

Tampereella kiekkofanit ovat perinteisesti kerääntyneet juhlimaan kultaa Keskustorin suihkulähteelle. Tänä vuonna sen veistos on varmuuden vuoksi suojakuvun alla, ja jos Leijonat voittavat, paikalle tulee järjestyksenvalvojia.

Millaisia suunnitelmia kaupungilla on pelin jälkeiselle juhlinnalle, Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen?

”Toki kaupunki on valmistautunut erilaisiin vaihtoehtoihin, riippuen lopputuloksesta. Pelataan ensin, ja kerrotaan vasta sitten, mitä tehdään. Se on päivänselvää, että suihkulähde on nyt kuvutettu, ja sieltä on otettu vedet pois. Kannustamme heitä, jotka haluavat syystä tai toisesta Keskustorin huudeille tulla spontaaniin ilonpitoon, menemään lähemmäs Frenckellin aukiota.”

Eli jotain on suunniteltu Frenckellin aukiolle, jos voitto tulee?

”Lopputuloksesta huolimatta valmistaudutaan erilaisiin juttuihin. Pelataan ensin ja katsotaan sitten.”

Monet ovat jo nähneet, että Frenckellin aukiolle on tuotu vesialtaita ja suihkulähteitä. Onko suunniteltu jopa ilotulitusta?

”Ei ilotulituksessa tähän aikaan vuodesta olisi pienintäkään järkeä. Nyt puhutaan spontaanista juhlinnasta, kukaan ei ole järjestämässä mitään tapahtumaa. Ilotulitusta ei kannata odottaa missään tapauksessa.”

Saarteinen lupaa kertoa suunnitelmista heti pelin päättymisen jälkeen. Illan finaaliottelu kestää noin kello 22.30 asti.