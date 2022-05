Tampereella Keskustorin suihkulähde saa päällensä kuvun. Helsingissä Havis Amanda suojataan vaneriaidoin.

Tampereella on jo varauduttu Suomen mahdollisiin kultajuhliin. Leijonat pelaa MM-kullasta sunnuntaina kello 20.20 Nokia-areenassa alkavassa ottelussa.

Tampereella kiekkofanit ovat löytäneet kultajuhlissa tiensä Keskustorin suihkulähteelle. Viimeksi suihkulähteellä juhlittiin Tapparan Suomen mestaruutta huhtikuussa.

Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen kertoo, että tällä kertaa Keskustorin suihkulähde saa päällensä oman suojakuvun sunnuntaiaamuna. Paikalle tulee myös järjestyksenvalvonta.

”Suihkulähde saa kuvun ennen kaikkea Kesäkeitaan yleisön suojelemiseksi”, Saarteinen kertoo. Keskustorille voi Saarteisen mukaan saapua juhlimaan, mutta toiveissa on, että fanit kokoontuvat Frenckellin aukion puolella.

Keskustorin suihkukaivoveistos on vuodelta 1883, ja sen on suunnitellut sveitsiläinen Robert Huber.

Myös Havis Amanda suojataan

Suihkulähde suojataan myös pääkaupungissa. Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Laura Aalto kertoo, että kaupunki aikoo suojata Havis Amanda-suihkulähteen vaneriaidoin. Aita rakennetaan sunnuntaina aamupäivällä. Paikalle tulee myös vartijoita.

Aalto ennakoi, että mahdollista kultaa juhlitaan Tampereen lisäksi myös Helsingissä. ”Juhlijat ovat tervetulleita kauppatorin alueelle ja muuallekin Helsinkiin”, Aalto sanoo.

Helsingin kauppatorin laidalla sijaitseva suihkulähde on ollut urheiluhuumaa juhlivien kantapaikka vuosien ajan, mutta viime vuosina on herännyt huoli yli 110-vuotiaan patsaan kestävyydestä. Ville Vallgrenin tekemä suihkulähde Havis Amanda on ollut paikallaan 1900-luvun alusta lähtien, ja se kuuluu Helsingin taidemuseon kokoelmaan.

”Manta on iäkäs ja hauras. Varaudumme siihen, että Manta on helsinkiläisten ilona jatkossakin”, Aalto sanoo.

Jos Suomi voittaa MM-kultaa, Suomen Jääkiekkoliitto on se taho, joka järjestää kultajuhlat. Jääkiekkoliiton viestintäpäällikkö Henna Malmberg ei vielä lauantai-iltana halua vielä kommentoida Suomen mahdollisia kultajuhlia tai niiden pitopaikkaa. ”Ensin pelataan, sitten katsotaan mikä tilanne on”, Malmberg sanoo.