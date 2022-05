Tamperelaiset äänestivät arjen turvallisuuden lisäämisen keinoista – Yksi vaihtoehdoista oli selvästi ylitse muiden

Yli kolmetuhatta tamperelaista valitsi Tampereen kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä, miten arjen turvallisuutta voisi lisätä eri puolilla kaupunkia. Kaupungin on tarkoitus toteuttaa eniten ääniä saaneita ehdotuksia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tampereen kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset ovat valmiina. Budjetoinnin teemana oli arjen turvallisuus, ja 3 420 tamperelaista valitsi äänestyksessä, miten haluaisi lisätä arjen turvallisuutta eri puolilla kaupunkia.

”Tänä vuonna myös nuorimmat tamperelaiset saivat äänestää. Oli iloista huomata, että jopa 4–5-vuotiaita oli mukana päättämässä yhteisistä asioista”, projektisuunnittelija Laura Saartoala sanoo tiedotteessa.

Eniten ääniä keräsivät Leinolan jalkapallokentän aitaaminen, pyörä- ja kävelyteiden erottaminen omille kaistoilleen koko kaupungissa sekä ennalta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö ja jalkautuvien auttajien sijoittaminen keskustaan.

Leinolan jalkapallokentän ympärille rakennettava aita keräsi 983 ääntä eli 16 prosenttia kaikista äänistä.

Äänestäjät saivat valita 73:sta vaihtoehdosta kaksi itselleen mieleisintä. Ääniä annettiin yhteensä 6 097.

”Äänestäjät halusivat ennalta ehkäisevää apua ja turvaa ihmisille mieluummin kuin esimerkiksi valvontakameroita. Moni koki tärkeäksi sen, että lähellä on turvaa tuova yhteisö. Runsaasti kannatusta saivat myös liikenneturvallisuutta parantavat ehdotukset”, Saartoala sanoo.

Yhteensä 450 000 euroa

Tampereen osallistuvassa budjetoinnissa on käytössä 450 000 euron määräraha, joka jaetaan tasaisesti eri puolilla kaupunkia toteutettavaan toimintaan. Kaupungin etelä-, itä-, länsi- ja pohjoisalueille sekä keskustaan on kuhunkin varattu 70 000 euroa. Koko kaupungin kattavien osallistuvan budjetoinnin ideoiden toteutukseen on käytössä 100 000 euroa.

Kaikilla alueilla on tarkoitus toteuttaa eniten kannatusta saanut ehdotus. Jos rahaa jää tämän jälkeen yli, myös muita budjettiin mahtuvia ehdotuksia voidaan toteuttaa.

Tiedotteen perusteella tällä hetkellä näyttää siltä, että idässä, keskustassa ja pohjoisessa toteutuu kullakin yksi suuri hanke. ”Etelässä ja lännessä saadaan mahdollisesti toteutettua voittajahankkeen lisäksi toinenkin hanke”, Saartoala kertoo.

Kaupunki aikoo toteuttaa eniten ääniä saaneita ehdotuksia vuoden 2023 loppuun mennessä.