Tampere

Tampereelle tulee uusi lukiokoulutuksen johtaja, joka uskoo kaupungin olevan valmis tekemään ”edistyksellisiä ratkaisuja”

Tampereen kaupungin uudeksi lukiokoulutuksen johtajaksi on valittu Mari Aalto, jolla on halua ainakin laajentaa yhteistyötä työnantajien ja korkeakoulujen kanssa. Hän siirtyy tehtävään Vantaan Tikkurilan suurlukiosta, jossa hän on työskennellyt rehtorina vuodesta 2020.

Kasvatustieteiden maisteri Mari Aalto aloittaa Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtajana elokuun alussa. Aalto siirtyy tehtävään Tikkurilan suurlukion rehtorin tehtävästä. Hänet kuvattiin joulukuussa 2021.