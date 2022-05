Tampereen keskustassa on kaksi lukiota, joilla on täysin eri käytännöt ovien lukitsemisesta – näin Tampereen kouluissa on varauduttu Texasin kouluampumisen kaltaisiin tapahtumiin

Ulko-ovien lukitseminen on yksi keinoista, joilla koulupäivän turvallisuudesta huolehditaan. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat kouluittain. Esimerkiksi perusopetuksessa kyse on yksittäisten koulujen omasta riskiarviosta.

Yhdysvalloissa koulun ja viranomaisten toiminta on saanut loppuviikosta kovaa kritiikkiä, kun 19 lasta ja kaksi opettajaa kuoli tiistaina kouluampumisessa Texasin Uvaldessa. Viranomaisia ja koulun henkilökuntaa on moitittu muun muassa siitä, ettei 18-vuotiasta ampujaa pysäytetty ennen kuin hän asteli sisään lukitsemattomaan koulurakennukseen.

Suomessa kouluampumiset ovat harvinainen ilmiö, mutta väkivallan uhka nousee aika ajoin pintaan myös Pirkanmaalla. Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen ja Tampereen yliopiston johtava asiantuntija Kirsi Reiman vastasivat kysymyksiin varautumisesta Tampereella.

Ovien lukitsemisessa vaihtelua

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo, että koulu-uhkauksia tulee peruskouluihin aika ajoin, muttei runsaasti. Vaikka suuressa osassa uhkaus ei johda vaaratilanteeseen, uhkaukset otetaan Järvelän mukaan aina vakavasti ja hoidetaan yhdessä poliisin kanssa.

Järvelä sanoo, että vaikka kouluilla on ollut turvallisuussuunnitelmat olemassa jo kauan, esimerkiksi vuonna 2012 Oriveden yhteiskoulussa tapahtunut ampuminen herätteli päivittämään suunnitelmia. ”Se selkeästi lähelle tulleena tapauksena tarkensi ja terävöitti suunnitelmia”, Järvelä sanoo.

Tampereen kouluissa ei kuitenkaan ole yhtenäistä käytäntöä siihen, ovatko koulujen ulko-ovet auki päivisin. Jokainen Tampereen kaupungin peruskoulu tekee rehtorin johdolla itse riskiarvion siitä, pidetäänkö ovia päivisin kiinni, vai pääsevätkö rakennukseen myös ulkopuoliset. ”Arvioimme, tuleeko riski todennäköisemmin ulkoa vai sisältä”, Järvelä sanoo.

Tampereen kaupungin lukioista toistaiseksi vain klassillinen lukio pitää ovet kiinni päivisin. Vt. lukiokoulutuksen johtajan Matti Hännikäisen toiveena on ollut, että ovet voitaisiin lukita muissakin keskustan alueen lukioissa.

”Keskustassa on kaikennäköistä kulkijaa, ja sillä pyritään estämään ulkopuolisten, asiattomien kulkijoiden tulo. Etenkin syksy- ja talviaikaan on lämmittelijöitä. Sillä estetään myös näpistyksiä opiskelijoiden takkien taskuista ja repuista.”

Ovet voidaan tällä hetkellä lukita vain peruskorjatuissa rakennuksissa, joissa ei ole lukion lisäksi muuta toimintaa. Klassillisessa lukossa opiskelijat pääsevät sisään tunnisteavaimella, jollaista ei ole kaikissa lukioissa käytössä. Esimerkiksi Tammerkosken lukiossa ulko-ovia ei voida sulkea siksi, että samoissa tiloissa toimivat työväenopisto ja kirjasto.

Myös Tampereen yliopistossa ovet ovat avoinna opetusaikoina. Kirsi Reimanin mukaan kouluun ole kohdistunut uhkia. Esimerkiksi tulipaloihin ja onnettomuuksiin on kuitenkin varauduttu.

”Yliopistolla on käytössä kriisiviestintäjärjestelmä, jolla saadaan tarvittaessa nopeasti yhteys erityistilanteessa yliopistoyhteisön henkilökuntaan ja opiskelijoihin. Henkilökunta ja opiskelijat toimivat tällöin erityistilanteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.”

Ovisilmiä ja lasipintaa

Uusissa kouluissa on tehty Tampereella Kristiina Järvelän mukaan lisää ovisilmiä ja lasipintaa, jotta uhkaavat tilanteet voitaisiin havaita varhain. Myös koulun vahtimestareilta toivotaan pätevyyttä uhkaavien tilanteiden havaitsemiseen ja hoitamiseen muun muassa silloin, kun koulun valvontakameroista huomataan jotakin poikkeavaa.

Järvelän mukaan ennakoinnilla on ehkäisty uhkaavia tilanteita. ”Näitä tilanteita onneksi tulee harvoin, mutta meidän pitää olla koko ajan varautuneita, ettei tule paniikkiratkaisuja. Poliisiyhteistyö on toimiva”, Järvelä sanoo.

Hännikäisen mukaan Tampereella ei ole ollut viime aikoina uhkaavia tapauksia. ”Meillä on lukio- ja perusopetuksessa ollut hyvinkin rauhallista. Tietysti voi ajatella, kuinka pitkälle tämä lintukotoajattelu on voimassa.”

Jos kouluun kohdistuu uhka ulkoa, Tampereen kouluissa voidaan koska tahansa antaa Hännikäisen mukaan niin sanottu sisällesuojautumisohje, jossa oppilaita kehotetaan suojautumaan koulun sisätiloihin.

”Jos on havaittu, että jollakin on ase tai on epäily, että on ase mukana, silloin voidaan tällaiseen mennä. Siinä on tietyt käytännöt, millä toimitaan. Aina pitää muistaa, että kun sisällesuojautumiskehotus tulee, se otetaan vakavasti.”

Tavallisesti koulujen turvallisuussuunnitelmissa varaudutaan kuitenkin arkipäiväisiin asioihin: sisäilmaan, tapaturmien ehkäisyyn ja tietotekniikan toimivuuteen. Lukiossa turvallisuussuunnitelmia tehdään muun muassa turvallisen pysäköinnin, sähkölaitteiden ja sosiaalisen median käytön turvaamiseksi.