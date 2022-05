YTHS:n rakennus on elinkaarensa päässä Tampereella: Uusien tilojen löytäminen oli ”todella haasteellinen homma”, mutta nyt edessä on muutto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n keskustassa sijaitsevat yleis- ja mielenterveyden vastaanottotilat muuttavat alkusyksyllä uuteen sijaintiin.

Aamulehti

YTHS:n yleis- ja mielenterveyden vastaanotot muuttavat Tampereella uusiin tiloihin elo–syyskuun vaihteessa. Vuokrasopimus on allekirjoitettu Pendoliino-rakennukseen lähellä rautatieasemaa.

”Uusien tilojen löytäminen oli todella haasteellinen homma. Kela määrittää, missä YTHS-pisteiden tulee sijaita suhteessa korkeakouluihin, ja koska myös lähikuntalaiset käyttävät palveluja, sijainti ei voi olla kaukana julkisten kulkuyhteyksien varrelta”, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön aluejohtaja Anna Arola-Järvi sanoo.

Arola-Järven mukaan oli myös vaikeuksia löytää riittävän isot tilat. Pendoliino-rakennuksessa YTHS:n käyttöön tulee alkusyksyllä 1 700 neliötä. Muutosta kertoi ensin Yle.

”Meillä on myös muita erityistarpeita, kuten suurimmassa osassa huoneista täytyy olla vesipisteet käsienpesua varten, ja tiloissa täytyy olla riittävä äänieristys, koska potilaan ja ammattilaisen välistä keskustelua ei saa kuulua viereiseen huoneeseen tai käytävälle.”

Vanha rakennus tullut elinkaarensa päähän

Arola-Järven mukaan muuton yksi pääsyy on se, että nykyiset tilat Kalevantiellä sijaitsevat hyvin vanhassa ja huonokuntoisessa rakennuksessa.

”Rakennus on tullut käyttöikänsä päähän. Kunto on huono ja rakennuksessa on sisäilmaongelmia. Tämän takia muuttoa on puuhattu jo monta vuotta, ja nyt se vihdoin tapahtuu.”

YTHS on ollut vuokralaisena rakennuksessa, ja sen omistaja on Ylioppilasterveys ry. Arola-Järvi kertoo, että säätiöllä on tarkoituksena rakennuttaa tontille uudet tilat, jonne tulee mahdollisesti YTHS:n toiminnalle sopivan tilan lisäksi myös muita käyttötarkoituksia. Pendoliino-rakennuksen tilat ovat kuitenkin käytössä monta vuotta ennen tätä.

”Käsittääkseni asia on vielä melko alkuvaiheessa. Säätiö on käynyt keskustelua kaupungin kanssa kaavoituksesta, mistä on vielä pitkä matka kaavamuutokseen, vanhan rakennuksen purkamiseen ja uuden rakentamiseen.”

Toiminta yhden katon alle

YTHS:n toiminta on tähän asti jakautunut neljään eri tilaan Tampereella: kaksi sijaitsee keskustassa ja kaksi Hervannassa. Keskustassa yleis- ja mielenterveysvastaanottojen varsinainen toiminta on tapahtunut punatiilirakennuksessa, minkä lisäksi toimistotilaa on vuokrattu myös Yliopiston päätalolta. Muuton myötä YTHS:n yleis- ja mielenterveyshoito saadaan yhteen ja samaan tilaan.

”Hyvässä hoidossa on paljon kyse siitä, että ammattilaiset voivat miettiä hoitoa yhdessä. Nyt olemme olleet useassa eri kerroksessa, osa ei ole voinut tulla sisäilmahaasteiden takia tiloihin ollenkaan. Näkisin, että muutto uusiin tiloihin, jossa on vain yksi kerros ja kaikki voivat työskennellä samassa paikassa, parantaa palvelua sitä kautta, että ammattilaisten välinen yhteistyö tiivistyy.”

Yleis- ja mielenterveyden muutto uusiin tiloihin ei vaikuta Hervannan vastaanoton toimintaan, eli suunterveyden hoito jatkuu normaaliin tapaan Hervannassa.