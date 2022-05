Peruskorjattu Pispalan koulu loistaa uusvanhan vaaleana Tampereella – tältä 12 miljoonalla eurolla remontoidussa rakennuksessa näyttää nyt

Koulun kunnostuksessa on kunnioitettu vanhaa tyyliä. Se näkyy sekä ulkona että sisällä. Ikkunat ja ovet ovat uudet, mutta ne on tehty alkuperäisen mallin mukaan.

Pispalan koulun perusparannus on valmistumassa. Koululaiset pääsevät palaamaan rakennukseen syyslukukauden alussa eli 10. elokuuta 2022.

Korkealla harjulla oleva koulu on remontin jäljiltä hohtavan vaalea, kun kellahtava rappaus on vaihdettu lähellä alkuperäistä olevaan väriin.

Remontti on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, koska vastaan tuli yllätyksiä. Myös kustannusarvio nousi 10 miljoonasta noin 12,2 miljoonaan euroon. Työt aloitettiin vuonna 2020, ja niiden uskottiin valmistuvan marraskuussa 2021. Koulurakennus ja piha ovat valmiina kesäkuussa.

”Perusparannuskohteissa on usein yllätyksiä, mutta tässä niitä oli harvinaisen paljon”, sanoo projektipäällikkö Panu Hirvonen Tampereen tilapalvelut oy:stä.

Koulu on mitoitettu 300 oppilaalle, josta esiopetuksen osuus on 40. Peruskorjaus ei kasvata eikä pienennä mitoitusta.

Opettajien taukotilassa on seinällinen kunnostettuja kaappeja, joita projektipäällikkö Panu Hirvonen esittelee.

Pispalan koulun ullakolle on sijoitettu ilmastointikone. Rakennuksen kattoa korotettiin sen vuoksi metrin verran.

Porraskäytävän ikkunasta näkyy Pyhäjärvi.

Mikä? Pispalan koulu Osoite: Pispalanharju 47. Valmistui: 1915. Laajennettu: 1922 ja 1943. Edellinen peruskorjaus: 1984. Peruskorjaus: parannustyöt alkoivat heinäkuussa 2020, valmista on kesällä 2022. Kustannusarvio: 12,2 miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 koulurakennus oli väriltään kellertävä. Pispan koulun nimi muuttui Pispalan kouluksi 2000-luvun alussa, mutta rakennuksen seinässä luki vanha Pispan koulu -nimi peruskorjaukseen saakka.

Haitta-aineita ja heikkoa betonia

Remontti on venynyt, koska talosta löytyi esimerkiksi haitta-aineita, joita ei tiedetty olevan rakenteissa.

Pispalan koulusta löytyi muun muassa asbestia, magnesiamassaa ja kreosoottia. Löydösten jälkeen tavallinen työ muuttuikin haitta-ainepurkamiseksi. Lisäksi välipohjissa oli koksikuonaa.

”Nyt kaikki on tyhjätty”, sanoo Hirvonen.

Suunnitelmat menivät uusiksi myös toisen kerroksen betonirakenteiden osalta. Niissä käytetty betoni oli niin heikkolaatuista, ettei se täyttänyt nykyisiä kantaville rakenteille asetettuja vaatimuksia. Betonipalkit valettiin kokonaan uudelleen.

”Se oli vaativa työ”, sanoo Hirvonen.

Pääovet olivat vaihtamatta 25. toukokuuta. Muutakin viimeistelytyötä on vielä tehtävänä ennen kuin kaikki on valmista.

Opettajien taukotilassa on seinällä maisemakuva harjulta. Uudet kalusteet ovat jo odottamassa syksyllä alkavaa kouluvuotta.

Ennen perusparannusta koulussa pääsi kerroksesta toiseen vain rappusia. Nyt rakennus on esteetön, portaiden lisäksi jokaiseen kerrokseen pääsee hissillä.

Patterit retromallia

Sisätiloissa on jäljellä vanhan koulun henkeä, vaikka perusparannuksessa rakenteet on korjattu nykyvaatimusten mukaisiksi ja talotekniikka laitettu täysin uusiksi. Uusia ovat muun muassa vesijohdot, ilmanvaihto ja lämmitys. Lisäksi koulun sisätilat on tehty esteettömiksi.

Vanhaa arkkitehtuuria on kunnioitettu sekä ulkona että sisällä. Julkisivu on säilytetty rapattuna. Ikkunat ja ovet ovat vanhanhenkisiä, vaikka ne kaikki on vaihdettu uusiin – tai vaihdetaan kesän aikana.

Korona-aika ja kolmisen kuukautta sitten alkanut Ukrainan sota ovat vaikuttaneet materiaalien saantiin. ”Ne ovat tuntuneet yllättävissäkin paikoissa.” Hirvosen mukaan hankaluuksia on ollut muun muassa lasin ja teräksen saamisessa, mutta myös esimerkiksi luokkiin tulevien kaappien ovimateriaali on jouduttu vaihtamaan suunnitellusta materiaalipulan vuoksi.

Luokkahuoneissa on vesipiste ja kaappeja. Näistä kaapeista puuttuu ovet, koska materiaalia on ollut tavallista hankalampi saada.

Pispalan koulun vanhoja kalusteita on säästetty. Osa on kunnostettu ja ne ovat käytössä, osa on varastoitu.

Osa koulun vanhoista kalusteista on kunnostettu, näin on tehty muun muassa osalle kaapeista. Uudet kaapit on tehty retrotyyliin eli samaan tyyliin kuin vanhat kalusteet. Pulpetit ovat kaikki uusia.

Uudistuksessa pohjakerrokseen on tehty vahtimestarin tila, oppimateriaalivarasto, inva-wc ja siivouskeskus. Ensimmäiseen kerrokseen tulevat esi- ja alkuopetuksen tilat. Luokkatilat ovat entisillä paikoillaan. Toisessa kerroksessa ovat hallinnon, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat.

Toukokuun loppupuolella piha on vielä rakennustyömaana, mutta sekin kunnostetaan kesän aikana.

Perusparannuksessa on kunnioitettu koulun vanhaa tyyliä. Patterit ovat uudet, mutta samaa tyyliä kuin ennen remonttia käytössä olleet patterit.

Jo ennen perusparantamista käytössä olleet luokkien kaiuttimet on kunnostettu ja säästetty.