Tampereelle tilataan viisi raitiovaunua lisää – saapuvat kaupunkiin vuonna 2024

Vaunut valmistetaan Kajaanissa ja tuodaan Tampereelle vuonna 2024.

Tampereelle hankitaan lisää raitiovaunuja Kajaanista. Kuva on otettu Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun risteyksestä marraskuussa 2021.

Aamulehti

Tampereen Raitiotie oy ja Skoda Transtech ovat allekirjoittaneet sopimuksen viidestä lisävaunusta Tampereen raitioteille, tiedottaa Tampereen Raitiotie oy.

Nyt tilattavat viisi vaunua ovat samanlaisia kuin aiemmin Tampereelle toimitetut vaunut. Vaunut sisältyivät alkuperäisen ratikkasopimuksen lisätilausmahdollisuuteen eli optioon, joka nyt käytetään.

Lisäratikoita on mahdollista tilata nykyisen sopimuksen optiolla vuoteen 2024 saakka. Tampereen Raitiotie oy:n toimitusjohtajan Pekka Sirviön mukaan lisäoptioon on kirjattu riittävästi ratikoita. ”Jos esimerkiksi Pirkkala–Linnainmaa-päätös tehdään, meidän on mahdollisuus hankkia siihen tästä samasta sopimuksesta edelleen vaunuja”, Sirviö sanoo.

Nyt tilatut viisi vaunua valmistetaan Kajaanin Otanmäen tehtaalla ja toimitetaan Tampereelle vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla.

Kuten aiemmatkin vaunut, uudet vaunut nimetään sen mukaan, minä päivänä ne nimipäiväkalenterin mukaan saapuvat Tampereelle. Nimen valintaan voi vaikuttaa äänestämällä.

Tällä hetkellä Tampereella liikennöi 20 raitiovaunua, joista ajossa on kerrallaan 15 vaunua. Pyynikintorilta Lentävänniemeen liikennöivän raitiotien valmistuttua liikenteeseen otetaan 25 vaunua, joista ajossa on kerrallaan 20 vaunua.

Raitiotien toisen osan on tarkoitus olla valmis liikennekäyttöön vuodenvaihteessa 2024–2025.