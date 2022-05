Minkä kokoisesta asuntolainasta Tampereen seudulla kannattaa nyt haaveilla? Pankki kertoo yksinkertaisen nyrkkisäännön, jolla summan voi laskea itse

Rakennuslainaa hakeville on jopa annettu kielteisiä päätöksiä, sillä kustannusten nousu on ollut suurta. Luottopäällikkö Mikko Haverisen mukaan lainan ei pidä olla niin suuri, että joutuu syömään 25 vuotta kaurapuuroa.

Tampereella keskimääräinen asuntolaina on Mikko Haverisen mukaan 200 000 ja 300 000 euron välillä. Ympäryskunnissa laina jää usein alle 200 000 euron. Tampereen Peltolammin Säästäjänkadulle hiljattain rakennetut talot kuvattiin elokuussa 2021.

Aamulehti

Maksaako vaivaa suunnata pankkiin lainaa hakemaan, jos tässä maailmantilanteessa haaveilee omasta kodista? Lainojen viitekorkoina käytettävät euriborit ovat lähteneet nousuun. Inflaatio laukkaa ja polttoaineiden, energian ja ruoan hinnat ovat jo nousseet selvästi.

Aito Säästöpankissa asuntolainoista vastaava luottopäällikkö Mikko Haverinen listaa kolme asiaa, joiden pitää olla vakaat, jotta saa asuntolainasta myönteisen päätöksen: oma talous, maksukyky ja työnäkymät.

”On myös selvää, että asuntohaaveen tulee olla euromäärissä oikeissa raameissa tuloihin nähden.”

Minkä suuruisilla tuloilla sitten kannattaa haaveilla minkäkin hintaisesta asunnosta? Haverisen mukaan hyvä nyrkkisääntö on seuraava: lainanhoitomenojen tulisi jäädä alle 40 prosenttiin nettotuloista silloin, jos asuntolainan korko nousee kuuteen prosenttiin.

”Tietysti kun kaupunkialueella asunnot ovat kalliimpia, lainanhoitomenot aika usein asettuvat lähelle 45:ttä prosenttia.”

Realismia haaveisiin

Asuntokauppoja tehtiin Tampereella tammi–huhtikuun aikana 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uudisasuntojen kohdalla luku on 19 prosenttia.

"On ymmärrettävää, että monet epävarmuustekijät pohdituttavat nyt. Ihmiset peilaavat omaa maksukykyään reaalitalouteensa ja siihen, paljonko heillä on rahaa käytettävissä", Haverinen sanoo.

Mikko Haverisen mukaan korkojen ennustetaan asettuvan 1,5 ja 2 prosentin välille. Kuva vuodelta 2016.

Hänen mukaansa asuntolainaa hakevat eivät aina tule huomioineeksi muita lainojaan, kuten autolainaa.

"Joudumme silloin tuomaan realismia asiakkaan asuntohaaveisiin ja pikkuisen leikkaamaan euromääriä, että talous kestää. Elämän ei pidä olla pelkkää lainan maksua hampaat irvessä niin, että joutuu 25 vuotta kaurapuuroa syömään.”

Talon ostaminen vaihtoehto

Entä jos rakentaisi oman kodin? Saisiko siihen lainaa? Ei varmasti. Haverinen sanoo, että nyt ei ole välttämättä paras hetki lähteä ”toteuttamaan unelmaa oman kodin rakentamisesta.”

”Tässä kohden on jonkin verran jarrua pistetty. Myös kielteisiä lainapäätöksiä on tehty nimenomaan rakentajien kohdalla.”

Myönteisen päätöksen saaminen edellyttää, että asiakkaalla on riittävästi puskuria ja pelivaraa kattamaan koko ajan nousevat rakentamiskustannukset.

Haverisen mukaan hyvä vaihtoehto rakentamiselle tässä tilanteessa voi olla uudehkon omakotitalon ostaminen. Silloin kustannukset eivät aiheuta todennäköisimmin yllätyksiä, kun peruskorjauksiakaan ei ole lähivuosina odotettavissa.

”Rakentajalla on enemmän muuttuvia tekijöitä. Monelle ensimmäinen yllätys tulee, kun maanrakennustöihin menee enemmän rahaa kuin on budjetoitu, vaikka budjetti on tehty ammattilaisen avustuksella.”

Eikö pankille riitä, että talo tai se, mitä siitä on saatu valmiiksi, pannaan myyntiin, jos rahat loppuvat?

”Keskeneräinen talo ei ehkä ole ostajan vinkkelistä yhtä kiinnostava kuin valmis talo. Myyjä ei välttämättä saa sitä rahaa talosta, jonka on itse siihen laittanut.”