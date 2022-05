Tiistaina keskustaan odotetaan saapuvaksi paljon ihmisiä, mikä näkynee myös poliisin tehtävämäärässä.

Lämmin keli ja Tampereella jatkuvat jääkiekon MM-kilpailut saivat maanantaina ihmiset liikkeelle. Sisä-Suomen poliisi kuvailee maanantain ja tiistain välisen yön olleen tavanomaista viikonalkua vilkkaampi.

Koko Pirkanmaan alueella poliisille kertyi yhteensä 312 hälytystehtävää. Tehtävistä suurin osa oli Tampereella. Yön aikana Pirkanmaalla otettiin kiinni 10 ihmistä.

Komisario Ari Aro kertoo, että mikään yksittäinen tehtävätyyppi ei nyt korostunut hälytystehtävien määrässä. ”Tyypillisesti poliisilla on näpistyksiä, joitain kolareita ja tehtäviä päihtyneiden henkilöiden kanssa.”

20 lämpöastetta voi ylittyä tiistaina ainakin osassa Pirkanmaata. Leijonilla MM-kisat jatkuvat illalla ottelulla Tšekkiä vastaan. Aro arvioi, että väkeä on liikkeellä paljon ja poliisin tehtävämäärä mukailee maanantain lukemaa.

”Kuten sanottua, sää vaikuttaa poliisitehtäviin. Jos on sadetta ja viisi astetta lämmintä, tehtäviä on vähemmän”, Aro summaa.

Sujuneet rauhallisesti

Vaikka MM-kisat ovat keränneet etenkin Suomen pelipäivinä Tampereen keskustaan paljon väkeä, kisat ovat poliisin näkökulmasta sujuneet verrattain rauhallisesti.

”On mennyt hyvin rauhallisesti. Mitään erityistä ei ole käynyt, eikä tilanne ole paljoakaan normaalista poikennut”, Aro kuvailee.

Viime viikolla yksi jääkiekkojuhlijoista aiheutti vaaratilanteen Tampereella, kun hän oikaisi junaraiteiden ylitse laiturille. Jääkiekkofanille ei määrätty sakkoja, mutta poliisi muistutti, että junaradalla liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä.

Ainakin yhdelle dronen eli kopterikameran lennättäjälle on kisojen aikana kirjoitettu päiväsakkoja ilmailurikkomuksesta. Poliisi havaitsi viime keskiviikkona kaksi kopterikameraa lähellä Nokia-areenaa. Dronen lennättämistä areenan alueella on poliisin pyynnöstä rajoitettu 30. toukokuuta saakka.

Lisäksi poliisi on varoitellut ruuhkista keskustassa Suomen pelipäivinä. Autoilijoita on kehotettu välttämään ajoa keskustaan iltaisin, koska jalankulkijoita on ollut liikkeellä paljon. Lisäksi tiesulut areenan alueella ovat hidastaneet liikenteen etenemistä.