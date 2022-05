Konekorjaamon rakennus aiotaan säilyttää muutoksessa, jossa Tampereen kaupungin omistamalle tontille rakennetaan uusi paloasema, poliisiasema ja selviämisasema.

Nekalan teollisuusalueella sijaitsevaa tonttia odottaa iso mullistus, mutta ihan kaikkea ei laiteta uusiksi. Kyse on Tampereen kaupungin omistamasta alueesta Viinikankadun ja Lahdenperänkadun kulmassa. Alueelle rakennetaan uusi paloasema, poliisiasema ja selviämisasema.

Tontin pohjoisosassa seisoo yksi Nekalan tunnistettavimmista maamerkeistä – konekorjaamo. Sitä esitetään säilytettäväksi asemakaavamuutoksen luonnoksessa, joka tuli nähtäville toukokuun 19. päivä.

Asemakaavaa varten on tehty rakennusinventointi, jonka mukaan konekorjaamon alkuperäinen ilme on säilynyt hyvin: ”korjaamon torni näkyy kauas ja on korkealaatuisena ja poikkeuksellisena arkkitehtonisena elementtinä tärkeä kaupunkikuvallinen maamerkki", inventoinnissa sanotaan.

Konekorjaamon rakennus valmistui vuonna 1959, ja sen on suunnitellut arkkitehti Seppo Rihlama. Nykyään tila toimii Tampereen kaupungin metallityöpajana, jossa muun muassa korjataan ovia ja patsaita.

Konekorjaamon kylkiin rakennettiin 1986‒1999 lisäsiivet, joilla ei ole rakennusinventoinnin mukaan erityisiä rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.

Uusi poliisitalo ja paloasema sijoittuvat Tampereen Nekalaan Lempääläntien lähistölle.

Voi tulla muutoksia

Paloasema, poliisiasema ja selviämisasema rakennetaan tontin eteläosaan. Paikalla sijaitsee nykyisin Nekalan jäteasema, lähinnä liikuntapalveluiden käytössä olevia varastoja sekä toimistotiloja, joissa on viimeksi järjestetty koronatestausta.

Jäteasema muuttaa tämänhetkisen suunnitelman mukaan Kuoppamäentielle ja liikuntapalveluiden tavarat varastoidaan jatkossa alueen pohjoisosaan. Toimistotilat puretaan.

Paloasemasta on kaavaluonnoksen mukaan tulossa 1–4 kerrosta korkea ja paloasemasta 2–3 kerrosta korkea. Projektiarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen sanoo, että tässä vaiheessa kyse on vasta rakennusmassojen ja toimintojen suunnittelusta.

”Nämä ovat hyvin alkuvaiheen suunnitelmia. Kaupunkikuvallinen asu muotoutuu myöhemmin, kun lähestytään rakennuslupavaihetta”, Hilli-Lukkarinen sanoo.

Hänen mukaansa tarkoitus on saada kaava valmiiksi loppusyksystä tai talvella. Rakentaminen voisi siinä tapauksessa alkaa ensi vuonna.

Paloasema tulee suunnitelmassa nykyisen tontin kaakkoiskulmaan poliisiaseman eteläpuolelle. Tontti sijaitsee Vihiojan kaupunginosassa Nekalan teollisuusalueella.

Vihiojan tontti Vanhimmat rakennukset 1950-luvulta Suunnittelualue sijaitsee Vihiojan eteläosassa, noin 2,5 kilometriä kaupungin ydinkeskustasta etelän suunta. Aluetta on rakennettu 1920‒1940-luvuilta alkaen. Ollut rakentumisestaan saakka kaupungin yhdyskuntateknisen huollon ja varastoinnin käytössä. Alueella on parikymmentä varikko-, varasto- tai kuntateknistä rakennusta vuosilta 1953‒2010.

Uusi reitti kevyelle liikenteelle

Kaavoitettavan alueen pohjoisosassa sijaitsevat konekorjaamon lisäksi muun muassa Vesilaitoksen talo ja lämpökeskuksen rakennukset piippuineen. Ne säilyvät nykyisessä käytössään.

Kolmen rakennuksen rivistöä tontin pohjoisosassa pidetään 1950-luvun rakennusperintöä edustavana arvokkaana kokonaisuutena. Varastot ovat vanhimpia tontilla säilyneitä rakennuksia ja edelleen alkuperäisessä käytössä.

Eteläisen ja pohjoisen osan väliin muodostetaan uusi itä-länsisuunnassa kulkeva katu. Luonnoksessa sille on annettu nimeksi Vihikatu. Kadun länsipäähän rakennetaan jalankululle ja pyöräilylle yhteys Lempääläntielle. Autoille ei tule läpiajoa.

Pelastuslaitoksen hälytysajoneuvoille tule ulosajoportti Lahdenperänkadun puolelle.

Ei löytynyt ahdeyökköstä

Asemakaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä selvitettiin myös alueen nykyiset luontoarvot. Alueen todettiin olevan suurimmaksi osaksi kasvitonta vanhaa asvaltti- ja sorakenttää sekä rakennuksia.

Vieraslajeja, kuten komealupiinia ja kurtturuusua havaittiin kuitenkin runsaasti. Rikkaruohoa kasvavien alueiden todettiin olevan sopivia esiintymisalueita erittäin uhanalaiselle ahdeyökköselle. Lajia etsittiin hyvän ja lämpimän sään vallitessa kolmena yönä, mutta havaintoja ei tehty.